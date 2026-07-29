హెచ్-1బీ వీసాలపై 3 ఏళ్ల నిషేధం? అమెరికా సెనేట్లో బిల్లు ప్రతిపాదన
అమెరికాలో హెచ్-1బీ వీసాల జారీని మూడేళ్ల పాటు నిలిపివేసేలా 'ఎండ్ హెచ్-1బీ అబ్యూజ్ యాక్ట్ 2026' పేరిట అమెరికా సెనేట్లో కొత్త బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. ఈ ప్రతిపాదన చట్టంగా మారితే భారతీయ ఐటీ నిపుణులు, విద్యార్థులపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశముంది.
అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలని కలలు కంటున్న భారతీయ ఐటీ రంగానికి సవాలు విసిరే పరిణామం చోటుచేసుకుంది. హెచ్-1బీ వీసా ప్రోగ్రామ్లో భారీ మార్పులను ప్రతిపాదిస్తూ 'ఎండ్ హెచ్-1బీ అబ్యూజ్ యాక్ట్ 2026' (End H-1B Abuse Act 2026) పేరుతో అమెరికా సెనేట్లో కొత్త బిల్లును తీసుకొచ్చారు. ఇందులో భాగంగా కొత్త హెచ్-1బీ వీసాల జారీని మూడేళ్ల పాటు పూర్తిగా రద్దు చేయాలని ప్రతిపాదించారు.
మాంటానా రాష్ట్రానికి చెందిన రిపబ్లికన్ సెనేటర్ టిమ్ షీహీ (Tim Sheehy) ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. అమెరికా కంపెనీలకు స్థానికంగా తగిన నిపుణులు లభించని ప్రత్యేక రంగాల్లో సహాయం చేసేందుకే హెచ్-1బీ వ్యవస్థను రూపొందించారని, అయితే తక్కువ వేతనాలకు లభించే విదేశీ ఉద్యోగులతో స్థానిక అమెరికన్లను భర్తీ చేసేందుకు దీనిని వాడకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. హెచ్-1బీ వీసా వ్యవస్థను తిరిగి దాని ప్రాథమిక లక్ష్యానికి మళ్లించడం, అక్రమాలను నిరోధించడం మరియు స్థానిక అమెరికన్ ఉద్యోగులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే ఈ బిల్లు ముఖ్య ఉద్దేశమని వెల్లడించారు.
బిల్లులోని కీలక ప్రతిపాదనలు
ఈ కొత్త చట్టం ప్రతిపాదనలో అనేక కఠిన నిబంధనలను చేర్చారు:
3 ఏళ్ల నిషేధం: కొత్త హెచ్-1బీ వీసాల జారీపై మూడేళ్ల పాటు తాత్కాలిక నిషేధం విధించడం. ఆ తర్వాత కఠినమైన నిబంధనలతో ఈ ప్రోగ్రామ్ను పునఃప్రారంభించడం.
భారీ దరఖాస్తు రుసుము: ప్రతి హెచ్-1బీ దరఖాస్తుపై 1,00,000 డాలర్ల (సుమారు ₹96 లక్షలు) రుసుమును శాశ్వతం చేయడం.
లాటరీ విధానానికి స్వస్తి: ప్రస్తుతం ఉన్న అదృష్ట ఆధారిత (ర్యాండమ్ లాటరీ) విధానాన్ని చట్టబద్ధంగా రద్దు చేసి, అత్యధిక వేతనాల ప్రాతిపదికన వీసాలను ఎంపిక చేయడం.
ఏజెన్సీలపై నిషేధం: ఒకే సమయంలో వేర్వేరు కంపెనీలలో పనిచేయడం (Concurrent employment) మరియు థర్డ్-పార్టీ స్టాఫింగ్ ఏజెన్సీల ద్వారా నియామకాలను నిషేధించడం.
డ్యూయల్ ఇంటెంట్ రద్దు: హెచ్-1బీ వీసాదారులకు ఉండే 'డ్యూయల్ ఇంటెంట్' (శాశ్వత నివాసం ఉండే ఆలోచన) నిబంధనను తొలగించడం.
డిపెండెంట్లపై పరిమితి: వీసాదారుల కుటుంబ సభ్యులను (H-4 వీసా) అమెరికాకు తీసుకువచ్చే వెసులుబాటును పరిమితం చేయడం.
ఫెడరల్ ఏజెన్సీలకు నిషేధం: నాన్-ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసాదారులను ప్రభుత్వ ఫెడరల్ ఏజెన్సీలు స్పాన్సర్ చేయడం లేదా ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకోవడంపై నిషేధం.
విద్యార్థుల పని అనుమతుల రద్దు: విదేశీ విద్యార్థుల చదువు పూర్తయ్యాక లభించే ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ (OPT) వంటి వర్క్ ఆథరైజేషన్ ప్రోగ్రామ్లను నిలిపివేయడం.
భారతీయులపై పడే ప్రభావం ఎంత?
అమెరికా హెచ్-1బీ వీసా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అత్యధికంగా లబ్ధి పొందుతున్న దేశాల్లో భారత్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. ప్రతిసారీ వేలాది మంది భారతీయ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు, ఐటీ నిపుణులు, పరిశోధకులు మరియు ఆరోగ్య రంగానికి చెందిన ఉద్యోగులు ఈ వీసాలపై అమెరికా వెళ్తున్నారు.
ఈ ప్రతిపాదన చట్టంగా మారితే భారతీయులపై ఈ క్రింది ప్రభావాలు ఉండే అవకాశముంది.
- కొత్త హెచ్-1బీ వీసాల జారీ మూడేళ్ల పాటు నిలిచిపోతే, అమెరికా వెళ్లాలనుకునే భారతీయ నిపుణుల అవకాశాలు దెబ్బతింటాయి.
- పెరగనున్న కంపెనీల భారం: దరఖాస్తు రుసుము దాదాపు ₹96 లక్షలకు పెరిగితే భారతీయ నిపుణులను స్పాన్సర్ చేసేందుకు అమెరికా కంపెనీలు వెనుకాడవచ్చు.
- కుటుంబాలకు దూరంగా: డిపెండెంట్ వీసాలపై పరిమితులు విధిస్తే, కుటుంబంతో సహా అమెరికాలో నివసించాలనుకునే వారికి అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి.
- విద్యార్థుల కలలపై దెబ్బ: ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ (OPT) రద్దయితే, అమెరికాలో ఉన్నత విద్య పూర్తి చేసుకున్న భారతీయ విద్యార్థులు చదువు కాగానే స్వదేశానికి తిరిగి రావలసి ఉంటుంది.
లక్ష డాలర్ల ఫీజు వివాదం నేపథ్యం
ఈ బిల్లులో చేర్చిన 1,00,000 డాలర్ల ఫీజు ప్రతిపాదన గతంలో డోనాల్డ్ ట్రంప్ యంత్రాంగం హయాంలో తెరపైకి వచ్చింది. అయితే కాంగ్రెస్ ఆమోదం లేని పన్నుగా పేర్కొంటూ ఫెడరల్ జడ్జి అప్పట్లో ఈ ఫీజును రద్దు చేశారు. దీనిపై కోర్టులో విచారణ కొనసాగుతున్న సమయంలోనే, ఫస్ట్ సర్క్యూట్ అప్పీల్స్ కోర్టు కూడా ప్రభుత్వ అప్పీలును తోసిపుచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రుసుముకు శాసనబద్ధత కల్పించేందుకు సెనేటర్ టిమ్ షీహీ ఈ బిల్లును మార్గంగా ఎంచుకున్నారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటి?
ఈ ప్రతిపాదన కేవలం అమెరికా సెనేట్లో ప్రవేశపెట్టిన ఒక ప్రారంభ బిల్లు మాత్రమే. ఇది చట్టంగా మారాలంటే అమెరికా ప్రతినిధుల సభ (House of Representatives), సెనేట్ రెండింటి ఆమోదం పొంది, ఆపై అధ్యక్షుడి సంతకం కావాల్సి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతానికి పాత హెచ్-1బీ నిబంధనలే అమలులో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే భారతీయ నిపుణులు ఈ బిల్లు ప్రతిపాదనల ఆధారంగా తొందరపడి ఎలాంటి ఆందోళనా చెందాల్సిన అవసరం లేదని న్యాయ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More