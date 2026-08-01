Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    టీవీఎస్ నుంచి మరో 'మార్వెల్' ఎడిషన్- రైడర్ 125 డాక్టర్ డూమ్ బైక్ లాంచ్..

    TVS raider 125 doctor doom edition : టీవీఎస్ మోటార్ ప్రముఖ మార్వెల్ థీమ్‌తో 'రైడర్ 125 సూపర్‌స్క్వాడ్' సిరీస్‌లో 'డాక్టర్ డూమ్' ఎడిషన్‌ను విడుదల చేసింది. సరికొత్త కలర్ ఆప్షన్, 85కు పైగా కనెక్టెడ్ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ బైక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.95,320గా నిర్ణయించారు.

    Published on: Aug 1, 2026, 05:36:05 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    యూత్‌ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న కమ్యూటర్ బైక్ 'టీవీఎస్ రైడర్ 125' నుంచి మరో క్రేజీ మోడల్ భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. ప్రముఖ కామిక్ ప్రపంచం మార్వెల్​తో ఉన్న భాగస్వామ్యంలో భాగంగా.. టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ తన 'సూపర్‌స్క్వాడ్ ఎడిషన్' లైనప్‌ను మరింత విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా సరికొత్త 'డాక్టర్ డూమ్' ఎడిషన్‌ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ బైక్ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 95,320గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. రాబోయే కొద్ది వారాల్లోనే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న టీవీఎస్ అధికారిక షోరూమ్‌లలో ఇది విక్రయానికి అందుబాటులోకి రానుంది.

    టీవీఎస్ రైడర్ 125 డాక్టర్ డూమ్ ఎడిషన్..
    టీవీఎస్ రైడర్ 125 డాక్టర్ డూమ్ ఎడిషన్..

    టీవీఎస్ రైడర్ 125 డాక్టర్ డూమ్ ఎడిషన్‌- 'కలర్ చేంజింగ్' లుక్!

    ఈ కొత్త రైడర్ 125 డాక్టర్ డూమ్ ఎడిషన్‌ను ఎంతో ఆకర్షణీయమైన ‘స్పెక్ట్రల్ గ్రీన్’ కలర్ షేడ్‌లో తీసుకొచ్చారు. మల్టీ-టోన్ ముగింపుతో వచ్చే ఈ పెయింట్ స్కీమ్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. వెలుతురు పడినప్పుడు బైక్ ఆకుపచ్చ (గ్రీన్) రంగులో కనిపిస్తుంది. అయితే వేరే కోణం నుంచి లేదా తక్కువ వెలుతురులో చూసినప్పుడు ఇది కాస్త గోధుమ (బ్రౌన్) రంగులోకి మారినట్లు అనిపిస్తుంది. మార్వెల్ కామిక్స్‌లోని విలన్ పాత్ర 'డాక్టర్ డూమ్' వేసుకునే మెటాలిక్ కవచం, డార్క్ డ్రెస్ థీమ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని డిజైన్ చేశారు.

    ఫ్రంట్ కౌల్, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఎక్స్‌టెన్షన్స్, రియర్ ప్యానెల్స్‌పై స్పెక్ట్రల్ గ్రీన్ కలర్‌ను అందించగా.. మిగిలిన విడిభాగాలను కాంట్రాస్ట్ బ్లాక్ షేడ్‌లో డిజైన్ చేశారు. పెట్రోల్ ట్యాంక్, సైడ్ ప్యానెల్స్‌పై డాక్టర్ డూమ్ గ్రాఫిక్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్‌లో ఉన్న ఐరన్ మ్యాన్, బ్లాక్ పాంథర్, డెడ్‌పూల్, వోల్వరిన్ ఎడిషన్ల సరసన ఇప్పుడు ఈ డాక్టర్ డూమ్ చేరింది.

    టీవీఎస్ రైడర్ 125 డాక్టర్ డూమ్ ఎడిషన్‌- ఇంజిన్, ఫీచర్లు..

    స్టైలింగ్ పరంగా సరికొత్తగా కనిపించినప్పటికీ.. మెకానికల్‌గా ఈ టీవీఎస్ రైడర్ 125 డాక్టర్ డూమ్ ఎడిషన్‌లో ఎలాంటి మార్పులూ చేయలేదు.

    ఇంజిన్: ఇందులో పవర్‌ఫుల్ 124.8 సీసీ, ఎయిర్ అండ్ ఆయిల్-కూల్డ్, సింగిల్ సిలిండర్, 3-వాల్వ్ ఇంజిన్‌ను అందించారు. ఇది 11.4 హెచ్​పీ పవర్‌ను, 11.7 ఎన్​ఎం టాక్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్ జత చేశారు.

    రైడింగ్ టెక్నాలజీ: ట్రాఫిక్‌లో సులువుగా ప్రయాణించడానికి, త్వరితగతిన వేగం అందుకోవడానికి తోడ్పడే 'iGO అసిస్ట్' టెక్నాలజీ ఇందులో ఉంది.

    కనెక్టెడ్ క్లస్టర్: ఇందులో కనెక్టెడ్ రివర్స్ ఎల్​సీడీ డిస్‌ప్లేను అమర్చారు. ఇది బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ద్వారా నేవిగేషన్, కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్, రైడ్ డేటా వంటి 85కు పైగా స్మార్ట్ ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    5 లక్షల మార్కు దాటిన సూపర్‌స్క్వాడ్..

    రైడర్ 125తో పాటు ఎన్‌టార్క్ స్కూటర్లలో లభిస్తున్న టీవీఎస్ మార్వెల్ సూపర్‌స్క్వాడ్ సిరీస్ వాహనాలు కస్టమర్ల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందుతున్నాయని కంపెనీ తెలిపింది. లాంచ్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ సిరీస్ విక్రయాలు ఏకంగా 5 లక్షల మార్కును దాటడం విశేషం.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/టీవీఎస్ నుంచి మరో 'మార్వెల్' ఎడిషన్- రైడర్ 125 డాక్టర్ డూమ్ బైక్ లాంచ్..
    Home/News/టీవీఎస్ నుంచి మరో 'మార్వెల్' ఎడిషన్- రైడర్ 125 డాక్టర్ డూమ్ బైక్ లాంచ్..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes