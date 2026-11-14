Tata electric cars : టాటా క్రేజీ లైనప్- సఫారీ ఈవీ, అవిన్య ఈవీ లాంచ్ త్వరలోనే!
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్పై పట్టు బిగించేందుకు టాటా మోటార్స్ రూ.40,000 కోట్ల భారీ పెట్టుబడి ప్రణాళికను రెడీ చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 2027 జనవరిలో 'సఫారీ ఈవీ'ని, ఆ తర్వాతి నెలల్లో ప్రీమియం 'అవిన్య' బ్రాండ్ కార్లను విడుదల చేయనుంది. ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీల ఫీచర్లు, బ్యాటరీ విశేషాలు ఇక్కడ చదవండి..
భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన (ఈవీ) రంగంలో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న టాటా మోటార్స్.. తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకునేందుకు భారీ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో భారత మార్కెట్లో ఏకంగా రూ. 40,000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది. 2031 ఆర్థిక సంవత్సరం (ఎఫ్వై2031) నాటికి తమ కార్ల పోర్ట్ఫోలియోను 15 మోడళ్లకు విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ మెగా ప్రణాళికలో భాగంగా 2027 జనవరిలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'టాటా సఫారీ ఈవీ'ని మార్కెట్లోకి తీసుకురానుంది. ఆ తర్వాత 2027 ప్రథమార్ధంలో తమ అత్యంత విలాసవంతమైన ప్రీమియం 'అవిన్య' ఎలక్ట్రిక్ బ్రాండ్ను పరిచయం చేయనుంది.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోంది. టాటా నెక్సాన్ ఈవీ, పంచ్ ఈవీలకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన ఆదరణ ఉంది. అయితే ఏడు సీట్ల విశాలమైన ఎస్యూవీ కోరుకునే పెద్ద కుటుంబాలు, హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి లేదా విశాఖపట్నం వంటి సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు ఎక్కువ రేంజ్ ఇచ్చే సఫారీ ఈవీ కోసం అనేక ఏళ్లుగా వేచి చూస్తున్నారు.
ఈ రెండు కొత్త కార్ల అధికారిక స్పెసిఫికేషన్లను టాటా మోటార్స్ ఇంకా పూర్తిగా వెల్లడించనప్పటికీ, ఇప్పటివరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం వాటి ఫీచర్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము..
600 కిలోమీటర్లకు పైగా రేంజ్తో 'టాటా సఫారీ ఈవీ'
హారియర్ ఈవీ తరహాలోనే రాబోయే టాటా సఫారీ ఈవీ కూడా సంస్థకు చెందిన 'Acti.ev+' ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా రూపొందుతోంది. ఇందులో 65kWh, 75kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది. హారియర్ ఈవీలో ఈ రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్లను సింగిల్-మోటార్, రియర్-వీల్ డ్రైవ్ సెటప్తో అందిస్తున్నారు. పెద్దదైన 75kWh బ్యాటరీ ప్యాక్కు డ్యూయల్-మోటార్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ వ్యవస్థ కూడా ఉంది.
అయితే సఫారీ ఈవీలో వీటికి అదనంగా మరింత పెద్దదైన 80kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను కూడా ఇచ్చే అవకాశముందని ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 600 కిలోమీటర్లకు పైగా డ్రైవింగ్ రేంజ్ అందిస్తుందని అంచనా. ఎలాంటి కఠినమైన రోడ్లపై అయినా సులభంగా దూసుకెళ్లేందుకు నార్మల్, స్నో/గ్రాస్, శాండ్, మడ్-రట్స్, రాక్ క్రాల్, కస్టమ్ వంటి మల్టిపుల్ టెర్రైన్ మోడ్లను ఇందులో పొందుపరుస్తున్నారు.
క్యాబిన్లో మూడు భారీ స్క్రీన్లు.. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్
ఇటీవల రోడ్లపై పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న సఫారీ ఈవీ టెస్ట్ మ్యూల్ను గమనిస్తే, లోపల ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్ ఉండబోతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. డ్యాష్బోర్డ్పై 12.3 అంగుళాల సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్, ముందు కూర్చునే ప్యాసింజర్ కోసం మరో 12.3 అంగుళాల డిస్ప్లే, డ్రైవర్ కోసం 10.25 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ అమర్చారు. దీనికి తోడు టాటాకు చెందిన 'టైడాల్' (టాటా ఇంటెలిజెంట్ డిజిటల్ ఆర్కిటెక్చర్ లేయర్) ఎలక్ట్రానిక్, ఎలక్ట్రికల్ ఆర్కిటెక్చర్ సాంకేతికత దీనికి మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తుంది.
