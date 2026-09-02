యూఎస్ వర్సిటీల్లో జే-1, ఓపీటీ వీసాల కలకలం: కార్మిక శాఖ స్కృటినీ
అమెరికాలోని విశ్వవిద్యాలయాలు జే-1, ఓపీటీ ఉద్యోగులను వాడుకుంటూ స్థానిక అమెరికన్ల ఉద్యోగావకాశాలను దెబ్బతీస్తున్నాయా అనే కోణంలో విచారణ జరిపేందుకు కార్మిక శాఖ సమాయత్తమవుతోంది. ఇది ఎఫ్-1, జే-1 వీసాలపై ఉన్న లక్షలాది మంది భారతీయ విద్యార్థులపై నేరుగా ప్రభావం చూపే అవకాశముంది.
అమెరికాలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా భారతీయులకు కొత్త సవాళ్లు ఎదురయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉద్యోగ ఆధారిత వీసా ప్రోగ్రామ్ల వినియోగంపై విచారణను విస్తరించే దిశగా ట్రంప్ యంత్రాంగం అడుగులు వేస్తోంది. అమెరికన్ కార్మికులను నియమించుకోవడానికి బదులుగా జే-1 ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్లు, ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ (ఓపీటీ) ఉద్యోగులను వాడుకుంటూ కాలేజీలు వేతనాలను తగ్గిస్తున్నాయా అనే కోణంలో దర్యాప్తు జరపవచ్చని యూఎస్ కార్మిక శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆంథోనీ డీఎస్పోసిటో సంకేతాలిచ్చారు.
"విశ్వవిద్యాలయాలు అమెరికన్ కార్మికులకు బదులుగా జే-1, ఓపీటీ వర్కర్లను వాడుకోవడం ద్వారా కోట్ల డాలర్లు ఆదా చేస్తున్నాయా? చట్టం ఉద్దేశించినట్లే ఈ ప్రోగ్రామ్లను ఉపయోగిస్తున్నారా?" అని సెప్టెంబరు 1, 2026న 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా డీఎస్పోసిటో ప్రశ్నించారు. ఈ అంశంపై విచారణ చేపట్టడం సమంజసమేనని వైట్హౌస్ ఫ్రాడ్ టాస్క్ఫోర్స్ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అధికారిక దర్యాప్తును ఇంకా ప్రకటించకపోయినా, ఉన్నత విద్యా రంగాన్ని కూడా తనిఖీల పరిధిలోకి తెస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
జే-1, ఓపీటీ వీసాలపై నిఘా ఎందుకు?
జే-1 వీసా ద్వారా విదేశీయులు పరిశోధన, బోధన, అకాడమిక్ శిక్షణ వంటి ఆమోదిత ఎక్స్ఛేంజ్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఎఫ్-1 అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత 12 నెలల పాటు అమెరికాలో పనిచేసేందుకు ఓపీటీ అనుమతిస్తుంది. సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్ (స్టెమ్) గ్రాడ్యుయేట్లకు అదనంగా 24 నెలల పొడిగింపు లభిస్తుంది.
డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ (డీహెచ్ఎస్) రూపొందించిన కొత్త 'ఫిక్స్డ్-టర్మ్ అడ్మిషన్' నిబంధన సెప్టెంబరు 15, 2026 నుంచి అమలులోకి రానుంది. ఎఫ్-1 విద్యార్థులు, జే-1 విజిటర్లకు సుదీర్ఘకాలంగా అమల్లో ఉన్న 'డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టేటస్' విధానాన్ని రద్దు చేసి, పరిమిత కాలపరిమితితో కూడిన అనుమతులు, కొత్త పొడిగింపు నిబంధనలను ఇది తీసుకొస్తుంది. ఓపీటీ ద్వారా పనిచేయాలనుకునే విదేశీ గ్రాడ్యుయేట్లపై $100,000 డాలర్ల రుసుము విధించే ఆలోచనను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. అయితే ఇదింకా పరిశీలన దశలోనే ఉందని, ప్రస్తుతం అమల్లో లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
వీసా మోసాలపై కఠిన చర్యలు
హెచ్-1బీ, పిఈఆర్ఎమ్ (PERM) వీసా మోసాలపై కార్మిక శాఖ ఇప్పటికే నిర్వహిస్తున్న దర్యాప్తునకు కొనసాగింపుగానే ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. 2026 జనవరిలో బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ వీసా దుర్వినియోగంపై విచారణను తీవ్రతరం చేశారు. సంబంధిత కేసుల్లో ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో సబ్పోనాలు జారీ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
భారతీయ విద్యార్థులపై తీవ్ర ప్రభావం
అమెరికాలోని విదేశీ విద్యార్థుల్లో అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్న భారతీయులపై ఈ తాజా పరిణామాలు గణనీయమైన ప్రభావం చూపే అవకాశముంది. ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ 'ఓపెన్ డోర్స్ 2025' నివేదిక ప్రకారం.. 2024/25 విద్యా సంవత్సరంలో భారత్ నుంచి 3,63,019 మంది విద్యార్థులు అమెరికాలో చదువుకున్నారు. అమెరికాకు అత్యధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులను పంపుతున్న దేశాల్లో భారత్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
చాలామంది విదేశీ గ్రాడ్యుయేట్లు హెచ్-1బీ వీసా సాధించడానికి ముందు అమెరికాలో పని అనుభవం పొందేందుకు ఓపీటీని ప్రధాన మార్గంగా ఎంచుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో విశ్వవిద్యాలయాల నియామకాలు లేదా ఓపీటీ అమలు విధానాలపై భవిష్యత్తులో తీసుకునే ఏ విధమైన నిర్ణయాలైనా విస్తృత ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే ప్రస్తుతం ఎలాంటి కొత్త నిబంధనలను ప్రకటించలేదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More