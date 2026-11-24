శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Electric bike : 343 కి.మీ రేంజ్తో అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 వెనమ్.. ఎలక్ట్రిక్ బైక్ డెలివరీ షురూ
భారత ఎలక్ట్రిక్ బైక్ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించేందుకు అల్ట్రావయోలెట్ ఆటోమోటివ్ సిద్ధమైంది. 343 కిలోమీటర్ల రేంజ్, రాడార్ టెక్నాలజీతో కూడిన 'ఎక్స్-47 వెనమ్' డెలివరీలను సంస్థ ప్రారంభించింది. రూ. 2.65 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ సూపర్ ఈవీ బైక్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
దేశీయ ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిళ్ల తయారీ సంస్థ అల్ట్రావయోలెట్ ఆటోమోటివ్ తమ సరికొత్త ‘ఎక్స్-47 వెనమ్’ డెలివరీలను తాజాగా ప్రారంభించింది. 2026 అక్టోబర్లో మార్కెట్లోకి విడుదలైన ఈ నెక్ట్స్-జనరేషన్ ఎలక్ట్రిక్ క్రాస్ఓవర్ బైక్.. ప్రస్తుతం సంస్థ రిటైల్, ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ల నెట్వర్క్ ద్వారా కస్టమర్ల చేతుల్లోకి వెళ్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా దశలవారీగా డెలివరీలు కొనసాగుతాయని కంపెనీ ప్రకటించింది. విడుదలైనప్పటి నుంచి ఎక్స్-47 వెనమ్ బైక్కు బైక్ ప్రేమికుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన వస్తోందని సంస్థ తెలిపింది; అయితే ఇప్పటివరకు ఎన్ని బుకింగ్స్ నమోదయ్యాయన్న కచ్చితమైన గణాంకాలను మాత్రం సంస్థ వెల్లడించలేదు.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 వెనమ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ విశేషాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 వెనమ్- రేంజ్, పవర్..
అల్ట్రావయోలెట్ కొత్త వీఎక్స్-100 100వీ ఆర్కిటెక్చర్పై నిర్మించిన ఎక్స్-47 వెనమ్ బైక్లో 11 కేడబ్ల్యూహెచ్ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్ అమర్చారు. ఇది ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్టంగా 343 కిలోమీటర్ల ఐడీసీ సర్టిఫైడ్ రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇందులోని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 30 కేడబ్ల్యూ (40 హెచ్పీ) శక్తిని, వెనుక చక్రానికి ఏకంగా 550 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ బైక్ గరిష్టంగా గంటకు 155 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లగలదు; కేవలం 5.9 సెకన్లలోనే సున్నా నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది.
పాత తరం మోడల్తో పోలిస్తే కొత్త ఎక్స్-47 వెనమ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బరువును గణనీయంగా తగ్గించడం విశేషం. కొత్త బైక్ కెర్బ్ బరువు 180 కిలోలు మాత్రమే; పాత మోడల్ కంటే ఇది 20 కిలోలు తక్కువ. ఒక్క బ్యాటరీ ప్యాక్ బరువునే 10 కిలోల మేర తగ్గించారు. మెరుగైన పనితీరు, అధిక సామర్థ్యం కోసం పవర్ట్రెయిన్ను కొత్తగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ మోటార్సైకిల్లో కొత్త 'యూవీ లైట్ఫ్యూరీ' మోటార్, ఎస్ఆర్బీ-11 (SRB-11) బ్యాటరీ టెక్నాలజీ, నెక్ట్స్-జనరేషన్ మోటార్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఉన్నాయి. ఇది 12 కేడబ్ల్యూ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది; బైక్తో పాటు 1.6 కేడబ్ల్యూ ఆన్బోర్డ్ ఛార్జర్ కూడా లభిస్తుంది.
అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 వెనమ్- కొత్త టెక్నాలజీ..
సాంకేతికత, రైడర్ భద్రత విషయంలో ఎక్స్-47 వెనమ్ కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది. ఇందులో 'యూవీ హైపర్సెన్స్' రాడార్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ను అందించారు. దీని ద్వారా బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్, లేన్-ఛేంజ్ అసిస్ట్, ఓవర్టేక్ అలర్ట్లు, వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాల ఢీకొనే ప్రమాద హెచ్చరికలు (రియర్-కొలిజన్ వార్నింగ్స్) అందుతాయి. బైక్ ముందు, వెనుక భాగాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ డ్యాష్క్యామ్లను అమర్చారు; పార్క్ అసిస్ట్ ఫీచర్ ద్వారా వెనుక కెమెరా పార్కింగ్ కెమెరాగా కూడా పనిచేస్తుంది.
రైడర్ సౌకర్యం కోసం క్వాల్కమ్ హార్డ్వేర్తో కూడిన 7-అంగుళాల ఆండ్రాయిడ్ టీఎఫ్టీ టచ్స్క్రీన్ ఇచ్చారు. ఆన్బోర్డ్ మ్యాపుల్స్ నేవిగేషన్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, నాలుగు స్థాయిల ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, స్విచ్చబుల్ ఏబీఎస్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. గంటకు 30 కిలోమీటర్ల నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగం మధ్య క్రూయిజ్ కంట్రోల్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 వెనమ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్- ధర..
అల్ట్రావయొలెట్ ఎక్స్-47 వెనమ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ను రూ. 2.65 లక్షల ప్రారంభ ధరతో కంపెనీ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే ఈ ప్రత్యేక ధర కేవలం మొదటి 5,000 మంది కస్టమర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
డెలివరీల ప్రారంభం సందర్భంగా అల్ట్రావయొలెట్ సీఈఓ, సహ వ్యవస్థాపకుడు నారాయణ్ సుబ్రమణ్యం స్పందించారు.
"భారత్ వ్యాప్తంగా ఉన్న రైడర్ల కోసం మా తదుపరి తరం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ అందుబాటులోకి రావడానికి ఈ మైలురాయి నిదర్శనం. డిజైన్, పనితీరు, సాంకేతికత విషయంలో మా బ్రాండ్ అనుసరిస్తున్న విధానంపై రైడింగ్ కమ్యూనిటీకి ఉన్న నమ్మకాన్ని విడుదలైనప్పటి నుంచి వస్తున్న స్పందన ప్రతిబింబిస్తోంది," అని నారాయణ్ సుబ్రమణ్యం పేర్కొన్నారు.
అద్భుతమైన రేంజ్, అత్యాధునిక రాడార్ భద్రతా ఫీచర్లతో రోడ్లపైకి అడుగుపెట్టిన ఎక్స్-47 వెనమ్, భారత ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో సరికొత్త సంచలనం సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.