భారత్పై 100% పన్నుల వాత?: అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో కీలక బిల్లు
రష్యా నుంచి చమురు, సహజవాయువు కొనుగోలు చేసే భారతదేశం, చైనాలతో సహా ఇతర దేశాల ఉత్పత్తులపై 100 శాతం వరకు దిగుమతి సుంకాలను (టారిఫ్లు) విధించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు సర్వాధికారాలు కల్పించే బిల్లుపై యూఎస్ ప్రతినిధుల సభలో అడుగులు పడ్డాయి.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో మాస్కో ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీసేందుకు అమెరికా మరో కఠిన అడుగు వేసింది. రష్యా నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్, సహజ వాయువును భారీగా కొనుగోలు చేస్తున్న భారతదేశం, చైనాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ యూఎస్ కాంగ్రెస్ కీలక ప్రతిపాదనను ముందుకు తెచ్చింది. ఆయా దేశాల నుంచి దిగుమతి అయ్యే వస్తువులపై ఏకంగా 100 శాతం వరకు అదనపు సుంకాలు విధించేందుకు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు విశేషాధికారాలు కల్పించే బిల్లును యూఎస్ ప్రతినిధుల సభ (హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్) తుది ఓటింగ్ దిశగా తీసుకెళ్లింది.
బిల్లు నేపథ్యం - లిండ్సే గ్రాహమ్ చట్టం
ప్రతినిధుల సభలో తుది ఆమోదం పొందేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఈ బిల్లును గత ఆగస్టులోనే యూఎస్ సెనెట్ భారీ మెజారిటీతో నెగ్గించింది. దివంగత సెనెటర్ లిండ్సే గ్రాహమ్ స్మారకార్థం ఈ ప్రతిపాదనకు "లిండ్సే ఓ. గ్రాహమ్ శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2026"గా పేరు మార్చారు.
రిపబ్లికన్ సెనెటర్ లిండ్సే గ్రాహమ్, డెమొక్రాటిక్ సెనెటర్ రిచర్డ్ బ్లూమెంతల్ సంయుక్తంగా ఈ ద్వైపాక్షిక బిల్లును రూపొందించారు. రష్యాతో పాటు ఇరాన్ ఇంధన రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టే విదేశీ కంపెనీలపై కూడా ఆంక్షలను పొడిగించడం ఈ బిల్లు లక్ష్యం. 1996 ఇరాన్ ఆంక్షల చట్టం గడువును 2031 వరకు పొడిగించే నిబంధనను కూడా ఇందులో చేర్చారు.
100 శాతం సుంకాల పరిధిలో ఏ ఏ దేశాలు?
రష్యా నుంచి భారీగా ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేస్తూ, ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊపిరిపోస్తున్న ప్రధాన భాగస్వామ్య దేశాలను ఈ బిల్లు గట్టిగా నిలదీస్తోంది. చైనా, భారత్లతో పాటు అజర్బైజాన్, హంగేరీ, స్లోవేకియా దేశాలను ఈ సుంకాల పరిధిలోకి ప్రతిపాదించారు.
"రష్యా నుంచి చౌకగా ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేయడమా లేదా అమెరికాతో వ్యాపారాన్ని కొనసాగించడమా అనే తేల్చుకోవాల్సిన క్లిష్టమైన పరిస్థితిని ఈ బిల్లు ఆయా దేశాల ముందుంచుతోంది" అని సెనెట్లో బిల్లు ఆమోదం పొందిన అనంతరం లిండ్సే గ్రాహమ్ సోదరి డార్లీన్ గ్రహామ్ వ్యాఖ్యానించారు.
కేవలం ఇంధన కొనుగోలుదారులపైనే కాకుండా, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, అక్కడి రాజకీయ నాయకులు, సైనిక అధికారులు, కుబేరులు (ఓలిగార్క్స్), ఆర్థిక సంస్థలపై కూడా కొత్త ఆంక్షలు విధించేలా ఈ చట్టం నిబంధనలను పొందుపరిచింది. హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్లో ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఈ బిల్లు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంతకానికి వెళ్లనుంది. ఆయన ఆమోదముద్ర వేయగానే ఇది అధికారికంగా చట్టరూపం దాల్చుతుంది.
భారత్ స్పష్టమైన వైఖరి
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు అంశంపై భారతదేశం తన వైఖరిని మొదటి నుంచీ స్పష్టంగా ప్రకటిస్తూనే వస్తోంది. దేశీయ ఇంధన భద్రత, తగినంత లభ్యత, తక్కువ ధరలు, జాతీయ ప్రయోజనాలే పరమావధిగా చమురును కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు భారత విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది.
రష్యాతో ఇంధన సహకారం తమ దౌత్య బంధంలో అత్యంత కీలకమైన భాగమని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైస్వాల్ ఢిల్లీలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో స్పష్టం చేశారు.
"భారత్-రష్యాల మధ్య ఇంధన సహకారం మా భాగస్వామ్యానికి బలమైన పునాది. అణు ఇంధన రంగంతో సహా వివిధ వ్యాపార విభాగాలలో చాలా కాలంగా ఇరుదేశాల మధ్య సహకారం కొనసాగుతోంది. తమిళనాడులోని కూడంకుళం అణువిద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఇందుకు ఉత్తమ నిదర్శనం" అని రణ్ధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు.
రష్యాతో ఇంధన రంగాన్ని మరింత విస్తరించడానికి భారత్ సిద్ధంగా ఉందని, ఉమ్మడి చర్చలు ఇప్పటికే కొనసాగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఇటీవలే రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ బ్రిక్స్ (BRICS) శిఖరాగ్ర సదస్సు కోసం భారతదేశాన్ని సందర్శించి, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More