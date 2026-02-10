Edit Profile
    టైటాన్ క్యూ3 ఫలితాలు: 61 శాతం పెరిగిన నికర లాభం.. రూ. 1,684 కోట్లుగా నమోదు

    టాటా గ్రూప్‌కు చెందిన టైటాన్ కంపెనీ మూడో త్రైమాసికంలో అదిరిపోయే ఫలితాలను సాధించింది. గత ఏడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే నికర లాభం 61% పెరిగి రూ. 1,684 కోట్లకు చేరగా, ఆదాయం కూడా 42% వృద్ధిని నమోదు చేసింది.

    Published on: Feb 10, 2026 6:06 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    టాటా గ్రూప్‌కు చెందిన టైటాన్ కంపెనీ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26) మూడో త్రైమాసిక ఫలితాలను మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 10) విడుదల చేసింది. గతేడాది అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు జరిగిన వ్యాపార గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, కంపెనీ లాభాల్లో భారీ వృద్ధిని కనబరిచింది.

    టైటాన్ క్యూ3 ఫలితాలు: 61 శాతం పెరిగిన నికర లాభం.. రూ. 1,684 కోట్లుగా నమోదు (Reuters)
    టైటాన్ క్యూ3 ఫలితాలు: 61 శాతం పెరిగిన నికర లాభం.. రూ. 1,684 కోట్లుగా నమోదు (Reuters)

    లాభాల్లో 61 శాతం జంప్

    గతేడాది ఇదే అక్టోబర్-డిసెంబర్ కాలంలో టైటాన్ కంపెనీ నికర లాభం రూ. 1,047 కోట్లుగా ఉండగా, ఈ ఏడాది అది ఏకంగా 61 శాతం పెరిగి రూ. 1,684 కోట్లకు చేరుకుంది. కంపెనీ తన కన్సోలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్‌మెంట్‌లో ఈ వివరాలను వెల్లడించింది.

    ఆదాయం పరిస్థితి ఏమిటి?

    ప్రధాన కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం గత ఏడాది రూ. 17,550 కోట్లు ఉండగా, ఈ త్రైమాసికంలో 42 శాతం వృద్ధితో రూ. 24,915 కోట్లకు పెరిగింది. పండుగ సీజన్, పెళ్లిళ్ల సందడి వంటి కారణాలు టైటాన్ వ్యాపార వృద్ధికి తోడ్పడినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    స్టాక్ మార్కెట్‌లో టైటాన్ షేర్

    ఆర్థిక ఫలితాల ప్రకటన నేపథ్యంలో మంగళవారం ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి టైటాన్ షేర్లు సానుకూలంగా స్పందించాయి. అంతకుముందు రోజు రూ. 4,257.80 వద్ద ముగిసిన షేర్ ధర, నేడు 0.85 శాతం పెరిగి రూ. 4,293.80 వద్ద స్థిరపడింది.

    (గమనిక: ఈ వార్త కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి, కాబట్టి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    © 2026 HindustanTimes