Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కొత్త ఆధార్ యాప్ వచ్చేసింది: ఒకే ఫోన్‌లో ఐదుగురి వివరాలు, మరింత పకడ్బందీగా భద్రత

    యూఐడీఏఐ విడుదల చేసిన సరికొత్త ఆధార్ యాప్‌తో డిజిటల్ ఐడెంటిటీ నిర్వహణ సులభతరం అవుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా ఒకే ఫోన్‌లో ఐదుగురి ఆధార్ ప్రొఫైల్స్‌ను సురక్షితంగా నిల్వ చేయవచ్చు. ఫేస్ అథెంటికేషన్, క్యూఆర్ షేరింగ్, బయోమెట్రిక్ లాక్ వంటి ఫీచర్లు మెరుగైన గోప్యతను, కాగిత రహిత ధృవీకరణను అందిస్తాయి. 

    Published on: Nov 10, 2025 4:25 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    యూఐడీఏఐ (UIDAI) ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ యూజర్ల కోసం సరికొత్త ఆధార్ మొబైల్ యాప్‌ను ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా ఒకే మొబైల్‌లో కుటుంబ సభ్యుల ఆధార్ వివరాలను భద్రంగా నిల్వ చేసుకోవడం, నిర్వహించడం, అలాగే పంచుకోవడం మరింత సులభమైంది. డిజిటల్ గుర్తింపు నిర్వహణను సరళతరం చేయడమే ఈ నూతన యాప్ లక్ష్యం. కాగిత రహిత, డిజిటల్-ఫస్ట్ విధానం వైపు యూఐడీఏఐ వేసిన మరో ముఖ్యమైన అడుగుగా దీనిని చెప్పవచ్చు.

    కొత్త ఆధార్ యాప్ వచ్చేసింది: ఒకే ఫోన్‌లో ఐదుగురి వివరాలు, మరింత పకడ్బందీగా భద్రత (Photo via Uidai)
    కొత్త ఆధార్ యాప్ వచ్చేసింది: ఒకే ఫోన్‌లో ఐదుగురి వివరాలు, మరింత పకడ్బందీగా భద్రత (Photo via Uidai)

    కొత్త ఆధార్ యాప్‌లో కీలక ఫీచర్లు ఇవే

    యూఐడీఏఐ ప్రారంభించిన ఈ కొత్త యాప్‌లో వినియోగదారులకు ఎంతో ఉపయోగపడే అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    మల్టిపుల్ ప్రొఫైల్స్: అత్యంత ముఖ్యమైన ఫీచర్లలో ఇది ఒకటి. ఒకే మొబైల్ నంబర్‌కు లింక్ అయిన గరిష్టంగా ఐదుగురు కుటుంబ సభ్యుల ఆధార్ వివరాలను ఈ యాప్‌లో నిల్వ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. దీంతో, కుటుంబ పెద్ద ఒకే పరికరం (Single Device) నుండి అందరి ఆధార్ వివరాలను సులభంగా నిర్వహించవచ్చు.

    కాగిత రహిత ధృవీకరణ: ఈ యాప్‌తో భౌతిక ఆధార్ కార్డును వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. యూజర్లు తమ ఆధార్‌ను స్క్రీన్‌పై చూపి, క్యూఆర్ కోడ్ లేదా ధృవీకరించదగిన వివరాల (Verifiable Credentials) ద్వారా పంచుకోవచ్చు. దీనితో పాటుగా, నూతనంగా 'ఫేస్ అథెంటికేషన్ (Face ID)' సదుపాయం కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని వల్ల హోటళ్లు లేదా షాపుల వంటి సర్వీస్ పాయింట్ల వద్ద ఆధార్ ప్రింట్లు ఇవ్వకుండానే ధృవీకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు.

    ప్రైవసీకి ప్రాధాన్యత: యాప్ ద్వారా తమ ఆధార్ నంబర్‌ను అజ్ఞాతంగా (Anonymously) మరియు ఎంపిక చేసిన వివరాలను మాత్రమే ఇతరులతో పంచుకునే అవకాశం యూజర్లకు లభిస్తుంది. దీనివల్ల గోప్యత (Privacy)పై మరింత నియంత్రణ లభించినట్లవుతుంది.

