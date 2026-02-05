Edit Profile
    UGC NET ఫలితాలు విడుదల: మీ స్కోర్ కార్డ్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి

    నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) UGC NET డిసెంబర్ 2025 సెషన్ ఫలితాలను ప్రకటించింది. పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు తమ స్కోర్ కార్డ్, కటాఫ్ వివరాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్ ugcnet.nta.nic.in లో తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Feb 05, 2026 7:33 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (UGC NET) రాసిన అభ్యర్థులకు అలర్ట్. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) ఫిబ్రవరి 4న UGC NET ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను మరియు స్కోర్ కార్డ్‌లను నెట్ అధికారిక పోర్టల్‌లో చూసుకోవచ్చు.

    UGC NET ఫలితాలు విడుదల: మీ స్కోర్ కార్డ్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి (Getty Images/iStockphoto)
    UGC NET డిసెంబర్ సెషన్ పరీక్షలు 2025 డిసెంబర్ 31 నుండి 2026 జనవరి 7 వరకు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల్లో జరిగాయి. ప్రతిరోజూ రెండు షిఫ్టుల్లో (ఉదయం 9 నుండి 12 వరకు, మధ్యాహ్నం 3 నుండి సాయంత్రం 6 వరకు) ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

    ముఖ్యమైన వివరాలు:

    పరీక్ష ముగిసిన తర్వాత, జనవరి 14న ప్రాథమిక సమాధాన పత్రాన్ని (Provisional Answer Key) విడుదల చేశారు. దీనిపై అభ్యంతరాలు తెలిపేందుకు జనవరి 17 వరకు గడువు ఇచ్చారు. ఒక్కో అభ్యంతరానికి అభ్యర్థులు రూ. 200 ప్రాసెసింగ్ ఫీజుగా చెల్లించారు. అభ్యంతరాలను పరిశీలించిన అనంతరం, తుది ఫలితాలను ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంచారు.

    UGC NET ఫలితాలు చెక్ చేయడం ఎలా?

    మీ స్కోర్ కార్డ్‌ను సులభంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈ క్రింది సూచనలు పాటించండి:

    • ముందుగా UGC NET అధికారిక వెబ్‌సైట్ ugcnet.nta.nic.in సందర్శించండి.
    • హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'UGC NET Result 2025' లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.
    • వెంటనే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీ లాగిన్ వివరాలు (అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ) ఎంటర్ చేయండి.
    • వివరాలు సమర్పించిన (Submit) తర్వాత మీ రిజల్ట్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది.
    • మీ మార్కులు, అర్హత వివరాలను తనిఖీ చేసుకుని స్కోర్ కార్డ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
    • భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఒక ప్రింటవుట్ తీసుకుని భద్రపరుచుకోండి.

    అభ్యర్థులు కటాఫ్ వివరాలను కూడా వెబ్‌సైట్‌లోని డైరెక్ట్ లింక్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

    ఫలితాల డైరెక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

    కటాఫ్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

