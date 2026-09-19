Trump tariffs : భారత్పై '100% పన్నుల వాత’ బిల్లుపై ట్రంప్ సంతకం.. నెక్ట్స్ ఏంటి?
రష్యా నుంచి ఇంధనం కొనుగోలు చేసే దేశాలపై 100 శాతం వరకు దిగుమతి సుంకాలు విధించే కీలక చట్టంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం చేశారు. చైనా, భారత్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని తీసుకొచ్చిన ఈ నూతన ఆంక్షల చట్టం, ఇరు దేశాల దౌత్య, వాణిజ్య సంబంధాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
రష్యా నుంచి చమురు, గ్యాస్ కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కోలుకోలేని షాక్ ఇచ్చారు. ప్రతినిధుల సభ (హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్) ఆమోదించిన 'లిండ్సే ఓ. గ్రాహం ఆంక్షల బిల్లు'పై డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం చేశారు. ఫలితంగా ఇది చట్టంగా మారింది. దీని ప్రకారం రష్యా నుంచి అత్యధికంగా చమురు దిగుమతి చేసుకునే మొదటి ఐదు దేశాలపై ఏకంగా 100 శాతం వరకు సుంకాలు (టారిఫ్లు) విధించే సర్వాధికారాలు ట్రంప్నకు లభించాయి.
ఫలితంగా రష్యా ఇంధన విక్రయాల్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్న భారత్, చైనాలు ఇప్పుడు అమెరికా టారిఫ్ ముప్పును ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది.
18 నెలల నిరీక్షణకు తెర.. చట్టం వెనుక వ్యూహమిదే!
ఉక్రెయిన్తో నాలుగేళ్లకు పైగా సాగుతున్న యుద్ధంలో రష్యా ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయడమే అమెరికా ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. రష్యాకు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న చమురు, గ్యాస్ ఎగుమతులను అడ్డుకుంటే, ఆ దేశం చర్చల దిగొస్తుందని వాషింగ్టన్ భావిస్తోంది.
ఏప్రిల్ 2025లో దివంగత సెనేటర్ లిండ్సే గ్రాహం, సెనేటర్ రిచర్డ్ బ్లూమెంథాల్ ప్రతిపాదించిన ఈ బిల్లు దాదాపు 18 నెలల రాజకీయ సమీకరణాల తర్వాత చట్టరూపం దాల్చింది. ఈ కొత్త చట్టం రష్యా నేరుగా అమెరికాకు పంపే ఉత్పత్తులపై ఏకంగా 500 శాతం వరకు దిగుమతి సుంకం విధించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.
భారత్, చైనాలకు ప్రత్యక్ష హెచ్చరిక!
ఈ చట్టంలో ఏ దేశం పేరును నేరుగా పేర్కొననప్పటికీ, రష్యా చమురును భారీగా కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్, చైనాలే దీని ముఖ్య లక్ష్యమని అమెరికా ప్రజాప్రతినిధుల వ్యాఖ్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ప్రతినిధుల సభలో బిల్లు ఆమోదం పొందిన వెంటనే సెనేటర్ రిచర్డ్ బ్లూమెంథాల్ చేసిన ఘాటు వ్యాఖ్యలు ఇందుకు ఉదాహరణ.
"చైనా, భారత్లకు ఒకటే చెబుతున్నాం.. మీ పద్ధతి మార్చుకోండి. చమురు, గ్యాస్లను రష్యా నుంచి కాకుండా వేరే దేశాల నుంచి కొనుగోలు చేయండి," అని సెనేటర్ బ్లూమెంథాల్ స్పష్టమైన హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
వాణిజ్య ప్రతినిధి, విదేశాంగ, ఇంధన శాఖల సలహాతో గత 12 నెలల గణాంకాల ఆధారంగా రష్యా నుంచి ఎక్కువ ఇంధనం కొనే 5 దేశాల జాబితాను ప్రతి 180 రోజులకు ఒకసారి అమెరికా సమీక్షిస్తుంది. ఈ జాబితాలో ప్రస్తుతం భారత్, చైనాలతో పాటు స్లొవేకియా, హంగేరీ, అజర్బైజాన్ ఉన్నాయి. యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు రష్యా గ్యాస్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకుంటున్నందున వాటికి చట్టంలో మినహాయింపులు ఇచ్చారు. కానీ భారత్కు అలాంటి మినహాయింపు ఏమీ లభించలేదు.
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం ఎంత?
అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు పెరిగిన సమయంలో 140 కోట్లకు పైగా ఉన్న దేశ ప్రజలకు చౌకగా ఇంధనాన్ని అందించడానికి భారత్ రష్యా నుంచి భారీగా చమురు దిగుమతి చేసుకుంది. ఇప్పుడు అమెరికా ఈ నూతన చట్టం ద్వారా భారత వస్తువులపై 100 శాతం వరకు సుంకాలు విధిస్తే, అమెరికాకు ఎగుమతయ్యే మన ఐటీ, ఫార్మా, టెక్స్టైల్స్, ఇంజనీరింగ్ ఉత్పత్తుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. ఇది భారత ఎగుమతిదారులకు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగించడమే కాకుండా రూపాయి విలువపై కూడా ఒత్తిడి పెంచుతుంది.
అయితే, ఈ పన్నుల విధింపు అనేది విచక్షణాధికారం మాత్రమేనని, అమెరికా జాతీయ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా భావిస్తే అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఈ పన్నుల నుంచి భారత్కు మినహాయింపు (వైవర్) ఇచ్చే అవకాశం కూడా చట్టంలో ఉంది.
రాబోయే రోజుల్లో దిల్లీ, వాషింగ్టన్ మధ్య జరిగే ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య చర్చల్లో ఈ అంశం అత్యంత కీలకంగా మారనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More