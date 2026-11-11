మద్యం నెపంతో క్లెయిమ్ తిరస్కరణ.. టాటా ఏఐజీకి కోర్టు షాక్
మద్యం తాగి ప్రమాదానికి గురయ్యారనే సాకుతో రూ.30 లక్షల యాక్సిడెంట్ బీమా క్లెయిమ్ను నిరాకరించిన టాటా ఏఐజీకి తమిళనాడు వినియోగదారుల కమిషన్ గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. పక్కా ఆధారాలు లేవంటూ బాధితులకు వడ్డీ, నష్టపరిహారంతో సహా క్లెయిమ్ సొమ్ము చెల్లించాలని స్పష్టం చేసింది.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) పెన్షనర్ గోవిందసామి రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందితే, ఆయన మద్యం మత్తులో ఉన్నారనే సాకుతో రూ.30 లక్షల ప్రమాద బీమా క్లెయిమ్ను తిరస్కరించిన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. మద్యం సేవించినట్లు తగిన శాస్త్రీయ ఆధారాలు చూపడంలో బీమా సంస్థ ఘోరంగా విఫలమైందని తేల్చిచెబుతూ, తమిళనాడు రాష్ట్ర వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ టాటా ఏఐజీ దాఖలు చేసిన అప్పీలును కొట్టివేసింది.
బాధిత కుటుంబానికి బీమా మొత్తంతో పాటు వడ్డీ, నష్టపరిహారం చెల్లించాలని తమిళనాడు రాష్ట్ర వినియోగదారుల కమిషన్ 2026 సెప్టెంబర్ 29న కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అసలు ఏం జరిగింది?
గోవిందసామి ఎస్బీఐ (SBI) పెన్షన్ ఖాతాకు అనుసంధానమైన టాటా ఏఐజీ గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ పాలసీని కలిగి ఉన్నారు. ఈ పాలసీ 2022 జనవరి 4 నుంచి 2023 జనవరి 3 వరకు చెల్లుబాటులో ఉంది. 2022 ఏప్రిల్ 9న ఆయన తీవ్ర రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెల్లూరులోని సీఎంసీ (CMC) ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఏప్రిల్ 18న ఆయన కన్నుమూశారు.
అనంతరం ఆయన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు రూ.30 లక్షల ప్రమాద బీమా పరిహారం కోసం 2022 డిసెంబర్ 5న బీమా సంస్థకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే ప్రమాదం జరిగే సమయంలో గోవిందసామి మద్యం మత్తులో ఉన్నారంటూ పాలసీలోని మినహాయింపు నిబంధనను (Exclusion Clause) చూపుతూ 2023 జనవరి 9న టాటా ఏఐజీ ఈ క్లెయిమ్ను తిరస్కరించింది.
దీనిని సవాలు చేస్తూ కుటుంబ సభ్యులు వెల్లూరు జిల్లా వినియోగదారుల ఫోరాన్ని ఆశ్రయించారు. గోవిందసామి మద్యం తాగి ఉన్నట్లు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవన్న వాదనతో ఏకీభవించిన జిల్లా ఫోరం, బాధితులకు పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ టాటా ఏఐజీ రాష్ట్ర కమిషన్లో అప్పీలు చేసింది.
టాటా ఏఐజీ వాదనను కమిషన్ ఎందుకు తోసిపుచ్చింది?
విచారణ సందర్భంగా బీమా సంస్థ సమర్పించిన పత్రాల్లోని అనేక లోపాలను రాష్ట్ర కమిషన్ ఎత్తిచూపింది. ఆసుపత్రి డెత్ సమ్మరీలో బాధితుడు 'మద్యం ప్రభావంలో ఉన్నాడు' అని రాసినంత మాత్రాన అది నిరూపితమైన ఆధారంగా మారదని తేల్చిచెప్పింది.
"ఆసుపత్రి రికార్డులో నమోదైన మద్యం తాగిన వివరాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో స్పష్టత లేదు. అది బాధితుడు స్వయంగా చెప్పారా, ఆయనతో ఉన్న సహాయకులు తెలిపారా, పోలీసులు ఇచ్చిన వివరాలా లేదా చికిత్స అందించిన వైద్యుడు సొంతంగా నిర్ధారించారా అనేది బీమా సంస్థ రుజువు చేయలేకపోయింది" అని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. కేవలం ఆసుపత్రి రికార్డుల్లో మద్యం తాగిన చరిత్ర రాయడం వేరు, ప్రమాదం జరిగే సమయంలో సదరు వ్యక్తి మద్యం మత్తులోనే ఉన్నాడని నిరూపించడం వేరని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.
