అర్బన్ కంపెనీ షేర్లు 8% పతనం: క్యూ2 ఫలితాల వేళ ఏం చేయాలి?
రెండో త్రైమాసిక ఫలితాల వెల్లడి తర్వాత బీఎస్ఈలో అర్బన్ కంపెనీ షేర్లు 8 శాతానికి పైగా పడిపోయాయి. ఇన్స్టాహెల్ప్లో పెట్టుబడుల కారణంగా ఆపరేటింగ్ నష్టం పెరిగినప్పటికీ, బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఎమ్కే గ్లోబల్ ఈ స్టాక్కు 'బై' రేటింగ్ ఇస్తూ టార్గెట్ ధరను ₹200కి పెంచింది.
ప్రముఖ హోమ్ సర్వీసెస్ వేదిక అర్బన్ కంపెనీ షేర్లు దలాల్ స్ట్రీట్లో భారీగా నష్టపోయింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసిక (క్యూ2) ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించిన నేపథ్యంలో అక్టోబర్ 19 సోమవారం ఉదయం ట్రేడింగ్లో ఈ స్టాక్ ఏకంగా 8 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. శుక్రవారం ముగింపు ధర ₹158.30తో పోలిస్తే, సోమవారం బీఎస్ఈలో ₹148.15 వద్ద ప్రారంభమైన షేరు ధర ఒకానొక దశలో 8.5 శాతం నష్టపోయి ₹144.85 ఇంట్రాడే కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది.
క్యూ2 ఫలితాల వివరాలు ఇలా...
అక్టోబర్ 16 శుక్రవారం మార్కెట్ సమయం ముగిసిన తర్వాత అర్బన్ కంపెనీ తన క్యూ2 ఫలితాలను వెల్లడించింది. కంపెనీ ఏకీకృత నెట్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ (ఎన్టీవీ) ఏడాది ప్రాతిపదికన 39 శాతం పెరిగి ₹1,432 కోట్లకు చేరింది. నిర్వహణ ద్వారా వచ్చే రాబడి 41 శాతం వృద్ధితో ₹537 కోట్లకు చేరినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. వినియోగదారులకు అందించిన ఆర్డర్ల సంఖ్య ఏకంగా 103 శాతం વધી 1.51 కోట్లకు చేరగా, వార్షిక వినియోగదారుల సంఖ్య 35 శాతం వృద్ధితో దాదాపు కోటి మార్కును తాకింది.
ఆర్థికంగా కంపెనీ సర్దుబాటు చేసిన ఎబిటా (Adjusted EBITDA) నష్టం ₹144 కోట్లుగా నమోదైంది. ఇన్స్టాహెల్ప్ విభాగంలో వ్యూహాత్మకంగా ₹174 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టడం వల్లే ఈ నష్టం వచ్చిందని యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. ఇన్స్టాహెల్ప్ను మినహాయిస్తే, సర్దుబాటు చేసిన ఈబిట్డా ఏడాది ప్రాతిపదికన 213 శాతం పెరిగి ₹30 కోట్లుగా నమోదైనట్లు వివరించింది. సెప్టెంబర్ త్రైమాసికం ముగిసేనాటికి కంపెనీ వద్ద ₹1,901 కోట్ల నగదు, ట్రెజరీ పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. వాటాదారుల అనుమతికి లోబడి మరో ₹2,500 కోట్ల వరకు కొత్త మూలధనాన్ని సమీకరించేందుకు కంపెనీ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
షేరు ధర పడిపోయినప్పటికీ, ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఎమ్కే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఈ స్టాక్పై సానుకూల దృక్పథంతో ఉంది. ఈ షేరుకు 'బై' (Buy) రేటింగ్ను కొనసాగిస్తూ, రాబోయే 12 నెలల కాలానికి టార్గెట్ ధరను ₹200కి పెంచింది.
టైర్-2 నగరాల్లో కంపెనీ విస్తరణ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పెరుగుతున్న లాభదాయకత, సౌదీ అరేబియా (కేఎస్ఏ) వ్యాపారంలో నష్టాలు తగ్గి లాభాల దిశగా పయనించడం వంటి అంశాలు కంపెనీకి సానుకూలంగా మారనున్నాయని ఎమ్కే అభిప్రాయపడింది. ఇన్స్టాహెల్ప్ సేవలు కస్టమర్లను మరింత ఆకట్టుకుంటున్నాయని పేర్కొంది. అయితే సేవల ధరల రికవరీ, యూనిట్ ఎకనామిక్స్ అంశాలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
క్యూ3 ఆర్థిక సంవత్సరం 2028 నాటికి ఏకీకృత సర్దుబాటు ఎబిటా పరంగా లాభనష్టాలు లేని (Breakeven) స్థాయికి చేరుకోవడం, ఆర్థిక సంవత్సరం 2031 నాటికి ₹1,000 కోట్ల లక్ష్యాన్ని సాధించడమే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతామని కంపెనీ యాజమాన్యం తెలిపింది. నిధుల సమీకరణ నిర్ణయం కంపెనీ పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుందని బ్రోకరేజ్ వెల్లడించింది.
ఎమ్కే గ్లోబల్ లెక్కించిన ₹200 టార్గెట్ ధరలో ఐసీఎస్ వ్యాపారం వాటా ₹110 గా ఉంది. మిగిలిన వ్యాపారాల్లో ఇన్స్టాహెల్ప్ ₹28, ఇంటర్నేషనల్ ₹27, నేటివ్ ₹17, కేఎస్ఏ ₹5 చొప్పున తోడ్పడుతుండగా, నికర నగదు వాటా ₹12గా ఉంది.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే అందించబడింది. ఇది ఏ విధమైన పెట్టుబడి సలహా కాదు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు నష్టభయంతో కూడుకున్నవి. ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకునేముందైనా అర్హత కలిగిన ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More