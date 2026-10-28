యూపీ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు: బీజేపీకి 5, ఎస్పీకి 3 సీట్లు.. వారణాసిలో ఎస్పీ జోరు
ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనమండలి ఎన్నికల్లో అధికార బీజేపీ 5 స్థానాల్లో విజయం సాధించగా, సమాజ్వాదీ పార్టీ 3 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. మిగిలిన నియోజకవర్గాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ఈ ఫలితాలు ఇరు పార్టీలకు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా మారాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనమండలి (MLC) ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ), ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన సమాజ్వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ) హోరాహోరీగా తలపడుతున్నాయి. మొత్తం 11 గ్రాడ్యుయేట్, టీచర్స్ నియోజకవర్గాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఇప్పటివరకు వెలువడిన ఫలితాల ప్రకారం బీజేపీ 5 స్థానాలను గెలుచుకోగా, ఎస్పీ 3 స్థానాల్లో విజయం సాధించిందని ఎన్నికల అధికారులు వెల్లడించారు. మిగిలిన స్థానాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు రౌండ్లు కొనసాగుతున్నాయి.
ప్రధాన నియోజకవర్గాల్లో విజేతలు వీరే
ఉత్తరప్రదేశ్ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ (CEO) వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. అలహాబాద్-ఝాన్సీ గ్రాడ్యుయేట్స్ నియోజకవర్గం నుంచి సమాజ్వాదీ పార్టీ అభ్యర్థి మాన్సింగ్ యాదవ్ విజయం సాధించారు. ఆగ్రా గ్రాడ్యుయేట్స్ స్థానంలో బీజేపీ అభ్యర్థి మానవేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ (గురూజీ) విజయాన్ని అందుకున్నారు.
బరేలీ-మొరాదాబాద్ టీచర్స్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. ఇక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి హరిసింగ్ ధిల్లాన్, ఎస్పీ అభ్యర్థి డానిష్ అక్తర్పై 17,676 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. మొత్తం ఐదు రౌండ్ల లెక్కింపు పూర్తయ్యేసరికి ధిల్లాన్కు 21,672 ఓట్లు రాగా, అక్తర్కు 3,996 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. బరేలీ డివిజన్ కమిషనర్ శంభూ కుమార్ మంగళవారం అర్థరాత్రి ధిల్లాన్కు ఎన్నికల పత్రాన్ని అందజేశారు.
లక్నో టీచర్స్ నియోజకవర్గాన్ని కూడా బీజేపీ కైవసం చేసుకుంది. అక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి ఉమేష్ ద్వివేది, ఎస్పీ అభ్యర్థి సుశీల్ కుమార్పై 6,992 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు. ద్వివేదికి 13,179 ఓట్లు రాగా, సుశీల్ కుమార్కు 8,371 ఓట్లు లభించాయి.
మీరట్ డివిజన్లో బీజేపీ క్లీన్స్వీప్ చేసింది. ఇక్కడి టీచర్స్, గ్రాడ్యుయేట్స్ రెండు స్థానాల్లోనూ కమలం పార్టీ అభ్యర్థులే విజయం సాధించారు. మీరట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ నుంచి దినేష్ కుమార్ గోయల్, మీరట్ టీచర్స్ నుంచి శ్రీచంద్ శర్మ విజేతలుగా నిలిచారు.
గొరఖ్పూర్-ఫైజాబాద్లో వివాదం.. అధికారి బదిలీ
గొరఖ్పూర్-ఫైజాబాద్ డివిజన్ టీచర్స్ నియోజకవర్గంలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. చివరి రౌండ్ లెక్కింపు ముగిసేసరికి బీజేపీ అభ్యర్థి ధ్రువ్ కుమార్ త్రిపాఠి తన సమీప స్వతంత్ర అభ్యర్థి రాజీవ్ యాదవ్పై 466 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. త్రిపాఠికి 11,881 ఓట్లు రాగా, రాజీవ్ యాదవ్కు 11,415 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇక్కడ ఎస్పీ అభ్యర్థి సంజయన్ త్రిపాఠి 8,301 ఓట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచారు.
