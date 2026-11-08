అర్జున్ సెంచరీ వృథా.. అండర్-19 ఆసియా కప్లో భారత్పై పాకిస్థాన్ విజయం
యు-19 ఆసియా కప్లో పాకిస్థాన్ చేతిలో భారత్కు పరాభవం ఎదురైంది. అర్జున్ రాజ్పుత్ (107) వీరోచిత శతకంతో రాణించినా.. హంజా జహూర్ (100 నాటౌట్) అద్భుత సెంచరీతో పాక్కు 3 వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందించాడు.
యువ క్రికెట్ సమరంలో పాకిస్థాన్ దే పైచేయి అయింది. అండర్-19 ఆసియా కప్లో ఆఖరి వరకు ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన పోరులో భారత్పై పాకిస్థాన్ 3 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. అర్జున్ రాజ్పుత్ వీరోచిత శతకంతో భారత్ పోరాడే స్కోరు సాధించినప్పటికీ, హంజా జహూర్ బాధ్యతాయుతమైన సెంచరీతో పాక్ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. ఈ విజయంతో టోర్నీలో పాక్ వరుసగా రెండో గెలుపును నమోదు చేయగా, భారత్ తన తదుపరి మ్యాచ్లో యూఏఈతో తలపడనుంది.
కష్టాల్లో టాప్ ఆర్డర్.. మెరిసిన రాజ్పుత్
టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న భారత జట్టుకు ఆరంభంలోనే గట్టి షాక్ తగిలింది. పాకిస్థాన్ సీమర్లు రిజ్వాన్ ఉల్లా, అలీ రెజా అద్భుతమైన స్వింగ్, బౌన్స్తో భారత టాప్ ఆర్డర్ను దెబ్బతీశారు. పరుగులు తీసేందుకు భారత బ్యాటర్లు తీవ్రంగా శ్రమించారు. ఫలితంగా 12వ ఓవర్ పూర్తయ్యేసరికి భారత్ 22 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి తీవ్ర కష్టాల్లో పడింది.
ఈ సమయంలో ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ కాసేపు వికెట్ల పతనాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ నిఖాబ్ షఫీక్ బౌలింగ్లో స్వీప్ షాట్ ఆడబోయి మిడ్ వికెట్లో మహమ్మద్ సయ్యమ్కు క్యాచ్ ఇచ్చి నిష్క్రమించాడు. ఆర్యవీర్ 40 బంతుల్లో 22 పరుగులు చేశాడు. మరోవైపు అన్వయ్ ద్రావిడ్ (10) కూడా ఎక్కువ సేపు నిలవకపోవడంతో భారత్ 86 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి అగాధంలో పడింది.
శతకంతో చెలరేగిన అర్జున్
ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్నా అర్జున్ రాజ్పుత్ మొక్కవోని ధైర్యంతో పోరాడాడు. పిచ్పై షాట్లు ఆడడం కష్టంగా మారిన వేళ, 18వ ఓవర్లో బౌలర్ తల మీదుగా కొట్టిన బౌండరీతో అర్జున్ ఆట తీరు మారింది. అక్కడి నుంచి సాధికారికంగా బ్యాటింగ్ చేస్తూ పాక్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. మణాల్ చౌహాన్తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ను నిలబెట్టాడు. మణాల్ వికెట్ కాపాడుకుంటూ సహకారం అందించగా, అర్జున్ ఫోర్లతో హోరెత్తించాడు.
కేవలం 80 బంతుల్లోనే అర్జున్ రాజ్పుత్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. వీరిద్దరి మధ్య 64 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొంది. చివరకు అర్జున్ 85 బంతుల్లో 107 పరుగులు చేసి రిజ్వాన్ ఉల్లా బౌలింగ్లో ఔటయ్యాడు. ఆఖరిలో పటేల్ (23) విలువైన పరుగులు జోడించడంతో భారత్ 47 ఓవర్లలో 208 పరుగులకు ఆలౌటైంది. పాక్ బౌలర్లలో అలీ రెజా, రిజ్వాన్ ఉల్లా, నిఖాబ్ షఫీక్ చెరో 3 వికెట్లు తీశారు.
ప్రారంభంలోనే పాక్ కుదుపు
209 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్థాన్ను భారత బౌలర్లు ప్రారంభంలోనే ఒత్తిడిలోకి నెట్టారు. కచ్చితమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్తో బౌలింగ్ చేసినప్పటికీ, ఫీల్డింగ్లో కొన్ని పొరపాట్లు చోటుచేసుకున్నాయి. అయినా పట్టువదలని భారత బౌలర్లు జహంగీర్ బిలాల్, ఉస్మాన్ ఖాన్లను త్వరితగతిన పెవిలియన్కు పంపారు. దీంతో పాక్ 5.4 ఓవర్లలో 33/2తో నిలిచింది.
ఆ తర్వాత అబ్దుల్ ఖాదిర్, అహ్మద్ హుస్సేన్ జోడీ 22 పరుగులు జోడించి ఇన్నింగ్స్ నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే మణాల్ చౌహాన్ అద్భుతమైన బంతితో ఖాదిర్ను ఔట్ చేయడంతో పాక్ ఇన్నింగ్స్ ఒక్కసారిగా దెబ్బతింది. కేవలం 6 పరుగుల వ్యవధిలోనే పాక్ 3 వికెట్లు కోల్పోయి 61/5తో తీవ్ర ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో పడింది.
హంజా జహూర్ పోరాటం.. పాక్ విజయం
ఈ దశలో హస్నైన్ అబ్బాస్, హంజా జహూర్ పాక్ను ఆదుకున్నారు. అబ్బాస్ నిలకడగా ఆడుతూ సహకారం అందించగా, జహూర్ దూకుడుగా పరుగులు సాధించాడు. వీరిద్దరూ ఆరో వికెట్కు 107 పరుగుల అమూల్యమైన భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి పాక్ను విజయానికి చేరువ చేశారు.
గెలుపు ఖాయమనుకున్న సమయంలో అబ్బాస్ (38)ను ఔట్ చేసి మణాల్ భారత్కు ఆశలు కల్పించాడు. ఆ తర్వాత మోహిత్ ఉల్వా.. సయ్యమ్ను ఔట్ చేయడంతో మ్యాచ్ మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే హంజా జహూర్ తీవ్ర ఒత్తిడిలోనూ నిలకడ కోల్పోలేదు. విజయానికి అవసరమైన ఆఖరి బౌండరీతో తన శతకాన్ని పూర్తి చేయడమే కాకుండా, పాకిస్థాన్కు 3 వికెట్ల తేడాతో గెలుపును అందించాడు. జహూర్ 100 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More