    పౌరసత్వం పొందే ఉద్దేశంతో ఉన్న గర్భిణులకు టూరిస్ట్ వీసా దరఖాస్తు ఇవ్వం: యూఎస్

    అమెరికా పౌరసత్వం పొందే లక్ష్యంతోనే గర్భంతో ఉన్న మహిళలు పర్యాటక వీసాకు దరఖాస్తు చేస్తే, ఆ దరఖాస్తులను తిరస్కరిస్తామని అమెరికా ప్రభుత్వం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై సుప్రీంకోర్టు తుది తీర్పు కోసం ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో, అమెరికా రాయబార కార్యాలయం ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

    Published on: Dec 12, 2025 8:23 AM IST
    By HT Telugu Desk
    అమెరికా పౌరసత్వం కోసం తమ బిడ్డ అక్కడి గడ్డపై జన్మించాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసే ప్రయాణాలకు పర్యాటక వీసాలు (Tourist Visas) తిరస్కరణకు గురవుతాయని అమెరికా మరోసారి గట్టిగా ప్రకటించింది. ఒకవేళ టూరిస్ట్ వీసా దరఖాస్తుకు కారణం కేవలం బిడ్డను అమెరికాలో ప్రసవించి, ఆ బిడ్డకు పౌరసత్వం ఇప్పించడమే అని వీసా ఆఫీసర్లు భావిస్తే, ఆ దరఖాస్తులను తిరస్కరిస్తామని గురువారం నాడు ఆ దేశం పునరుద్ఘాటించింది.

    పౌరసత్వం పొందే ఉద్దేశంతో ఉన్న గర్భిణులకు టూరిస్ట్ వీసా దరఖాస్తు ఇవ్వం: యూఎస్ (Bloomberg/Representative)
    పౌరసత్వం పొందే ఉద్దేశంతో ఉన్న గర్భిణులకు టూరిస్ట్ వీసా దరఖాస్తు ఇవ్వం: యూఎస్ (Bloomberg/Representative)

    ‘దీనిని అనుమతించం': అమెరికా స్పష్టీకరణ

    "దీనిని ఏమాత్రం అనుమతించం" అని భారతదేశంలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం గురువారం 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా పోస్ట్ చేసింది.

    అమెరికా గడ్డపై జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరికీ పౌరసత్వం ఇచ్చే 'జన్మహక్కు పౌరసత్వం' (Birthright Citizenship) విధానాన్ని ముగించాలని మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జనవరి 20న ఒక ఉత్తర్వుపై సంతకం చేశారు. ట్రంప్ వలసలకు సంబంధించిన విధానాలలో, సుప్రీంకోర్టు తుది తీర్పు కోసం వెళ్లిన మొట్టమొదటి అంశం ఈ 'జన్మహక్కు పౌరసత్వం' వివాదమే.

    అక్రమంగా లేదా తాత్కాలికంగా అమెరికాలో నివసిస్తున్న తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన పిల్లలు అమెరికా పౌరులు కాదంటూ, ట్రంప్ ఉత్తర్వు రాజ్యాంగబద్ధతను సుప్రీంకోర్టు పరిశీలనకు స్వీకరించింది. దీనిపై తుది తీర్పు త్వరలో వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ట్రంప్ ఉత్తర్వు అమలులోకి వస్తే, 14వ రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించి 125 ఏళ్లుగా ఉన్న అవగాహన పూర్తిగా మారిపోతుంది.

    అక్రమ వలసలకు చెక్ పెట్టడానికే...

    జన్మహక్కు పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేయడం డొనాల్డ్ ట్రంప్ అక్రమ వలసలపై తీసుకున్న కఠిన చర్యలలో మొదటిది. రెండోసారి అధ్యక్షుడిగా శ్వేతసౌధంలోకి తిరిగి వచ్చిన ట్రంప్, తన ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధానంగా ఈ అంశాన్నే ఉపయోగించారు. ఇతర చర్యలలో పలు నగరాల్లో వలసదారుల అమలును పెంచడం, అలాగే 18వ శతాబ్దపు 'ఏలియన్ ఎనిమీస్ యాక్ట్' (శాంతికాలంలో దీనిని ఉపయోగించడం ఇదే మొదటిసారి) ను అమలు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.

    ఇటీవల పొలిటికోకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, "జన్మహక్కు పౌరసత్వం ద్వారా దేశంలోకి వస్తున్న లక్షల మందికి ఆశ్రయం కల్పించే స్తోమత అమెరికాకు లేదు" అని అన్నారు.

    "నిజానికి, ఆ విధానం బానిసల పిల్లల కోసం ఉద్దేశించినది. ఆ బిల్లు ఆమోదించిన తేదీలను పరిశీలిస్తే, అంతా అమెరికా అంతర్యుద్ధం, దాని ముగింపుతో ముడిపడి ఉంది. అది కొద్ది కాలానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు" అని ట్రంప్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు.

    అయితే, ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టు తన వాదనకు అనుకూలంగా తీర్పు ఇస్తే, ఇప్పటికే పౌరసత్వం పొందిన వారి నుంచి దాన్ని రద్దు చేయాలా వద్దా అనే దాని గురించి ఇంకా ఆలోచించలేదని ట్రంప్ చెప్పారు.

