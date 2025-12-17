టాటా సియెర్రా సునామీ: ఒక్క రోజులోనే 70 వేల మైలురాయి దాటిన బుకింగ్స్
టాటా సియెర్రా ఐకానిక్ రీ-ఎంట్రీతో భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ దద్దరిల్లింది. బుకింగ్స్ ప్రారంభించిన తొలి రోజే 70,000 మంది కస్టమర్లు క్యూ కట్టగా, మరో 1.35 లక్షల మంది రేసులో ఉన్నారు. ప్రీమియం ఫీచర్లు, పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో ఈ మిడ్-ఎస్యూవీ సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
ముంబై, డిసెంబర్ 17, 2025: భారతీయ రోడ్లపై ఒకప్పుడు రాజసం ఒలకబోసిన 'టాటా సియెర్రా' ఇప్పుడు సరికొత్త అవతారంలో మళ్లీ తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తోంది. ఆటోమొబైల్ ప్రేమికులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఐకానిక్ కారు.. బుకింగ్స్ ప్రారంభించిన కేవలం 24 గంటల్లోనే రికార్డులను తిరగరాసింది. మొదటి రోజే ఏకంగా 70,000కు పైగా ధృవీకరించిన (Confirmed) బుకింగ్స్ను సాధించి మార్కెట్ను ఆశ్చర్యపరిచింది.
కేవలం బుకింగ్స్ మాత్రమే కాదు, మరో 1.35 లక్షల మంది కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన విధంగా కారును కాన్ఫిగర్ (Configuration) చేసుకుని, కొనుగోలు ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే, సియెర్రా పట్ల భారతీయులకున్న క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని స్పష్టమవుతోంది.
వినియోగదారుల నమ్మకానికి నిదర్శనం
ప్రీమియం మిడ్-ఎస్యూవీ విభాగంలో సియెర్రా సృష్టిస్తున్న ఈ ప్రభంజనంపై టాటా ప్యాసింజర్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ వివేక్ శ్రీవత్స హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
"టాటా సియెర్రాకు దక్కిన ఈ అద్భుతమైన స్పందన చూస్తుంటే చాలా గర్వంగా ఉంది. వినియోగదారులు మాపై ఉంచిన నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనం. ఒకప్పుడు మార్కెట్ నియమాలను మార్చేసిన చరిత్ర సియెర్రాది. ఇప్పుడు అదే వారసత్వంతో, ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దాం. విశాలమైన స్థలం, లగ్జరీ ఫీచర్లు, అత్యున్నత భద్రతతో ఈ కారు మిడ్-ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతుంది. ఇది కేవలం ఒక కారు మాత్రమే కాదు, భారతీయుల ఆకాంక్షలకు, పురోగతికి ఒక ప్రతిరూపం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వారసత్వానికి తోడైన ఆధునికత
నవంబర్ 25, 2025న అధికారికంగా విడుదలైన ఈ కొత్త సియెర్రా, మూడు దశాబ్దాల జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తూనే.. రేపటి తరం సాంకేతికతను పులుముకుంది. అప్పట్లో సియెర్రాకు ఉన్న సిగ్నేచర్ స్టైల్ను దెబ్బతీయకుండానే, నేటి కాలానికి తగ్గట్టుగా దీన్ని డిజైన్ చేశారు.
శక్తివంతమైన ఇంజిన్ ఆప్షన్లు
కస్టమర్ల విభిన్న అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని టాటా మోటార్స్ ఈ కారును మూడు పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి తెచ్చింది:
- 1.5L క్రయోజెట్ (Kryojet) డీజిల్: లాంగ్ డ్రైవ్స్ ఇష్టపడే వారికి, పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం.
- 1.5L TGDi హైపెరియన్ పెట్రోల్: వేగం, అధునాతన టెక్నాలజీ కోరుకునే వారి కోసం.
- 1.5L NA రివోట్రాన్ పెట్రోల్: సిటీ డ్రైవింగ్లో స్మూత్ మరియు ఎఫిషియంట్ అనుభవం కోసం.
మొత్తానికి, తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో సియెర్రా అదరగొడుతోంది. మార్కెట్లో ఇతర పోటీదారులకు గట్టి సవాల్ విసురుతూ, ప్రీమియం ఎస్యూవీల జాబితాలో టాప్లో నిలిచేందుకు దూసుకుపోతోంది.