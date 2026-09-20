Upcoming cars : ఎస్యూవీలు, ఈవీ, హ్యాచ్బ్యాక్- పండుగ సీజన్లో లాంచ్కు రెడీ అవుతున్న మోడల్స్ ఇవే..
భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో పండుగల సందడి మొదలైంది. రాబోయే రెండు నెలల్లో టాటా, మహీంద్రా, హ్యుందాయ్, హోండా వంటి దిగ్గజ కంపెనీల నుంచి మార్కెట్లోకి రానున్న కొత్త కార్లు, ఫేస్లిఫ్ట్ మోడళ్ల సమగ్ర వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో దసరా, దీపావళి పండుగల సీజన్ అంటే కార్ల కొనుగోళ్లకు ప్రత్యేక సమయం. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో పండుగ రోజుల్లో కొత్త వాహనాలు ఇళ్లకు తెచ్చుకోవడం ఒక శుభసూచకంగా భావిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ ఏడాది కొనుగోలుదారుల ఉత్సాహానికి అనుగుణంగా ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థలు సరికొత్త కార్లు, అప్డేటెడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడళ్లతో మార్కెట్ను షేక్ చేయడానికి సిద్ధమయ్యాయి. హ్యాచ్బ్యాక్ నుంచి విలాసవంతమైన సెడాన్లు, ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీల వరకు రాబోతున్న 7 అత్యుత్తమ కార్ల వివరాలు మీ కోసం.
కొత్త అవతారంలో ఎస్యూవీలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు..
హ్యుందాయ్ బేయాన్: హ్యుందాయ్ సంస్థ తన కొత్త మోడల్ 'బేయాన్' ఎస్యూవీని పండుగ సీజన్లో భారత్లో విడుదల చేయడానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. వేన్యూ, క్రెటా మోడళ్ల మధ్య ఉన్న కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగాన్ని భర్తీ చేసేలా ఈ కారు రూపుదిద్దుకుంది. ఇందులో షార్ప్ ఎల్ఈడీ లైటింగ్, జియోమెట్రిక్ అలాయ్ వీల్స్, ఆకర్షణీయమైన వెనుక డిజైన్ లభించనున్నాయి. 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు సీఎన్జీ ఆప్షన్లో కూడా కంపెనీ దీనిని తీసుకురానుంది.
టాటా సఫారీ ఈవీ : ఎలక్ట్రిక్ వాహన విభాగంలో దూసుకుపోతున్న టాటా మోటార్స్, తన మొదటి 3-వరుసల ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీగా 'సఫారీ ఈవీ'ని ప్రవేశపెడుతోంది. ఇది హారియర్ ఈవీ ప్లాట్ఫామ్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో 65 kWh, 75 kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో పాటు ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ) వేరియంట్ కూడా అందుబాటులోకి రానుంది. కుటుంబ ప్రయాణాలకు అత్యంత సౌకర్యవంతమైన ఈవీగా ఇది నిలవనుంది.
ప్రముఖ హ్యాచ్బ్యాక్, ఆఫ్రోడర్లలో కీలక మార్పులు..
టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ : టయోటా సంస్థ తన పాపులర్ హ్యాచ్బ్యాక్ గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ను అక్టోబర్ 14, 2026న ఆవిష్కరించనుంది. మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఆధారంగా వచ్చే ఈ కారులో రీడిజైన్ చేసిన ఎక్స్టీరియర్, కొత్త ఫీచర్లు ఉండనున్నాయి. మెకానికల్గా సరికొత్త 1.2-లీటర్ 3-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఇందులో అందించే అవకాశం ఉంది.
మహీంద్రా థార్ ఫేస్లిఫ్ట్ : ఆఫ్రోడ్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 3-డోర్ 'మహీంద్రా థార్ ఫేస్లిఫ్ట్' సెప్టెంబర్ 22న మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఫ్రంట్ గ్రిల్, బంపర్ డిజైన్లో మార్పులతో పాటు లోపలి క్యాబిన్లో అనేక నూతన హంగులను జోడించారు. పవర్ఫుల్ బాడీ-ఆన్-ఫ్రేమ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆధారంగా ఆఫ్రోడింగ్ సామర్థ్యాలను ఇది కొనసాగిస్తుంది.
ప్రీమియం సెడాన్లు, ఎంపీవీ విభాగంలో నూతన హంగులు..
హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్ : హోండా ఎలివేట్ ఎస్యూవీ మొదటి ఫేస్లిఫ్ట్ అక్టోబర్ ఆరంభంలో మార్కెట్లోకి రానుంది. సరికొత్త లైటింగ్, బంపర్లు, అలాయ్ వీల్స్తో పాటు వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ప్రయాణీకుల సౌకర్యార్థం నూతన ఫీచర్లను జోడించారు. నమ్మకమైన 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ యథాతథంగా కొనసాగనుంది.
స్కోడా స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ : స్కోడా గ్యారేజ్ నుంచి వస్తున్న స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ కారు ఆవిష్కరణ ఇప్పటికే పూర్తయింది. పండుగ నాటికి డెలివరీలు ప్రారంభం కానున్నాయి. 360-డిగ్రీ కెమెరా, వెనుక సీట్లకు మసాజ్ సదుపాయం, డిజిటల్ డిస్ప్లేలు దీని ప్రధాన ఆకర్షణలు. 1.0-లీటర్ టీఎస్ఐ మోడల్లో విభాగాలోనే తొలిసారిగా 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను అందించడం విశేషం.
రెనాల్ట్ ట్రైబర్ టర్బో : రెనాల్ట్ సంస్థ తన 7-సీటర్ ఎంపీవీ 'ట్రైబర్'ను పవర్ఫుల్ టర్బో ఇంజిన్తో సెప్టెంబర్ చివరినాటికి తీసుకురానుంది. కైగర్లో వాడే 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (100 హెచ్పీ) ఇంజిన్ను ఇందులో వాడటం వల్ల పూర్తి కెపాసిటీతో ప్రయాణించేటప్పుడు పవర్ కొరత తీరుతుంది. డ్యూయల్ సిలిండర్ టెక్నాలజీతో ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ వెర్షన్ కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More