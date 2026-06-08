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    TVS scooter : టీవీఎస్​ నుంచి 160సీసీ మ్యాక్సీ స్కూటర్- యమహా ఏరాక్స్‌కు గట్టి పోటీ..

    TVS 160cc maxi scooter : భారత మార్కెట్​లో ప్రీమియం స్కూటర్లకు పెరుగుతున్న క్రేజ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని టీవీఎస్ సరికొత్త 160సీసీ లిక్విడ్-కూల్డ్ మ్యాక్సీ స్కూటర్‌ను సిద్ధం చేస్తోంది. అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో రానున్న ఈ స్కూటర్ వివరాలు ఇవే.

    Published on: Jun 08, 2026 7:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    TVS maxi scooter : భారత టూ-వీలర్ మార్కెట్​లో సరికొత్త ట్రెండ్‌ను సృష్టించిన టీవీఎస్ ఎన్‌టార్క్ సిరీస్ నుంచి త్వరలో 'ఎన్‌టార్క్ 150' రాబోతోందని, ఇది 14 ఇంచుల వీల్స్‌తో కూడిన మ్యాక్సీ స్కూటర్ తరహాలో ఉంటుందని చాలా మంది భావించారు. అయితే, టీవీఎస్ సంస్థ ప్రస్తుతం ఉన్న ఎన్‌టార్క్ 125 ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోనే ఈ కొత్త మోడల్‌ను రూపొందిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది! అయితే అసలు కథ ఇక్కడే మలుపు తిరిగింది. అంతకంటే శక్తివంతమైన, పూర్తిగా సరికొత్త ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై ఒక ప్రీమియం మ్యాక్సీ స్కూటర్‌ను టీవీఎస్ సంస్థ ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేస్తోందని ఆటోమొబైల్ రంగ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. వచ్చే ఏడాది నాటికి ఈ సరికొత్త స్కూటర్ మార్కెట్​లోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

    టీవీఎస్ 160సీసీ మ్యాక్సీ స్కూటర్.. (REUTERS)
    టీవీఎస్ 160సీసీ మ్యాక్సీ స్కూటర్.. (REUTERS)

    ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్​లో స్కూటర్ల విభాగం వేగంగా మారుతోంది. కేవలం సాధారణ ప్రయాణాలకే కాకుండా, పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్, ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చే విభిన్నమైన మోడళ్లకు కస్టమర్ల నుంచి డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. రాబోయే ఏడాది కాలంలో హోండా ఏడీవీ160, యమహా ఎన్‌మ్యాక్స్ 155 వంటి అంతర్జాతీయ మోడళ్లు భారత మార్కెట్​లోకి అడుగుపెట్టనున్నాయి. ఇవి ఇప్పటికే మార్కెట్​లో ఉన్న యమహా ఏరాక్స్, హీరో జూమ్ 160 వంటి పవర్‌ఫుల్ స్కూటర్లతో తలపడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే టీవీఎస్ కూడా తన సరికొత్త అస్త్రాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది.

    ఇంజన్, పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండబోతోంది?

    టీవీఎస్ సంస్థ తన సరికొత్త 160సీసీ లిక్విడ్-కూల్డ్ మ్యాక్సీ స్కూటర్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను 2027 చివరి నాటికి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే, ఈ స్కూటర్ డిజైన్ ఎలాంటి శైలిని కలిగి ఉంటుందనే దానిపై ఆటోమొబైల్ ప్రేమికుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఇది యమహా ఏరాక్స్ 155 లాంటి స్పోర్టీ లుక్‌తో వస్తుందా, లేదా హోండా ఏడీవీ160, హీరో జూమ్ 160 తరహాలో అడ్వెంచర్ (ఏడీవీ) స్టైల్‌లో ఉంటుందా, లేక యమహా ఎన్‌మ్యాక్స్ 155 లాంటి సాంప్రదాయ మ్యాక్సీ స్కూటర్ రూపంలో ఉంటుందా అనేది కంపెనీ ఇంకా స్పష్టం చేయలేదు.

    కానీ, ఈ స్కూటర్లలో పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే 14 ఇంచుల వీల్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అలాగే రైడింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇంజన్ పవర్‌పై కంపెనీ ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టనుంది. ప్రస్తుతం ఈ విభాగంలో ఉన్న, రాబోయే స్కూటర్ల ఇంజన్లు దాదాపు 14-15హెచ్​పీ పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. టీవీఎస్ నుంచి రాబోయే కొత్త 160సీసీ ఇంజన్ కూడా ఇదే స్థాయిలో లేదా అంతకంటే కాస్త ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేలా డిజైన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

    అత్యాధునిక టెక్నాలజీ, గ్లోబల్ మార్కెట్​పై కన్ను!

    టీవీఎస్ కంపెనీ తన ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ‘టీవీఎస్ ఎక్స్’లో సరికొత్త కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీని, అధునాతన ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పుడు అదే స్థాయి డిజిటల్ ఫీచర్లు, కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లను ఈ రాబోయే 160సీసీ మ్యాక్సీ స్కూటర్లలోనూ అందించడం సహజంగానే జరగనుంది. దీనివల్ల ఈ స్కూటర్ టెక్నాలజీ పరంగా సరికొత్త బెంచ్‌మార్క్ క్రియేట్ చేయనుంది.

    ఈ సరికొత్త ప్రీమియం స్కూటర్‌ను టీవీఎస్ కేవలం భారతీయ మార్కెట్ కోసమే పరిమితం చేయడం లేదు. దీనిని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో రూపొందించి, యూరప్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు విదేశీ మార్కెట్లకు కూడా ఇక్కడి నుంచే ఎగుమతి చేయాలని సంస్థ యోచిస్తోంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/TVS Scooter : టీవీఎస్​ నుంచి 160సీసీ మ్యాక్సీ స్కూటర్- యమహా ఏరాక్స్‌కు గట్టి పోటీ..
    Home/News/TVS Scooter : టీవీఎస్​ నుంచి 160సీసీ మ్యాక్సీ స్కూటర్- యమహా ఏరాక్స్‌కు గట్టి పోటీ..
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