అయితే ఈ సీటు లెక్కింపు సమయంలో తీవ్ర వివాదం రేగింది. మౌ జిల్లాలోని ఒక పోలింగ్ బూత్ బ్యాలెట్ బాక్స్లో అధికారిక రికార్డుల కంటే 52 ఓట్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో అభ్యర్థులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. లెక్కింపు విధానంపై వివాదం చెలరేగడంతో అభ్యర్థి ఫిర్యాదు మేరకు అయోధ్యా అదనపు కమిషనర్ అజయ్ సైనిని అధికారులు బాధ్యతల నుంచి తప్పించారు. నిబంధనల ప్రకారమే లెక్కింపు ప్రక్రియను నిర్వహిస్తున్నామని జిల్లా యంత్రాంగం స్పష్టం చేసింది.
ఎస్పీ అభ్యర్థిపై దాడి.. అఖిలేష్ యాదవ్ ఆగ్రహం
వారణాసి టీచర్స్ నియోజకవర్గాన్ని సమాజ్వాదీ పార్టీకి చెందిన లాల్ బీహారీ యాదవ్ గెలుచుకున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఫలితం వెల్లడించడంలో అధికారులు సుమారు 6 గంటల జాప్యం చేశారని చందౌలీ ఎస్పీ ఎంపీ వీరేంద్ర సింగ్ మండిపడ్డారు.
మరోవైపు ఆగ్రా-అలీగఢ్ టీచర్స్ నియోజకవర్గంలో ఎస్పీ అభ్యర్థి ఆకాష్ అగర్వాల్, బీజేపీ అభ్యర్థి హరికిషోర్ తివారీపై విజయం సాధించారు. బుధవారం ఆగ్రా లెక్కింపు కేంద్రంలో ఆయనకు గెలుపు పత్రాన్ని అందజేశారు.
అయితే ఈ ఫలితానికి ముందే ఎస్పీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఆకాష్ అగర్వాల్ చిరిగిన కుర్తాలో ఉన్న వీడియోను షేర్ చేస్తూ, ఆయనపై బీజేపీ శ్రేణులు భౌతిక దాడికి దిగాయని ఆరోపించారు. "ఆగ్రాలో గెలుపొందుతున్న ఎస్పీ అభ్యర్థి ఆకాష్ అగర్వాల్పై తమ పార్టీ నాయకులు చేసిన అమానుష ప్రవర్తనను బీజేపీ ఎలా సమర్థించుకుంటుంది?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ అంశంపై ఎన్నికల కమిషన్, సుప్రీంకోర్టు, రాష్ట్రపతి వెంటనే స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
2027 అసెంబ్లీ పోరుకు ముందు ప్రెస్టీజ్ ఫైట్
వారణాసి, లక్నో గ్రాడ్యుయేట్స్ నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఎస్పీ అభ్యర్థులు ముందంజలో ఉన్నారు. మొత్తం 5 గ్రాడ్యుయేట్, 6 టీచర్స్ నియోజకవర్గాలకు శుక్రవారం పోలింగ్ జరగగా, మంగళవారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి లెక్కింపు ప్రారంభమైంది.
2027 ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితాలు అధికార బీజేపీకి, ప్రతిపక్ష ఎస్పీకి అత్యంత ప్రాధాన్యకరంగా మారాయి. ఎన్నికలకు ముందు ఈ 11 స్థానాల్లో బీజేపీ వద్ద 6 స్థానాలు (ఆగ్రా, మీరట్, లక్నో గ్రాడ్యుయేట్స్, బరేలీ, లక్నో, మీరట్ టీచర్స్), ఎస్పీ వద్ద 3 స్థానాలు (వారణాసి, అలహాబాద్ గ్రాడ్యుయేట్స్, వారణాసి టీచర్స్), ఇతరుల (స్వతంత్రులు) వద్ద 2 స్థానాలు (ఆగ్రా, గొరఖ్పూర్ టీచర్స్) ఉండేవి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More