    చారిత్రక గరిష్టానికి బంగారం, వెండి ధరలు: గ్రీన్ ల్యాండ్ విషయంలో టారిఫ్ వార్

    గ్రీన్ ల్యాండ్ కొనుగోలుకు సహకరించని ఎనిమిది యూరోపియన్ దేశాలపై టారిఫ్ లు విధిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించడంతో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగి కొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న ఈ ఉద్రిక్తతలు వాణిజ్య యుద్ధానికి దారితీయవచ్చనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

    Published on: Jan 19, 2026 7:32 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి పరుగు ఆగడం లేదు. గ్రీన్ ల్యాండ్ ద్వీపాన్ని దక్కించుకోవాలన్న తన ప్రణాళికను వ్యతిరేకిస్తున్న ఎనిమిది యూరోపియన్ దేశాలపై భారీగా టారిఫ్ లు (సుంకాలు) విధిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడంతో బంగారం, వెండి ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే పసిడి వైపు మొగ్గు చూపడంతో ధరలు చారిత్రక గరిష్ట స్థాయిని తాకాయి.

    ట్రంప్ హెచ్చరిక.. ప్రకంపనలు

    ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, బ్రిటన్ సహా మొత్తం ఎనిమిది దేశాల నుంచి వచ్చే వస్తువులపై ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 10 శాతం టారిఫ్ విధిస్తామని, జూన్ నాటికి దానిని 25 శాతానికి పెంచుతామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం ఐరోపా దేశాల్లో తీవ్ర ఆగ్రహానికి కారణమైంది. దీనికి ప్రతిచర్యగా ఐరోపా దేశాలు కూడా అమెరికా వస్తువులపై ఆంక్షలు విధిస్తే, అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున 'వాణిజ్య యుద్ధం' (Trade War) కి దారితీస్తుందని నిపుణులు భయపడుతున్నారు.

    యూరప్ దేశాల అత్యవసర సమావేశం

    ట్రంప్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో యూరోపియన్ దేశాల నేతలు అత్యవసర సమావేశం కానున్నారు. అమెరికా నుంచి దిగుమతి అయ్యే సుమారు 93 బిలియన్ యూరోల విలువైన వస్తువులపై ప్రతీకార సుంకాలు విధించే అంశంపై వారు చర్చిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్, ఐరోపా సమాఖ్యలోని అత్యంత శక్తివంతమైన 'యాంటీ కోయర్షన్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్' (Anti-coercion instrument) ను ప్రయోగించాలని యోచిస్తున్నారు.

    ధరల పెరుగుదల వెనుక మరిన్ని కారణాలు

    కేవలం గ్రీన్ ల్యాండ్ వివాదం మాత్రమే కాకుండా, వెనిజులా నాయకుడిని అమెరికా అదుపులోకి తీసుకోవడం, ఇప్పుడు గ్రీన్ ల్యాండ్ విషయంలో దూకుడు ప్రదర్శించడం వంటి పరిణామాలు మార్కెట్ ను కలవరపెడుతున్నాయి. మరోవైపు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ స్వయంప్రతిపత్తిపై ట్రంప్ సర్కార్ చేస్తున్న విమర్శలు కూడా మదుపర్లలో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ బాండ్లు, కరెన్సీల కంటే బంగారం వైపు మదుపర్లు మొగ్గు చూపడానికి ఇది ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

    మార్కెట్ గణాంకాలు ఇవే:

    సింగపూర్ మార్కెట్ లో ఈ ఉదయం నమోదైన ధరల ప్రకారం:

    బంగారం (Spot Gold): ఒక ఔన్సు బంగారం ధర 1.7% పెరిగి $4,676.22 కు చేరింది. ఒక దశలో ఇది గరిష్టంగా $4,690.59 ని తాకింది.

    వెండి: ఏకంగా 3.9% దూసుకెళ్లి ఔన్సు ధర $93.6305 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

    ప్లాటినం, పల్లాడియం ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి.

    ప్రస్తుత భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే, రానున్న రోజుల్లో పసిడి ధరలు మరిన్ని రికార్డులను సృష్టించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