ఇక బయటి రూపం విషయానికొస్తే, ఎలక్ట్రిక్ కారు అని ఇట్టే గుర్తుపట్టేలా మూసి ఉన్న క్లోజ్డ్-ఆఫ్ గ్రిల్, కొత్తగా తీర్చిదిద్దిన ముందు, వెనుక బంపర్లు, గాలి నిరోధకతను తగ్గించే ఏరోడైనమిక్ అల్లాయ్ వీల్స్, ఈవీ బ్యాడ్జింగ్, సరికొత్త రంగులతో సఫారీ ఈవీ ఆకట్టుకోనుంది.
ప్రీమియం విభాగంలో సంచలనం.. 'అవిన్య ఎక్స్' ఎస్యూవీ!
సామాన్య, మధ్యతరగతి విభాగాల నుంచి అత్యంత విలాసవంతమైన లగ్జరీ కార్ల మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టేందుకు టాటా మోటార్స్ 'అవిన్య' బ్రాండ్ను సిద్ధం చేస్తోంది. తొలుత జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ (జేఎల్ఆర్) సంస్థకు చెందిన 'ఎలక్ట్రిఫైడ్ మాడ్యులర్ ఆర్కిటెక్చర్' (ఈఎంఏ) ప్లాట్ఫామ్ను వాడాలని టాటా భావించింది. కానీ తాజా వ్యూహం ప్రకారం చెరీ-జేఎల్ఆర్ సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన ‘ఫ్రీల్యాండర్’ ప్లాట్ఫామ్ ఆధారంగా అవిన్య ఈవీ శ్రేణిని నిర్మిస్తోంది.
ఈ ప్రీమియం బ్రాండ్ కింద విడుదలయ్యే మొట్టమొదటి ప్రొడక్షన్ మోడల్ 'అవిన్య ఎక్స్' ఎస్యూవీ కానుంది. సీజేఎల్ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ను ఉపయోగిస్తూనే, భారతీయ వినియోగదారుల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఎలక్ట్రానిక్ వ్యవస్థలు, విడిభాగాలు, సాఫ్ట్వేర్ను అప్డేట్ చేయనున్నట్లు టాటా వెల్లడించింది. దీనివల్ల కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, వెహికల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్, డిజిటల్ ఇంటర్ఫేస్లు, ఇన్ఫోటైన్మెంట్, ఓవర్-ది-ఎయిర్ (ఓటీఏ) సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు, వెహికల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, అధునాతన డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ (అడాస్) మరింత మెరుగుపడనున్నాయి.
అవిన్య ఈవీ బ్యాటరీ, కాన్సెప్ట్ డిజైన్ విశేషాలు..
సంస్థ అంతర్గతంగా 'పీ2 ప్రోగ్రామ్' పేరుతో పిలుస్తున్న ఈ అవిన్య ఈవీలో 65kWh నుంచి 80kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్లను అందించే అవకాశం ఉంది. సింగిల్-మోటార్, డ్యూయల్-మోటార్ కాన్ఫిగరేషన్లలో ఇది లభిస్తుంది. అయితే దీని డ్రైవింగ్ రేంజ్పై ఇప్పటివరకు అధికారిక సమాచారం వెలువడలేదు.
డిజైన్ పరంగా గతంలో ప్రదర్శించిన కాన్సెప్ట్ కారులోని పలు ఆకర్షణీయమైన అంశాలను ప్రొడక్షన్-రెడీ 'అవిన్య ఎక్స్' ఎలక్ట్రిక్ కారులోనూ కొనసాగిస్తున్నారు. క్లోజ్డ్-ఆఫ్ గ్రిల్, సన్నని ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్, పెద్ద ఏరోడైనమిక్ అల్లాయ్ వీల్స్, బాడీలో కలిసిపోయే ఫ్లష్-ఫిట్టింగ్ డోర్ హ్యాండిల్స్, స్పష్టంగా కనిపించే వీల్-ఆర్చ్ క్లాడింగ్, వాలుగా ఉండే రూఫ్లైన్, కనెక్టెడ్ టెయిల్ల్యాంప్స్, షార్ట్ ఓవర్హ్యాంగ్స్ దీనికి భవిష్యత్ తరం కారు రూపాన్ని ఇస్తాయి.
మొత్తంమీద 2027 సంవత్సరం టాటా మోటార్స్తో పాటు భారతీయ ఈవీ ప్రియులకు ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More