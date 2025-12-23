Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ముంబై రాజకీయాల్లో సంచలనం: ఉద్ధవ్, రాజ్ థాకరే ఒక్కటవుతున్నారా? సంజయ్ రౌత్ హింట్

    ముంబై మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) ఎన్నికల వేళ మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. శివసేన (UBT) నేత ఉద్ధవ్ థాకరే, ఎంఎన్ఎస్ అధినేత రాజ్ థాకరే చేతులు కలపబోతున్నట్లు సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. సంజయ్ రౌత్ చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.

    Published on: Dec 23, 2025 4:16 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ముంబై నగరంపై పట్టు సాధించేందుకు జరిగే 'మినీ అసెంబ్లీ' పోరుకు సమయం ఆసన్నమైంది. ముంబై మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) ఎన్నికల నేపథ్యంలో థాకరే సోదరులు ఒక్కటవుతున్నారనే వార్తలు రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. శివసేన (UBT) కీలక నేత సంజయ్ రౌత్ తాజాగా చేసిన ఒక పోస్ట్ ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది.

    ముంబై రాజకీయాల్లో సంచలనం: ఉద్ధవ్, రాజ్ థాకరే ఒక్కటవుతున్నారా? సంజయ్ రౌత్ హింట్ (Photo: X)
    ముంబై రాజకీయాల్లో సంచలనం: ఉద్ధవ్, రాజ్ థాకరే ఒక్కటవుతున్నారా? సంజయ్ రౌత్ హింట్ (Photo: X)

    సంజయ్ రౌత్ పోస్ట్‌లో ఏముంది?

    మంగళవారం సంజయ్ రౌత్ తన 'X' (గతంలో ట్విట్టర్) ఖాతాలో ఉద్ధవ్ థాకరే, రాజ్ థాకరే కలిసి ఉన్న ఒక ఫోటోను షేర్ చేశారు. దానికి "రేపు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు" అనే క్యాప్షన్‌ను జత చేశారు. దీనిని బట్టి చూస్తుంటే, బుధవారం మధ్యాహ్నం ఈ ఇద్దరు సోదరుల మధ్య పొత్తుపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    వచ్చే ఏడాది జనవరి 15న బీఎంసీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా తెరవెనుక సాగుతున్న మంతనాలు ఇప్పుడు కొలిక్కి వచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. జనవరి 16న ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.

    మాపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు - బీజేపీ ధీమా

    థాకరే సోదరుల పొత్తు వార్తలపై బీజేపీ ఘాటుగా స్పందించింది. ముంబై బీజేపీ విభాగం అధ్యక్షుడు అమిత్ సాతం ఈ పొత్తును కొట్టిపారేశారు. "థాకరే సోదరులు కలిసినా బీఎంసీ ఎన్నికల ఫలితాలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. ముంబై ఓటర్లు ఇప్పటికే మహాయుతి (బీజేపీ నేతృత్వంలోని కూటమి)కి మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వచ్చే ముంబై మేయర్ మా కార్పొరేటర్ల నుంచే ఎన్నికవుతారు" అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    ఉత్తరాది ఓటర్లపై కాంగ్రెస్ గురి

    మరోవైపు, కాంగ్రెస్ పార్టీ తనదైన శైలిలో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని వేగవంతం చేసింది. ముంబైలో కీలక ఓటు బ్యాంకుగా ఉన్న ఉత్తరాది ప్రజలను ఆకట్టుకునేందుకు ముంబై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వర్షా గైక్వాడ్ 'ఏడు సూత్రాల' మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు.

    • సముద్ర తీరాల్లో శాశ్వత స్నానఘట్టాలు, మహిళల కోసం ప్రత్యేక గదుల నిర్మాణం.
    • ఆటో, టాక్సీ డ్రైవర్ల కోసం విశ్రాంతి కేంద్రాలు, ఉచిత ఆరోగ్య పరీక్షలు.
    • స్ట్రీట్ వెండర్ల కోసం స్మార్ట్ వెండింగ్ జోన్లు, డిజిటల్ లైసెన్సులు.

    "కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడూ ఉత్తరాది వారికి తగిన రాజకీయ ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది, కానీ బీజేపీ వారి ప్రాథమిక సమస్యలను గాలికి వదిలేసింది" అని వర్షా గైక్వాడ్ విమర్శించారు.

    థాకరే సోదరులు గనుక నిజంగా చేతులు కలిపితే, ముంబైలో మరాఠీ ఓటు బ్యాంకు చీలిపోకుండా ఉద్ధవ్ శిబిరానికి బలం చేకూరుతుంది. ఇది బీజేపీ-షిండే శివసేన కూటమికి గట్టి సవాలుగా మారే అవకాశం ఉంది. 2005లో రాజ్ థాకరే శివసేనను వీడి మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ్ సేవను స్థాపించారు.

    recommendedIcon
    News/News/ముంబై రాజకీయాల్లో సంచలనం: ఉద్ధవ్, రాజ్ థాకరే ఒక్కటవుతున్నారా? సంజయ్ రౌత్ హింట్
    News/News/ముంబై రాజకీయాల్లో సంచలనం: ఉద్ధవ్, రాజ్ థాకరే ఒక్కటవుతున్నారా? సంజయ్ రౌత్ హింట్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes