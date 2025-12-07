హైదరాబాద్లోని రోడ్లకు ట్రంప్, రతన్ టాటా, గూగుల్ పేర్లు!
హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు రోడ్లకు ప్రముఖుల పేర్లను పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో ట్రంప్ పేరు కూడా ఓ రోడ్డుకు పెట్టాలనుకుంటోంది.
హైదరాబాద్లో పలు రోడ్లు ప్రముఖుల పేర్లను పెట్టాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వం గచ్చిబౌలిలోని యుఎస్ కాన్సులేట్ జనరల్ రోడ్డుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరు పెట్టాలని ప్రతిపాదించింది. ప్రపంచంలో ఓ రోడ్డుకు మెుదటిసారిగా ట్రంప్ పేరు పెట్టినట్టవుతుంది.
'ప్రపంచంలో ఇది మొదటిది, గచ్చిబౌలిలోని యుఎస్ కాన్సులేట్ జనరల్ రోడ్డుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నాం. హైదరాబాద్లోని యునైటెడ్ స్టేట్స్ కాన్సులేట్ జనరల్ వెంబడి ఉన్న హై ప్రొఫైల్ రహదారిని 'డోనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ' అని పిలవనున్నారు.' అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కార్యాలయం ఒక పత్రికా ప్రకటన ద్వారా తెలిపింది.
'తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్'కు ఒక రోజు ముందు ఈ ప్రకటన బయటకు వచ్చింది. రావిర్యాల వద్ద నెహ్రూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును ప్రతిపాదిత రేడియల్ రింగ్ రోడ్డు(RRR)తో అనుసంధానించే రాబోయే గ్రీన్ ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్డుకు రతన్ టాటా పేరు పెట్టాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రావిర్యాల వద్ద ఉన్న ఇంటర్చేంజ్కు ఇప్పటికే 'టాటా ఇంటర్చేంజ్' అని పేరు పెట్టారు.
కొత్త 'డోనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ' పేరు ప్రతిపాదన కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ, అమెరికా రాయబార కార్యాలయానికి లేఖ రాయనుంది. ఐటీ కారిడార్లో ఒక ప్రముఖ ప్రాంతానికి 'గూగుల్ స్ట్రీట్' అని పేరు పెట్టాలని నిర్ణయించారు. దీంతో ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ పేరు కూడా హైదరాబాద్లో ఓ రోడ్డుకు రానుంది. దీనితో పాటు విప్రో జంక్షన్, మైక్రోసాఫ్ట్ రోడ్డు పేర్లను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.
తెలంగాణ రైజింగ్ పేరుతో ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ప్రణాళికలు వేస్తోంది. తెలంగాణ మోడల్ను దేశానికి పరిచయం చేయాలనుకుంటుంది. మరోవైపు ఇలాంటి పేర్ల ద్వారా హైదరాబాద్కు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఆ రోడ్ల మీద ప్రయాణించేవారికి కూడా స్ఫూర్తిమంతంగా ఉంటుందని అనుకుంటోంది.