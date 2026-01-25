Edit Profile
    టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ర్యాంకింగ్స్ 2026- ఇండియాలో టాప్​ వర్సిటీలు..

    టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ (టీహెచ్​ఈ) ఇటీవలే విడుదల చేసిన 'వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ బై సబ్జెక్ట్ 2026'లో భారతీయ విద్యాసంస్థలు మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచాయి. కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగంలో ఐఐఎస్‌సీ బెంగళూరు టాప్​లో నిలిచింది. పూర్తి వివరాలు..

    Published on: Jan 25, 2026 5:50 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలను అంచనా వేసే ప్రఖ్యాత సంస్థ టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ (టీహెచ్​ఈ).. 'సబ్జెక్ట్ వారీగా ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయాల ర్యాంకింగ్స్ 2026'ను ఇటీవలే విడుదల చేసింది. బోధన, పరిశోధన, విజ్ఞానం, అంతర్జాతీయ దృక్పథం వంటి 18 కఠినమైన ప్రమాణాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఈ జాబితాను రూపొందించారు. గ్లోబల్ స్థాయిలో అమెరికా, బ్రిటన్ వర్సిటీల హవా కొనసాగినప్పటికీ, పలు కీలక విభాగాల్లో భారతీయ విద్యాసంస్థలు తమ ముద్ర వేయడం విశేషం.

    టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ర్యాంకింగ్స్ 2026..
    సబ్జెక్టుల వారీగా భారత్ నుంచి టాప్-3 వర్సిటీలు ఇవే:

    1. కంప్యూటర్ సైన్స్: ఈ విభాగంలో భారత్ నుంచి ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (ఐఐఎస్​సీ) బెంగళూరు అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. గ్లోబల్ స్థాయిలో ఇది 96వ ర్యాంకును కైవసం చేసుకుంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో అమిటీ యూనివర్సిటీ, జామియా మిలియా ఇస్లామియా నిలిచాయి.

    2. ఇంజనీరింగ్: ఇంజనీరింగ్ రంగంలోనూ ఐఐఎస్‌సీ బెంగళూరు (ప్రపంచ ర్యాంకు 201-250) తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. రెండో స్థానంలో లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ (ఎల్​పీయూ), మూడో స్థానంలో గ్రాఫిక్ ఎరా యూనివర్సిటీ నిలిచాయి.

    3. బిజినెస్ అండ్ ఎకనామిక్స్: వ్యాపార, ఆర్థిక విద్యా విభాగాల్లో నోయిడాకు చెందిన అమిటీ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే ఉత్తమ వర్సిటీగా నిలిచింది. దీని తర్వాత లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ, అలీఘఢ్​ ముస్లిం యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి.

    4. మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సైన్సెస్: వైద్య విభాగంలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పంజాబ్ అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది. సవీత ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ టెక్నికల్ సైన్సెస్ ద్వితీయ స్థానంలో, అమిటీ యూనివర్సిటీ తృతీయ స్థానంలో నిలిచాయి.

    5. లా: న్యాయశాస్త్ర విభాగంలో భారత్ నుంచి కేవలం రెండు వర్సిటీలు మాత్రమే చోటు దక్కించుకున్నాయి. ఓపీ జిందాల్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ మొదటి స్థానంలో నిలవగా, దిల్లీ యూనివర్సిటీ రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

    6. ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యుమానిటీస్: సాహిత్యం, కళల విభాగంలో దిల్లీ యూనివర్సిటీ అత్యుత్తమ ర్యాంకు సాధించింది. ఆ తర్వాత జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ (జేఎన్​యూ), జాదవ్‌పూర్ యూనివర్సిటీలు నిలిచాయి.

    7. సైన్స్ విభాగాలు (లైఫ్​- ఫిజికల్​ సైన్స్​): లైఫ్ సైన్సెస్ విభాగంలో బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ (బీహెచ్​యూ) మొదటి స్థానంలో నిలవగా, ఫిజికల్ సైన్సెస్‌లో ఐఐఎస్‌సీ బెంగళూరు తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. సైన్స్ రంగంలో భారత్ నుంచి పరిశోధనలు పుంజుకుంటున్నాయని ఈ ర్యాంకులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    8. సైకాలజీ అండ్​ సోషల్ సైన్సెస్: సైకాలజీలో దిల్లీ యూనివర్సిటీ, సోషల్ సైన్సెస్‌లో లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ మొదటి స్థానాల్లో నిలిచి తమ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నాయి.

    విద్యా నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఈ ర్యాంకింగ్స్ భారతీయ వర్సిటీలలో మారుతున్న బోధనా పద్ధతులను, పెరుగుతున్న పరిశోధనా నాణ్యతను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ప్రపంచ వేదికపై మన వర్సిటీలు పోటీ పడుతుండటం హర్షించదగ్గ పరిణామం.

