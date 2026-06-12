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    Electric Scooters : 10లక్షల సేల్స్.. ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ మార్కెట్​లో టీవీఎస్​ రికార్డు!

    TVS electric scooters : ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ టీవీఎస్ మోటార్ సరికొత్త మైలురాయిని అందుకుంది. భారత మార్కెట్​లో కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల అమ్మకాలు ఏకంగా 10 లక్షల మార్కును దాటాయి. దేశంలో ఈ ఘనత సాధించిన రెండో టూ-వీలర్ సంస్థగా టీవీఎస్ నిలిచింది.

    Published on: Jun 12, 2026 5:58 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు (ఈవీ) రోజురోజుకూ డిమాండ్ ఎంతలా పెరుగుతోందో చెప్పడానికి తాజా గణాంకాలే నిదర్శనం! ప్రముఖ దేశీయ టూ-వీలర్ దిగ్గజం 'టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ' ఈవీ మార్కెట్​లో ఒక అరుదైన, చారిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకుంది. భారత మార్కెట్​లో కంపెనీకి చెందిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల మొత్తం విక్రయాలు ఏకంగా 10 లక్షల మార్కును దాటాయి. దేశీయ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన రంగంలో ఈ అద్భుత ఘనత సాధించిన రెండో కంపెనీగా టీవీఎస్ రికార్డు సృష్టించింది.

    టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్..
    టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్..

    గత కొన్ని ఏళ్లుగా భారత ఈవీ రంగం ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తోందో చెప్పడానికి ఈ నంబర్లే నిదర్శనం.

    ప్రభుత్వ అధికారిక 'వాహన్' రిజిస్ట్రేషన్ల పోర్టల్​లోని తాజా డేటా ప్రకారం.. టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ 2020 జనవరిలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలోకి అడుగుపెట్టింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు సంస్థ మొత్తం 10,04,148 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను విజయవంతంగా విక్రయించింది. ఈ మొత్తం అమ్మకాల్లో కంపెనీకి మంచి గుర్తింపు తెచ్చిన ‘ఐక్యూబ్’ మోడల్‌తో పాటు ఇటీవలే మార్కెట్​లోకి విడుదలైన సరికొత్త ‘ఆర్బిటర్’ స్కూటర్ విక్రయాలు కూడా కలిసి ఉన్నాయి.

    ఊపందుకున్న అమ్మకాల వేగం..

    ఈ మైలురాయిని అందుకోవడంలో టీవీఎస్ ప్రయాణాన్ని గమనిస్తే ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం వెలుగుచూసింది. ప్రారంభంలో మార్కెట్ స్థిరపడటానికి, కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని పొందడానికి కంపెనీకి కొన్ని ఏళ్ల సమయం పట్టింది. కానీ, గడిచిన రెండేళ్లలో అమ్మకాల వేగం ఊహించని రీతిలో పుంజుకుంది.

    మొదటి 5 లక్షల ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల అమ్మకాలను సాధించడానికి టీవీఎస్ సంస్థకు దాదాపు ఐదేళ్ల సుదీర్ఘ సమయం పట్టింది! కానీ, ఆ తర్వాతి 5 లక్షల యూనిట్ల విక్రయాలను మాత్రం చాలా తక్కువ కాలంలోనే కంపెనీ పూర్తి చేయడం విశేషం. ఇది దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు ప్రజల నుంచి లభిస్తున్న భారీ ఆదరణను స్పష్టం చేస్తోంది. నెలవారీ విక్రయాల్లో సరికొత్త రికార్డులను నమోదు చేస్తూ కంపెనీ దూసుకుపోతోంది.

    టీవీఎస్ సాధించిన ఈ భారీ విజయానికి ‘ఐక్యూబ్’ స్కూటరే ప్రధాన కారణం. పెట్రోల్ స్కూటర్లకు సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూస్తున్న మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఐక్యూబ్ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ స్కూటర్ విభిన్న వేరియంట్లలో, రకరకాల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది. సిటీలో తిరిగే ఆఫీస్ ఉద్యోగుల నుంచి మొదలుకొని, ఎక్కువ రేంజ్ కోరుకునే వారి వరకు అందరికీ సరిపోయేలా కంపెనీ దీనిని డిజైన్ చేసింది.

    విస్తరిస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్..

    టీవీఎస్ సాధించిన ఈ విజయం కేవలం ఆ ఒక్క కంపెనీకే పరిమితం కాదు! ఇది మొత్తం భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్ ఎదుగుదలకు అద్దం పడుతోంది. నిరంతరం పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలు, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు, నగరాల్లో మెరుగవుతున్న ఛార్జింగ్ మౌలిక వసతులు వంటి కారణాల వల్ల వాహనదారులు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

    భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ విభాగం అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న రంగాలుగా నిలిచింది. ప్రతి నెలవారీ విక్రయాలు స్థిరంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ప్రస్తుత ట్రెండ్స్ ఇలాగే కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో ఈవీ అమ్మకాలు మరిన్ని సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Electric Scooters : 10లక్షల సేల్స్.. ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ మార్కెట్​లో టీవీఎస్​ రికార్డు!
    Home/News/Electric Scooters : 10లక్షల సేల్స్.. ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ మార్కెట్​లో టీవీఎస్​ రికార్డు!
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