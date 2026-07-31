Gaza Peace Plan: ఇజ్రాయిల్-హమాస్ శాంతి ఒప్పందం: ట్రంప్ కీలక ప్రకటన
గాజాలో శాంతి నెలకొల్పేందుకు రూపొందించిన 20 అంశాల ప్రణాళికలో భాగంగా హమాస్ పూర్తి స్థాయిలో ఆయుధాలను విడిచిపెట్టేందుకు ఒప్పందం కుదిరిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ పరిణామంపై ఇస్రాయెల్, హమాస్ల నుంచి రానున్న అధికారిక స్పందనలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
గాజాలో సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. పాలస్తీనా సాయుధ బలగాలు, ముఖ్యంగా హమాస్ తన వద్ద ఉన్న ఆయుధాలన్నింటినీ పూర్తిగా విడిచిపెట్టేందుకు ఒక చారిత్రాత్మక ఒప్పందం కుదిరిందని ఆయన వెల్లడించారు. తన 20 అంశాల శాంతి ప్రణాళికలో రెండో దశ కింద ఈ పురోగతి సాధ్యమైందని, ఇది ప్రాంతీయ శాంతికి బలమైన పునాది వేస్తుందని పేర్కొన్నారు.
ఆయుధాలు వదిలేయనున్న హమాస్.. ఇజ్రాయిల్ సేనల ఉపసంహరణ
ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా స్పందిస్తూ, "గాజాలోని హమాస్తో పాటు ఇతర సాయుధ ముఠాల నిరాయుధీకరణకు 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' చారిత్రాత్మక ఒప్పందాన్ని కుదిర్చింది" అని వెల్లడించారు. ఈ నిరాయుధీకరణ ప్రక్రియ పక్కా ప్రణాళికతో దశలవారీగా జరుగుతుందని చెప్పారు.
"ఆయుధాలు విడిచిపెట్టడం పూర్తయిన వెంటనే గాజా నుంచి ఇజ్రాయిల్ దళాలు వెనక్కి తగ్గుతాయి. స్థానిక ప్రజల భద్రత బాధ్యతను కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే పాలస్తీనా పోలీసు బలగాలతో కలిసి 'అంతర్జాతీయ స్థిరీకరణ బలగాలు' (ISF) చేపడతాయి" అని ట్రంప్ వివరించారు. ఈ సంక్లిష్టమైన చర్చలను ముందుకు నడిపిన ఈజిప్ట్, ఖతార్, టర్కీ దేశాలకు ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
'ఒకే అధికారం.. ఒకే చట్టం.. ఒకే ఆయుధం'
శాంతి ప్రణాళిక రోడ్మ్యాప్ ప్రకారం గాజాలోని అన్ని రకాల ఆయుధాలు, భూగర్భ సొరంగాలు, ఆయుధ డిపోలు, తయారీ కేంద్రాలను పూర్తిగా నిర్మూలిస్తారు. చిన్న, పెద్ద తేడా లేకుండా ఆయుధాలన్నీ కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే 'నేషనల్ కమిటీ ఫర్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ గాజా' (NCAG) పర్యవేక్షణలోకి వస్తాయి.
"ఎవరికీ, ఏ ఆయుధానికీ ఎలాంటి మినహాయింపులు ఉండవు. ఒకే అధికారం, ఒకే చట్టం, ఒకే ఆయుధం అనే సూత్రమే అమలవుతుంది" అని ఒక అంతర్జాతీయ దౌత్యవేత్త స్పష్టం చేశారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత గాజాలో పౌర పాలనను సజావుగా నడిపేందుకు పాలస్తీనా టెక్నోక్రాట్లతో కూడిన ఈ NCAG కమిటీ బాధ్యతలు తీసుకుంటుంది.
హమాస్ సవరణలు.. ఇజ్రాయిల్ షరతులు
ట్రంప్ ప్రకటనపై హమాస్ అధికారికంగా ఇంకా స్పందించనప్పటికీ, కైరోలో జరుగుతున్న చర్చల్లో సానుకూల పురోగతి కనిపిస్తోంది. ఒప్పంద ముసాయిదాలోని రెండు నిబంధనలపై కొన్ని మార్పులు, చేర్పులు చేసి మధ్యవర్తులకు పంపినట్లు హమాస్ వర్గాలు తెలిపాయి. దీనిపై ఇస్రాయెల్ స్పందన కోసం వేచి చూస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.
మరోవైపు, ప్రతిపాదిత ముసాయిదా తమ భద్రతా ఆందోళనలను పూర్తిగా తీర్చడం లేదని ఇస్రాయెల్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. "హమాస్ సంపూర్ణ నిరాయుధీకరణతో పాటు గాజా నుంచి ఆయుధాలను శాశ్వతంగా ఖాళీ చేయాలి. ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా సైనిక రహితంగా మార్చడమే ఏ ఒప్పందానికైనా ప్రాథమిక షరతు" అని ఇస్రాయెల్ ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
క్షేత్రస్థాయిలో ఉద్రిక్తతలు
గత అక్టోబర్ నుంచి అస్థిరమైన కాల్పుల విరమణ కొనసాగుతున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో దాడులు ఆగలేదు. గురువారం జరిగిన ఇస్రాయెల్ వైమానిక దాడుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ పరిస్థితుల నడుమ శాంతి ప్రణాళిక రెండో దశ అమలుపై చర్చించేందుకు ఈజిప్ట్ రాజధాని కైరోలో మధ్యవర్తుల కీలక సమావేశం త్వరలోనే జరగనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More