    కొత్త యాప్‌ను సెటప్ చేయడం ఎలా?

    కొత్త ఆధార్ యాప్‌ను వినియోగించడం చాలా సులభం. ఈ కింది సులువైన దశలను పాటించి దీనిని సెటప్ చేసుకోవచ్చు.

    డౌన్‌లోడ్ & ఇన్‌స్టలేషన్: గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా ఆపిల్ యాప్ స్టోర్ నుండి అధికారిక 'ఆధార్' (Aadhaar) యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

    భాష ఎంపిక: యాప్‌ను తెరిచి, మీకు నచ్చిన భాషను ఎంచుకోండి.

    ఆధార్ ఎంట్రీ: మీ 12-అంకెల ఆధార్ నంబర్‌ను యాప్‌లో నమోదు చేయాలి.

    ఓటీపీ ధృవీకరణ: రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చే వన్ టైమ్ పాస్‌వర్డ్ (OTP) ను ఎంటర్ చేసి ధృవీకరణ పూర్తి చేయాలి.

    ఫేస్ అథెంటికేషన్ & సెక్యూరిటీ పిన్: ఆ తరువాత, ముఖ ధృవీకరణ (Face Authentication) లేదా లైవ్ సెల్ఫీ చెక్ పూర్తి చేయాలి. చివరిగా, భద్రత కోసం ఆరు అంకెల పాస్‌వర్డ్ లేదా పిన్ (PIN) సెట్ చేసుకోవాలి.

    మల్టిపుల్ ప్రొఫైల్స్ జత చేయడం: ఒకే రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు లింక్ అయిన కుటుంబ సభ్యుల ఇతర ఆధార్ ప్రొఫైల్స్‌ను కూడా ఇందులో జత చేయవచ్చు.

    అదనపు భద్రతా ఫీచర్లు: వేలిముద్రలు (Fingerprints) లేదా ముఖ గుర్తింపు (Face Recognition) ఆధారిత బయోమెట్రిక్ లాక్స్, ధృవీకరణ కోసం క్యూఆర్ కోడ్ జనరేషన్, ఆధార్ డేటాను నియంత్రిత పద్ధతిలో పంచుకునే ఆప్షన్లు ఈ యాప్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయాలు

    యూజర్లు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి.

    mAadhaar కు బదులుగా కాదు: ఈ కొత్త ఆధార్ యాప్ పాత mAadhaar యాప్‌కు పూర్తిగా ప్రత్యామ్నాయం కాదు.

    mAadhaar తప్పనిసరి: పీడీఎఫ్ డౌన్‌లోడ్ చేయడం, పీవీసీ ఆధార్ కార్డులను ఆర్డర్ చేయడం, వర్చువల్ ఐడీ (Virtual ID)లను రూపొందించడం లేదా బయోమెట్రిక్ డేటాను అప్‌డేట్ చేయడం వంటి కొన్ని కీలకమైన ఫంక్షన్ల కోసం ఇప్పటికీ mAadhaar యాప్‌ను లేదా భౌతికంగా ఆధార్ కేంద్రాలను సందర్శించవలసి ఉంటుంది.

    భద్రత ముఖ్యం: వినియోగదారులు ఎప్పుడూ అధికారిక యాప్‌ను (డెవలపర్ పేరు: UIDAI) మాత్రమే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. బలమైన పాస్‌వర్డ్‌లను సెట్ చేసుకోవడం, బయోమెట్రిక్ భద్రతను ఎనేబుల్ చేయడం, డేటా షేరింగ్ అభ్యర్థనలను చాలా జాగ్రత్తగా సమీక్షించడం అత్యంత అవసరం.

    News/News/కొత్త ఆధార్ యాప్ వచ్చేసింది: ఒకే ఫోన్‌లో ఐదుగురి వివరాలు, మరింత పకడ్బందీగా భద్రత
    News/News/కొత్త ఆధార్ యాప్ వచ్చేసింది: ఒకే ఫోన్‌లో ఐదుగురి వివరాలు, మరింత పకడ్బందీగా భద్రత
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes