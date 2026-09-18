టాటా గ్రూప్లో తీవ్ర విభేదాలు: ఒక్కరోజే రూ.30,000 కోట్లకు పైగా ఆవిరి
టాటా సన్స్, టాటా ట్రస్ట్స్ మధ్య యాజమాన్య వివాదం రాజుకోవడంతో టాటా గ్రూప్ కంపెనీల షేర్లు శుక్రవారం తీవ్రంగా నష్టపోయాయి. ముంబై స్టాక్ మార్కెట్లో టాటా కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఒక్కరోజే దాదాపు $3.2 బిలియన్లు (రూ.30,222 కోట్లు) క్షీణించింది.
టాటా గ్రూప్ మాతృ సంస్థ 'టాటా సన్స్', దాని ప్రధాన వాటాదారు 'టాటా ట్రస్ట్స్' మధ్య నాయకత్వం, లిస్టింగ్ అంశాలపై తలెత్తిన తీవ్ర విభేదాలు భారత స్టాక్ మార్కెట్లను కుదిపేశాయి. రెండు వర్గాల మధ్య బహిరంగ వివాదం చెలరేగడంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన వ్యక్తమైంది. ఫలితంగా శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో టాటా గ్రూప్ లిస్టెడ్ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దాదాపు 3.2 బిలియన్ డాలర్లు (రూ.30,222 కోట్లు) మేర తుడిచిపెట్టుకుపోయింది.
వివాదానికి ప్రధాన కారణాలేంటి?
భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) నిబంధనలకు అనుగుణంగా టాటా సన్స్ను స్టాక్ ఎక్స్చేంజీల్లో లిస్ట్ చేయడం, ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎన్. చంద్రశేఖరన్ పదవీకాలాన్ని మరో ఐదేళ్ల పాటు పొడిగించడంపై టాటా సన్స్ బోర్డు గురువారం అడుగులు వేసింది. అయితే, ఈ రెండు నిర్ణయాలను టాటా సన్స్లో 66 శాతం వాటా కలిగిన టాటా ట్రస్ట్స్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది.
చంద్రశేఖరన్ పునర్నియామకం టాటా సన్స్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ప్రకారం "చట్టవిరుద్ధం" అని స్పష్టం చేయడంతో పాటు, కంపెనీ లిస్టింగ్ ఆలోచనను కూడా తోసిపుచ్చింది. 158 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉన్న ఈ దిగ్గజ సంస్థ యాజమాన్యంలో చెలరేగిన అంతర్గత విభేదాలు ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని దెబ్బతీశాయి.
పతనమైన ప్రధాన షేర్లు
శుక్రవారం మధ్యాహ్న సమయానికి ఎల్ఎస్ఈజీ (LSEG) డేటా ప్రకారం.. గురువారం నాటికి 268.5 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న టాటా గ్రూప్ మొత్తం మార్కెట్ విలువ గణనీయంగా పడిపోయింది.
- ఐటీ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్) షేరు 2.98% నష్టపోయింది.
- టాటా కెమికల్స్ షేరు ఏకంగా 9.57% క్షీణించింది.
- టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ 3.55%, టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ 3.15% నష్టపోయాయి.
- టాటా పవర్ 0.16%, టాటా ఎలక్సీ 1.16%, టాటా మోటార్స్ 0.32% పడిపోయాయి.
- కాగా, టాటా క్యాపిటల్ షేరు మాత్రం 1.12% లాభపడింది.
నిపుణుల విశ్లేషణ.. షాపూర్జీ పల్లోంజీ వ్యూహం
చంద్రశేఖరన్ పునర్నియామకాన్ని పురస్కరించుకుని గురువారం లాభపడిన షేర్లు, శుక్రవారం నాటి వివాదంతో మళ్లీ నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి. బోర్డురూమ్లో తలెత్తిన ఈ సవాళ్లు గ్రూప్ భవిష్యత్తు మూలధన కేటాయింపులు, డివిడెండ్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
"చంద్రశేఖరన్ పునర్నియామకం నాయకత్వ అనిశ్చితిని తొలగించినప్పటికీ, బోర్డురూమ్లో ఎంతటి తీవ్రమైన చీలిక ఉందో స్పష్టంగా బయటపెట్టింది" అని స్వతంత్ర విశ్లేషకులు అంబరీష్ బాలిగా పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, టాటా సన్స్లో 18.4 శాతం వాటాతో రెండో అతిపెద్ద వాటాదారుగా ఉన్న షాపూర్జీ పల్లోంజీ (ఎస్పీ) గ్రూప్ ఈ వివాదంలో మరో ప్రతిపాదనను తెచ్చింది. తమ వాటాలోని కొంత భాగాన్ని రెండు విడతల్లో విక్రయించడం (Buyout) ద్వారా కనీసం 2.61 బిలియన్ డాలర్లు సమీకరించవచ్చని తెలిపింది. అదే సమయంలో, టాటా సన్స్ సంస్థను స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేసే ప్రతిపాదనకు ఎస్పీ గ్రూప్ మద్దతు పలకడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More