ఆధారాలు లేని ల్యాబ్ రిపోర్టు.. తేదీల్లో వైరుధ్యాలు
బాధితుడి రక్తంలో ప్లాస్మా ఆల్కహాల్ స్థాయి 106.1 మి.గ్రా/డి.ఎల్ ఉన్నట్లు టాటా ఏఐజీ పేర్కొన్నప్పటికీ, దానికి సంబంధించిన అసలైన ల్యాబ్ నివేదికను కోర్టుకు సమర్పించలేదు. రక్తం నమూనా ఎప్పుడు సేకరించారు, ఏ ల్యాబ్లో పరీక్షించారు, ఆ నివేదిక సంఖ్య ఏమిటి అనే ప్రాథమిక పత్రాలు లేకుండా కేవలం ఒక సంఖ్యను చూపిస్తే దానిని చట్టబద్ధమైన ఆధారంగా అంగీకరించలేమని కమిషన్ తేల్చింది.
దీనికి తోడు టాటా ఏఐజీ సమర్పించిన పత్రాల్లో గోవిందసామి 2022 ఏప్రిల్ 11న మరణించినట్లు నమోదు కాగా, కుటుంబ సభ్యుల వైద్య రికార్డుల ప్రకారం ఆయన ఏప్రిల్ 18న మరణించినట్లు స్పష్టమైంది. ఈ వ్యత్యాసాలు బీమా సంస్థ సమర్పించిన పత్రాల విశ్వసనీయతను దెబ్బతీశాయి.
"పాలసీలోని మినహాయింపు నిబంధనను సాకుగా చూపి క్లెయిమ్ తోసిపుచ్చాలనుకున్నప్పుడు దానికి తగిన నిరూపణలు చూపాల్సిన బాధ్యత పూర్తిగా బీమా సంస్థదే. కంపెనీ రికార్డుల్లోని తప్పులను నిరూపించాల్సిన అవసరం బాధితులకు లేదు" అని కమిషన్ తెలిపింది.
టాటా ఏఐజీకి కమిషన్ విధించిన చెల్లింపులు ఇవే
రాష్ట్ర కమిషన్ జిల్లా ఫోరం తీర్పును సమర్థిస్తూ బాధిత కుటుంబానికి కింద పేర్కొన్న మొత్తాలను చెల్లించాలని టాటా ఏఐజీని ఆదేశించింది:
- రూ. 30 లక్షలు: యాక్సిడెంట్ డెత్ బీమా క్లెయిమ్ మొత్తం.
- 9% వార్షిక వడ్డీ: 2023 సెప్టెంబర్ 1 నుంచి జిల్లా కమిషన్ ఉత్తర్వులు ఇచ్చే తేదీ వరకు.
- రూ. 50,000: సేవా లోపం, మానసిక వేదనకు నష్టపరిహారం.
- రూ. 25,000: కోర్టు లిటిగేషన్ వ్యయం.
ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్లపై పాలసీదారులకు కీలక పాఠం
ప్రమాద బీమా క్లెయిమ్లను నిబంధనల పేరుతో తిరస్కరించే కంపెనీల ధోరణికి ఈ కేసు ఒక హెచ్చరికలాంటిది. ఆసుపత్రి రికార్డుల్లో 'మద్యం' అని రాసినంత మాత్రాన క్లెయిమ్ రద్దు కాదు. బీమా సంస్థలు దానిని ఖచ్చితమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలతో నిరూపించాల్సి ఉంటుంది.
ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు బాధిత కుటుంబాలు ఆసుపత్రి అడ్మిషన్ రికార్డులు, డెత్ సమ్మరీ, ల్యాబ్ రిపోర్టులు, ఇతర పత్రాలను భద్రపరుచుకోవాలి. రికార్డుల్లోని తేదీలు, పేర్లు, ల్యాబ్ ఫలితాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేసుకోవాలి. ఆధారాలు లేకుండా కంపెనీలు క్లెయిమ్ తిరస్కరిస్తే వినియోగదారుల ఫోరాన్ని ఆశ్రయించి హక్కులను కాపాడుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More