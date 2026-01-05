బంగారంపై పెట్టుబడికి ఇదే సరైన సమయమా? యూఎస్ వెనిజులా ఉద్రికత్తపై నిపుణుల మాట ఇదీ
అమెరికా-వెనిజులా ఉద్రిక్తతల మధ్య పసిడి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి నేపథ్యంలో బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టవచ్చా? లాభనష్టాల అంచనాలపై నిపుణుల ప్రత్యేక విశ్లేషణ మీకోసం.
అమెరికా-వెనిజులా మధ్య పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ మార్కెట్లను వణికిస్తున్నాయి. ఈ అస్థిరత పసిడికి వరంగా మారింది. సోమవారం (జనవరి 5) ట్రేడింగ్లో దేశీయంగా 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 2,000 పెరిగి రూ. 1,38,270 రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది. వెండి ధరలు కూడా అదే స్థాయిలో పుంజుకుని కిలో రూ. 2,43,530 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
గత ఏడాది కాలంలో బంగారం 78 శాతం, వెండి 170 శాతం పైగా లాభాలను అందించాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ధరలు ఇంకా పెరుగుతాయా లేక ఇప్పుడే కొంటే రిస్క్ ఉంటుందా అన్న సందేహాలు ఇన్వెస్టర్లలో వ్యక్తమవుతున్నాయి.
పసిడికి ఎందుకు ఇంత క్రేజ్?
"మార్కెట్లు అనిశ్చితికి లోనైనప్పుడు బంగారం ఎప్పుడూ సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా (Safe-haven asset) నిలుస్తుంది" అని ఇండియా బులియన్ అండ్ జువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) వైస్ ప్రెసిడెంట్ అక్ష కాంబోజ్ అభిప్రాయపడ్డారు. కేంద్ర బ్యాంకుల భారీ కొనుగోళ్లు, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల కోత అంచనాలు పసిడి ధరలకు రెక్కలు తొడుగుతున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, 2026 ఏడాది ప్రారంభంలోనే చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు గ్లోబల్ మార్కెట్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చీఫ్ స్ట్రాటజిస్ట్ వి.కె. విజయకుమార్ విశ్లేషించారు. "వెనిజులాలో అమెరికా చర్యలు, రష్యా-ఉక్రెయిన్ సుదీర్ఘ పోరాటం, ఇరాన్లో నిరసనలు, తైవాన్ విషయంలో చైనా వైఖరి.. ఇలాంటివన్నీ మార్కెట్ను అస్థిరపరుస్తాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు" అని ఆయన వివరించారు.
ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా?
మధ్యస్థం నుండి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు బంగారం ఇప్పటికీ ఉత్తమ ఎంపిక అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, సమీప కాలంలో ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు (Volatility) ఉండే అవకాశం ఉంది.
ప్రపంచ దేశాల మధ్య వనరుల కోసం పోటీ పెరుగుతున్న తరుణంలో, కేంద్ర బ్యాంకులు తమ నిల్వలను పెంచుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయని కొటక్ సెక్యూరిటీస్ నిపుణురాలు కాయ్నాత్ చైన్వాలా చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ధరలు స్వల్పంగా తగ్గిన ప్రతిసారీ (Buy on dips) బంగారం కొనడం మంచి వ్యూహమని ఆమె సూచించారు.
జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్న విశ్లేషకులు
ఐసీఐసీఐ డైరెక్ట్ (ICICI Direct) విశ్లేషకులు మాత్రం కొంత భిన్నమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
లాభాల స్వీకరణ: గత ఏడాది భారీగా పెరిగినందున, ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను వెనక్కి తీసుకునే (Profit booking) అవకాశం ఉంది.
రిస్క్-రివార్డ్: ప్రస్తుత స్థాయిల్లో కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల రిస్క్ ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
శాంతి చర్చలు: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరినా లేదా అమెరికా తన వాణిజ్య యుద్ధాలను తగ్గించినా బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టవచ్చు.
భవిష్యత్ లక్ష్యాలు
నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం.. ఒకవేళ ధరలు తగ్గితే ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో రూ. 1,05,000 - 1,12,000 మధ్య మద్దతు (Support) లభించవచ్చు. ధరలు పెరిగితే మాత్రం రూ. 1,55,000 నుండి రూ. 1,60,000 స్థాయిని తాకే అవకాశం ఉందని ఐసీఐసీఐ డైరెక్ట్ పేర్కొంది.
మీరు దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలతో ఉంటే, ధరలు తగ్గినప్పుడు కొద్దికొద్దిగా బంగారం కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకంగా ఉండవచ్చు.
(గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి. మార్కెట్ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతుంటాయి.)