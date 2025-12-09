భారత్పై “డంపింగ్” ఆరోపణలు- అదనపు సుంకాలు వేసే యోచనలో ట్రంప్!
భారత బియ్యంపై అదనపు సుంకాలు వేసే యోచనలో ఉన్నట్టు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అమెరికాలో బియ్యాన్ని 'డంపింగ్' చేస్తున్నట్టు భారత్పై ఆరోపించారు.
తమ దేశంలోకి దిగుమతి అవుతున్న భారతీయ బియ్యంపై అదనపు సుంకాలను విధించే విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు "వారు (భారత్) ఈ వస్తువును అమెరికాలో 'డంపింగ్' చేయకూడదు" అని అన్నారు.
అమెరికన్ రైతులకు 12 బిలియన్ డాలర్ల తాజా సహాయాన్ని ప్రకటించడానికి వైట్హౌస్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశీయ ఉత్పత్తిదారులు దిగుమతుల కారణంగా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారని ఆయన తెలిపారు. కెన్నెడీ రైస్ మిల్స్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ అయిన మెరిల్ కెన్నెడీ (రైస్ బారన్) బియ్యం ధరలు తగ్గుతున్న విషయాన్ని ట్రంప్నకు వివరించారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి తన ఉద్దేశాన్ని ట్రంప్ పునరుద్ఘాటించారు.
భారత్పై ట్రంప్ ప్రశ్నలు..
అమెరికాలోకి "బియ్యం డంపింగ్" చేస్తున్న దేశాల జాబితాను ట్రంప్కు అందించగా.. ఇందులో భారత్, థాయ్లాండ్, చైనా వంటి దేశాలపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
"నాకు భారత్ గురించి చెప్పండి. భారత్కు అలా చేయడానికి ఎందుకు అనుమతి ఉంది? వారు సుంకాలు చెల్లించాలా? వారికి బియ్యంపై మినహాయింపు ఉందా?" అని అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆర్థిక కార్యదర్శి స్కాట్ బెస్సెంట్ను ప్రశ్నించారు.
"లేదు సార్, మేము ఇంకా వారి వాణిజ్య ఒప్పందంపై పనిచేస్తున్నాము కాబట్టి..." అని బెస్సెంట్ సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించగా, "అవును, కానీ వారు డంపింగ్ చేయకూడదు. నేను ఈ విషయాన్ని ఇతరుల నుంచి కూడా విన్నాను. మీరు (భారత్) అలా చేయలేరు," అని ట్రంప్ అడ్డుకున్నారు.
అమెరికాలోకి భారతీయ బియ్యం అక్రమంగా డంపింగ్ అవుతోందనే ఆరోపణలను తాను "పట్టించుకుంటానని" అధ్యక్షుడు తెలిపారు.
కెనడా ఎరువులపై సుంకాల ఆలోచన..
దేశీయ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించేందుకు కెనడా నుంచి దిగుమతి అవుతున్న ఎరువులపై కూడా సుంకం విధించే చర్యలను పరిశీలిస్తున్నట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సూచించారు.
"అందులో చాలా వరకు కెనడా నుంచి వస్తుంది. అందువల్ల, ఇక్కడ (అమెరికాలో) ఉత్పత్తిని బలోపేతం చేయాలనుకుంటే, అవసరమైతే మేము దానిపై చాలా తీవ్రమైన సుంకాలను విధిస్తాము," అని ఆయన అన్నారు.
ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ద్రవ్యోల్బణం, వినియోగదారుల ధరలపై ఆందోళనలతో పాటు కొనసాగుతున్న ఆర్థిక ఒత్తిళ్ల మధ్య వచ్చాయి. ట్రంప్నకు ముఖ్య మద్దతుదారులుగా ఉన్న రైతులు, సుంకాల విధానాల కారణంగా పెరుగుతున్న ఖర్చులు, మార్కెట్ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు.
వాణిజ్య చర్చల్లో ఇబ్బందులు..
అమెరికాతో వాణిజ్య సంబంధాలను స్థిరీకరించే లక్ష్యంతో కెనడా, భారత్ జరుపుతున్న చర్చలు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, వాణిజ్యపరమైన అడ్డంకులు, ఇంధన కొనుగోళ్లను ఉటంకిస్తూ ట్రంప్ భారతీయ వస్తువులపై 50% సుంకాలను విధించారు.
ఈ వారం మరింత చర్చల కోసం ఒక అమెరికన్ ప్రతినిధి బృందం భారత్ను సందర్శించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఎటువంటి పెద్ద పురోగతిని మాత్రం ఆశించడం లేదు!
ట్రంప్ గతంలో కెనడాతో కూడా సుంకాల ఆందోళనలను పెంచారు. నార్త్ అమెరికన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ పరిధిలోకి రాని ఉత్పత్తులపై డ్యూటీలను పెంచుతామని బెదిరించారు. ఇటీవల, ఆయన ఆ ఒప్పందాన్ని కూడా పునఃపరిశీలించాలని సూచించారు.