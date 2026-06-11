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    టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్ డేట్ ఖరారు: జూన్ 30న మార్కెట్లోకి

    టాటా మోటార్స్ ‘సియెర్రా’ ఈవీ మోడల్ లాంచ్ అవనుంది. జూన్ 30, 2026న ఈ మోడల్‌ను ఆవిష్కరించనున్నారు. అద్భుతమైన ట్రిపుల్ స్క్రీన్ లేఅవుట్, ప్రీమియం ఫీచర్లతో రానున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    Published on: Jun 11, 2026 7:46 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో సరికొత్త సంచలనానికి టాటా మోటార్స్ సిద్ధమైంది. దేశీయ మార్కెట్లో ఒకప్పుడు క్లాసిక్ హిట్‌గా నిలిచిన 'సియెర్రా' బ్రాండ్‌ను సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ అవతారంలో పునరుద్ధరిస్తూ.. ప్రొడక్షన్ మోడల్ సియెర్రా ఈవీ (Tata Sierra EV) ని జూన్ 30, 2026న మార్కెట్లో విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.

    టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్ డేట్ ఖరారు: జూన్ 30న మార్కెట్లోకి
    టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్ డేట్ ఖరారు: జూన్ 30న మార్కెట్లోకి

    ఈ కారును 2020 ఆటో ఎక్స్‌పోలో మొదటిసారి కాన్సెప్ట్ రూపంలో ప్రదర్శించారు. ఆ తర్వాత 2023 ఆటో ఎక్స్‌పోలో మరిన్ని అప్‌డేట్లతో ప్రదర్శించగా, భారత ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ (SUV) విభాగంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోడళ్లలో ఒకటిగా ఇది నిలిచింది. గత ఏడాది (2025) చివర్లో దీని సాధారణ ఇంధన (ICE) వెర్షన్‌తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ టీజర్‌ను కూడా కంపెనీ విడుదల చేసింది. సియెర్రా లుక్‌ను అలాగే ఉంచుతూనే, భవిష్యత్ ఈవీ టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా దీనిని డిజైన్ చేశారు.

    ప్లాట్‌ఫారమ్, పవర్‌ట్రెయిన్ విశేషాలు

    టాటా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శ్రేణిలో ప్రస్తుతం ఉన్న కర్వ్ ఈవీ (Curvv EV), హారియర్ ఈవీ (Harrier EV) మోడళ్ల మధ్యలో ఈ సియెర్రా ఈవీ నిలుస్తుంది. టాటా సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన 'acti.ev+' ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా ఈ కారును తయారు చేశారు. రాబోయే హారియర్ ఈవీలో కూడా ఇదే ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు.

    సియెర్రా ఈవీ మోడల్‌ను రేర్-వీల్-డ్రైవ్ (RWD), ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ (AWD) అనే రెండు ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు టాటా మోటార్స్ స్పష్టం చేసింది. హారియర్ ఈవీ తరహాలోనే దీనిలో కూడా 65kWh, 75kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటిలో పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను కేవలం ఏడబ్ల్యూడీ (AWD) వేరియంట్లలోనే అందించే వీలుంది.

    ప్రత్యేకమైన ఈవీ స్టైలింగ్

    సాధారణ ఇంధన (ICE) మోడల్, ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ రెండు కూడా ఒకే విధమైన బాడీ ఆకృతిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ.. ఎలక్ట్రిక్ కారును సులభంగా గుర్తించేలా కొన్ని మార్పులు చేశారు. ముందు భాగంలో పూర్తిగా మూసి ఉన్న గ్రిల్ (Closed-off front grille), సరికొత్త ఫ్రంట్ బంపర్, ప్రత్యేకమైన ఈవీ బ్యాడ్జింగ్ దీని సొంతం. టీజర్ చిత్రాలలో రెండు మోడళ్లు ఒకే రకమైన అల్లాయ్ వీల్స్‌తో కనిపించినప్పటికీ, ప్రొడక్షన్ మోడల్‌లో గాలి నిరోధకతను తగ్గించేలా (Aerodynamic) ప్రత్యేక వీల్ డిజైన్‌ను టాటా పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. టాటా ఇతర ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వలె దీనిపై కూడా ".ev" బ్రాండింగ్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

    ఇంటీరియర్, హైటెక్ ఫీచర్లు

    మధ్య తరహా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా సియెర్రా ఈవీ ఇంటీరియర్‌ను అత్యంత విలాసవంతంగా తీర్చిదిద్దారు. టాప్-ఎండ్ వేరియంట్లలో మూడు స్క్రీన్ల (Triple-screen layout) సెటప్‌ను అందిస్తున్నారు. ఇందులో 10.25 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 12.3 అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ప్యాసింజర్ కోసం ప్రత్యేకంగా మరో 12.3 అంగుళాల డిస్‌ప్లే ఉంటాయి. లోయర్ వేరియంట్లలో రెండు స్క్రీన్ల సెటప్‌తో పాటు హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లేను అందించనున్నారు.

    వీటితో పాటు పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, విభిన్న డ్రైవింగ్ మోడ్‌లు, ప్రీమియం ఆడియో సిస్టమ్ లాంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఈ కారులో లభించనున్నాయి.

    ధర, పోటీదారులు

    సియెర్రా ఈవీ ధరను ఎక్స్-షోరూమ్ వద్ద సుమారు రూ. 18 lakhs నుండి రూ. 25 lakhs మధ్య నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది. టాటా పోర్ట్‌ఫోలియోలో కర్వ్ ఈవీ, హారియర్ ఈవీల మధ్య దీని ధరలు సరిగ్గా సరిపోతాయి. మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యాక ఇది మహీంద్రా బీఈ 6 (Mahindra BE 6), హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, ఎంజీ జెడ్ఎస్ ఈవీ (MG ZS EV) తో పాటు రాబోయే మారుతి ఈ విటారా (Maruti e Vitara) మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. వేగంగా విస్తరిస్తున్న భారత ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ మార్కెట్లో కొనుగోలుదారులకు ఇదొక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్ డేట్ ఖరారు: జూన్ 30న మార్కెట్లోకి
    Home/News/టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్ డేట్ ఖరారు: జూన్ 30న మార్కెట్లోకి
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