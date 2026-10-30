అమెరికా ఎంబీఏకి తగ్గిన క్రేజ్: 38 శాతానికి పడిపోయిన విదేశీ దరఖాస్తులు
అమెరికాలో ఎంబీఏ చేయాలనుకునే విదేశీ విద్యార్థుల సంఖ్య భారీగా తగ్గింది. ట్రంప్ ప్రభుత్వ వీసా విధానాలు, అస్పష్టత వల్ల 2028 బ్యాచ్కు సంబంధించి అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల దరఖాస్తులు 38 శాతం పడిపోయినట్లు జీమ్యాక్ (GMAC) సర్వే వెల్లడించింది.
అమెరికా బిజినెస్ స్కూళ్లలో ఉన్నత చదువులు చదవాలనుకునే విదేశీ విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా పడిపోతోంది. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వ కఠిన ఇమ్మిగ్రేషన్, వీసా విధానాల నేపథ్యంలో వ్యక్తమవుతున్న అనిశ్చితి దీనికి ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తోంది. గ్రాడ్యుయేట్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మిషన్ కౌన్సిల్ (GMAC) విడుదల చేసిన తాజా సర్వే ప్రకారం.. 2028 విద్యాసంవత్సరానికి గాను అమెరికాలోని ఫుల్ టైమ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్లకు వచ్చే దరఖాస్తులు ఏకంగా 27 శాతం తగ్గగా, విదేశీ విద్యార్థుల దరఖాస్తులు 38 శాతానికి పైగా క్షీణించాయి.
విదేశీ దరఖాస్తుల్లోనే తీవ్ర క్షీణత
అమెరికాలోని గ్రాడ్యుయేట్ బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్లలో దేశీయ (అమెరికన్) విద్యార్థుల దరఖాస్తులు 6 శాతం మాత్రమే తగ్గగా, అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల అప్లికేషన్లు ఏకంగా 38 శాతం మేర పడిపోయాయి. కేవలం క్రమబద్ధమైన ఫుల్ టైమ్ ఎంబీఏ కోర్సులే కాకుండా, ఆన్లైన్ ఎంబీఏతో సహా వివిధ మేనేజ్మెంట్ కోర్సుల్లోనూ ఇదే తరహా మందగమనం కనిపిస్తోంది. అమెరికాలో బిజినెస్ ఎడ్యుకేషన్ పట్ల విదేశీ విద్యార్థులలో ఆసక్తి తగ్గుతోదనడానికి ఇది స్పష్టమైన సూచికగా నిలుస్తోంది.
ప్రముఖ వర్సిటీల్లో చేరికల కొరత
అమెరికాలోని టాప్ బిజినెస్ స్కూళ్లు కూడా ఈ ప్రభావానికి గురయ్యాయి. యూసీఎల్ఏ (UCLA) అండర్సన్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో దరఖాస్తులు 21 శాతం తగ్గగా, జార్జ్టౌన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన మెక్డోనో స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్లో 22 శాతం క్షీణత నమోదైంది. డ్యూక్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఫుక్వా స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ కూడా ఇదే తరహా తగ్గుదలను నమోదు చేసింది.
"యూసీఎల్ఏ అండర్సన్ స్కూల్లో అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల దరఖాస్తులు దాదాపు 30 శాతం పడిపోగా, అమెరికా విద్యార్థుల దరఖాస్తులు 10 శాతం మేర తగ్గాయి" అని ఆ సంస్థ ఫుల్ టైమ్ ఎంబీఏ అసోసియేట్ డీన్ గ్యారీ ఫ్రేజర్ వెల్లడించారు.
ప్రవేశాలు పొందుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య కూడా బాగా పడిపోయింది. ఇండియానా యూనివర్సిటీకి చెందిన కెల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్లో క్రితం ఏడాది 106 మంది విద్యార్థులు చేరగా, ఈసారి ఆ సంఖ్య దాదాపు సగానికి పడిపోయి 57 వద్దకే పరిమితమైంది.
వీసా చిక్కులు.. ఆర్థిక సాయం లేదు
అడ్మిషన్ సాధించినప్పటికీ విద్యార్థి వీసాలు పొందడంలో విదేశీ విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని బిజినెస్ స్కూళ్ల ప్రతినిధులు తెలిపారు. వీసాతో పాటు స్కాలర్షిప్లు, ఆర్థిక సాయం (ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్) అందించడంలో ఎదురవుతున్న పోటీ కూడా విద్యార్థుల నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేస్తోంది. ఎక్కువ ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చే సంస్థల వైపే విద్యార్థులు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
అమెరికాలో దరఖాస్తులు దాదాపు 38 శాతం పడిపోగా, యూరోపియన్ బిజినెస్ స్కూళ్లలో దరఖాస్తుల క్షీణత కేవలం 2 శాతానికే పరిమితం కావడం గమనార్హం.
కొన్ని చోట్లా భిన్నమైన పరిస్థితులు
కొన్ని ప్రతిష్టాత్మక బీ-స్కూళ్లలో మాత్రం విదేశీ విద్యార్థుల శాతం కొంత నిలకడగా ఉంది. డార్ట్మౌత్స్ టక్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్లో విదేశీ విద్యార్థుల వాటా 7 శాతం పెరిగి 29 శాతానికి చేరింది. యూసీఎల్ఏ అండర్సన్ స్కూల్లో దరఖాస్తులు తగ్గినప్పటికీ విదేశీ విద్యార్థుల వాటా స్వల్పంగా పెరిగి 36 శాతానికి చేరింది. మాసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (MIT) స్లోన్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో 65 దేశాలకు చెందిన 203 మంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు ప్రవేశాలు పొందారు.
విదేశీ విద్యార్థులను ఆకట్టుకోవడంలో అమెరికా బిజినెస్ స్కూళ్లు మునుపెన్నడూ లేని సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాయని ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More