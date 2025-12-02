Edit Profile
    వీసా దరఖాస్తుదారులకు శుభవార్త: అమెరికా వీసా వెయిటింగ్ టైమ్ భారీగా తగ్గింపు

    అమెరికా వీసా దరఖాస్తుదారులకు గుడ్‌న్యూస్. న్యూఢిల్లీ, చెన్నైతో పాటు పలు ప్రధాన నగరాల్లో వీసా అపాయింట్‌మెంట్‌ల వెయిటింగ్ టైమ్ (నిరీక్షణ సమయం) భారీగా తగ్గింది. విద్యార్థి (F), మీడియా (J), టెంపరరీ వర్కర్ (H) వంటి కీలక కేటగిరీల వీసాల కోసం వేచి ఉండే గడువు నెలల నుంచి వారాలకు పడిపోయింది.

    Published on: Dec 02, 2025 5:03 PM IST
    By HT Telugu Desk
    అమెరికా వీసా అపాయింట్‌మెంట్‌ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ దరఖాస్తుదారులకు ఇది నిజంగా తీపి కబురు. ఇటీవల వీసా వివాదం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, కీలకమైన కేటగిరీలకు సంబంధించిన వెయిటింగ్ పీరియడ్‌లు దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తగ్గాయి. న్యూఢిల్లీ, చెన్నై సహా ఇతర ముఖ్య నగరాల్లో తదుపరి అపాయింట్‌మెంట్‌ల లభ్యతలో స్పష్టమైన మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.

    వీసా దరఖాస్తుదారులకు శుభవార్త: అమెరికా వీసా వెయిటింగ్ టైమ్ భారీగా తగ్గింపు (Representational Image)
    నగరాల వారీగా అమెరికా వీసా అపాయింట్‌మెంట్ నిరీక్షణ సమయాలు

    యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ (US State Department) వెల్లడించిన తాజా నివేదిక ప్రకారం...

    న్యూఢిల్లీ:

    F, M, J వీసాలు (విద్యార్థి/ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్): తదుపరి అందుబాటులో ఉన్న అపాయింట్‌మెంట్‌ల కోసం నిరీక్షణ సమయం రెండు నెలల నుంచి కేవలం 15 రోజులకు తగ్గింది. ఇది భారీ తగ్గింపుగా చెప్పవచ్చు.

    B-1/B-2 వీసాలు (బిజినెస్/టూరిస్ట్): అక్టోబర్‌లో 6.5 నెలలుగా ఉన్న వెయిటింగ్ టైమ్ ఇప్పుడు ఏకంగా సగానికి తగ్గి 3.5 నెలలుగా ఉంది.

    H, L, O, P, Q వీసాలు: తదుపరి అందుబాటులో ఉన్న అపాయింట్‌మెంట్ కోసం 1 నెల నిరీక్షణ సమయం ఉంది.

    చెన్నై:

    B-1/B-2 ఇంటర్వ్యూల సగటు నిరీక్షణ సమయం: గతంలో 5 నెలలుగా ఉన్న గడువు ఇప్పుడు “వర్తించదు (N/A)”గా మారిపోయింది.

    ఇంటర్వ్యూ అవసరమయ్యే ఇతర వీసాలు: అపాయింట్‌మెంట్‌ల వెయిటింగ్ టైమ్ అక్టోబర్ నివేదికతో పోలిస్తే ఐదు నెలల నుంచి మూడు నెలలకు తగ్గింది.

    ముంబై:

    • B-1/B-2 సగటు నిరీక్షణ సమయం: 9.5 నెలలు
    • B-1/B-2 తదుపరి అపాయింట్‌మెంట్: 9.5 నెలలు
    • F, M, J తదుపరి అపాయింట్‌మెంట్: 3 నెలలు
    • H, L, O, P, Q తదుపరి అపాయింట్‌మెంట్: 1 నెల

    హైదరాబాద్:

    • B-1/B-2 సగటు నిరీక్షణ సమయం: 4 నెలలు
    • B-1/B-2 తదుపరి అపాయింట్‌మెంట్: 5 నెలలు
    • F, M, J తదుపరి అపాయింట్‌మెంట్: 2.5 నెలలు
    • H, L, O, P, Q తదుపరి అపాయింట్‌మెంట్: 2 నెలలు

    చైనాలోని షాంఘైలో మాత్రం H, L, O, P, Q వీసాల వెయిటింగ్ టైమ్ దాదాపు మూడు రెట్లు పెరిగి, అర నెల కంటే తక్కువ నుంచి మూడు నెలలకు చేరింది. ఇది ప్రపంచ నివేదికతో పోలిస్తే స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    ముఖ్య గమనికలు:

    నియమితంగా అపాయింట్‌మెంట్‌లు: ఎంబసీలు లేదా కాన్సులేట్‌లు తరచుగా కొత్త అపాయింట్‌మెంట్‌లను విడుదల చేస్తాయి. అందువల్ల, దరఖాస్తుదారులు అనుకున్నదానికంటే త్వరగా అపాయింట్‌మెంట్ పొందే అవకాశం ఉంది.

    పాత అపాయింట్‌మెంట్‌లను పరిశీలించండి: ఒకసారి మీరు ఇంటర్వ్యూ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత, ఏమైనా ఖాళీలు ఏర్పడితే ముందుగానే అపాయింట్‌మెంట్ పొందే అవకాశం ఉందేమోనని అపాయింట్‌మెంట్ షెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్‌లో క్రమం తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవచ్చు.

    సగటు నిరీక్షణ సమయం అంటే: గత నెలలో ఫీజు చెల్లించిన తేదీ నుంచి వీసా ఇంటర్వ్యూ తేదీ వరకు దరఖాస్తుదారులు సాధారణంగా వేచి ఉన్న సమయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది.

    తదుపరి అపాయింట్‌మెంట్ మూడు నెలల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే B-1/B-2 వీసాల కోసం 'సగటు నిరీక్షణ సమయం' ప్రత్యేకంగా పేర్కొంటారు. సగటు నిరీక్షణ సమయాలు, తదుపరి అందుబాటులో ఉన్న అపాయింట్‌మెంట్‌ల సమయం భిన్నంగా ఉండవచ్చని గమనించడం ముఖ్యం.

