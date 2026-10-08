TCS Q2 Results: టీసీఎస్ నికర లాభం రూ.13,884 కోట్లు.. రూ.12 డివిడెండ్ ప్రకటన
దేశీయ ఐటీ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్) రెండో త్రైమాసికంలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. సెప్టెంబరు త్రైమాసికంలో నికర లాభం 15 శాతం పెరిగి రూ.13,884 కోట్లకు చేరగా, షేరుకు రూ.12 చొప్పున రెండో మధ్యంతర డివిడెండ్ను కంపెనీ ప్రకటించింది.
దేశీయ ఐటీ సేవల రంగానికి చెందిన ప్రముఖ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్) 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో (క్యూ2) బలమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. సెప్టెంబరు 30, 2026తో ముగిసిన క్యూ2 ఫలితాలను 'ఇండ్ ఏఎస్' (Ind AS), 'ఐఎఫ్ఆర్ఎస్' (IFRS) ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా కంపెనీ విడుదల చేసింది. ఈ త్రైమాసికంలో టీసీఎస్ నికర ఆదాయం ఏడాది ప్రాతిపదికన 11.20 శాతం పెరిగి రూ.73,188 కోట్లకు ఎగబాకింది. అదే సమయంలో కంపెనీ నికర లాభం రూ.13,884 కోట్లను నమోదు చేయగా, నికర మార్జిన్ 19 శాతంగా నమోదైంది. వాటాదారులకు ప్రతి ఈక్విటీ షేరుపై రూ.12 డివిడెండ్ చెల్లిస్తున్నట్లు బోర్డు ప్రకటించింది.
ఆకట్టుకున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆదాయం
కంపెనీ సాధించిన ఈ వృద్ధిలో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత సేవలు ప్రాధాన్య పాత్ర పోషించాయి. క్యూ2లో ఏఐ విభాగానికి సంబంధించిన వార్షిక ఆదాయం 10 శాతం వృద్ధితో 3.10 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. త్రైమాసికాల వారీగా చూస్తే, జులై-సెప్టెంబరు కాలంలో కంపెనీ నికర ఆదాయంలో 1.3 శాతం మేర స్వల్ప వృద్ధి నమోదైంది. కాన్స్టెంట్ కరెన్సీ (స్థిర మారకపు విలువ) ప్రాతిపదికన అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి వచ్చిన ఆదాయం 1.20 శాతం పెరిగింది.
నగదు నిల్వల్లోనూ దృఢమైన స్థితి
టీసీఎస్ తన కార్యకలాపాల ద్వారా బలమైన నగదు ప్రవాహాన్ని (క్యాష్ ఫ్లో) సాధించింది. సెప్టెంబరు త్రైమాసికంలో కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన నికర నగదు రూ.14,190 కోట్లుగా నమోదైంది. ఇది కంపెనీ సాధించిన మొత్తం నికర ఆదాయంలో 102 శాతానికి పైగా ఉండటం విశేషం.
రూ.9.6 బిలియన్ల కాంట్రాక్టులు.. రెండు భారీ ఒప్పందాలు
ఈ త్రైమాసికంలో టీసీఎస్ సాధించిన మొత్తం కాంట్రాక్టుల విలువ (టీసీవీ) 9.6 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. జులై నుంచి సెప్టెంబరు మధ్య కాలంలో కంపెనీ రెండు ప్రధాన వ్యూహాత్మక ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంది:
పోర్షే ఏజీ భాగస్వామ్యం: ప్రముఖ జర్మనీ ఆటోమొబైల్ సంస్థ పోర్షే ఏజీతో (Porsche AG) ఐదేళ్ల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. అందులో భాగంగా పోర్షే ఐటీ మేనేజ్మెంట్ సబ్సిడరీ సంస్థ 'ఎమ్హెచ్పీ'ని (MHP) టీసీఎస్ స్వాధీనం చేసుకుంది.
బెస్ట్ బై ఏఐ సెంటర్: ప్రముఖ రిటైలర్ 'బెస్ట్ బై' (Best Buy) ఇండియాలోని గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్ (జీసీసీ) నిర్వహణను టీసీఎస్ దక్కించుకుంది. దీనిని అత్యాధునిక 'ఏఐ క్యాపబిలిటీ సెంటర్'గా (AICC) అభివృద్ధి చేయనుంది.
ఆవిష్కరణలు.. పేటెంట్ల విస్తరణ
సాంకేతిక ఆవిష్కరణలలోనూ టీసీఎస్ గణనీయమైన ప్రగతి సాధించింది. సెప్టెంబరు 30, 2026 నాటికి కంపెనీ మొత్తం 10,044 పేటెంట్లకు దరఖాస్తు చేయగా, కేవలం ఈ ఒక్క త్రైమాసికంలోనే 241 కొత్త పేటెంట్లకు దరఖాస్తు చేసుకుంది. ఇప్పటివరకు కంపెనీకి 5,885 పేటెంట్లు మంజూరవ్వగా, ఇందులో 215 పేటెంట్లు క్యూ2లోనే లభించాయి.
ఏఐ విభాగానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు మొత్తం 2,176 పేటెంట్లను టీసీఎస్ దాఖలు చేయగా, ఈ క్యూ2లోనే 180 దరఖాస్తులు సమర్పించింది. ఏఐ సాంకేతికతలో లభించిన మొత్తం 649 మంజూరు పేటెంట్లలో 47 పేటెంట్లు ఈ త్రైమాసికంలోనే దక్కడ విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More