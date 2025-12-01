అమెజాన్, గూగుల్, మెటా, మైక్రోసాఫ్ట్లకు రికార్డు స్థాయిలో హెచ్-1బీ వీసాలు
ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లో తొలిసారిగా హెచ్-1బీ వీసా ఆమోదాల జాబితాలో అమెజాన్, గూగుల్, మెటా, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి అగ్రశ్రేణి యూఎస్ టెక్ దిగ్గజాలు ముందంజలో నిలిచాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) లో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా ఈ కంపెనీలు రికార్డు సంఖ్యలో వీసాలు దక్కించుకున్నాయి.
యూఎస్ వీసా పాలసీలకు సంబంధించి ఒక అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. హెచ్-1బీ (H-1B) వీసా ఆమోదాల జాబితాలో అగ్రస్థానం ఈసారి పూర్తిగా అమెరికా టెక్ దిగ్గజాల వశమైంది. తొలిసారిగా అమెజాన్, గూగుల్, మెటా ప్లాట్ఫామ్స్, మైక్రోసాఫ్ట్... ఈ నాలుగు కంపెనీలు అత్యధిక సంఖ్యలో 'తొలి ఉద్యోగం' (Initial Employment) కేటగిరీ కింద హెచ్-1బీ వీసాలను దక్కించుకున్నాయి.
యూఎస్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ (USCIS) డేటాను నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఫర్ అమెరికన్ పాలసీ (NFAP) విశ్లేషించింది. ఈ నివేదిక ప్రకారం, ఆర్థిక సంవత్సరం 2025 (FY25) లో హెచ్-1బీ వీసా ఆమోదాలు పొందిన కంపెనీలలో ఈ బిగ్ టెక్ సంస్థలు అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి.
ఏఐపై పెట్టుబడుల ఫలితం: బిగ్ టెక్ ఆమోదాలు
నాలుగు టెక్ దిగ్గజాలలో అత్యధికంగా అమెజాన్ 4,644 హెచ్-1బీ పిటిషన్ ఆమోదాలను పొందింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో మార్క్ జుకర్బర్గ్ మెటా ప్లాట్ఫామ్స్ (1,555), మైక్రోసాఫ్ట్ (1,394), గూగుల్ (1,050) నిలిచాయి.
ఈ నాలుగు కంపెనీలు పెద్ద సంఖ్యలో నియామకాలు చేపట్టడానికి ప్రధాన కారణం ఉంది. 2025లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), సంబంధిత మౌలిక సదుపాయాలపై ఈ కంపెనీలు దాదాపు $380 బిలియన్లు ఖర్చు చేయడమే.
ఇక్కడ చెప్పిన వీసా ఆమోదాల సంఖ్య అనేది వ్యక్తుల సంఖ్యకు ప్రాతినిధ్యం వహించదు. ఒక హెచ్-1బీ వీసా హోల్డర్ ఉద్యోగ స్థానం మారినప్పుడు ఒకే సంవత్సరంలో అనేకసార్లు ఆమోదం పొందవచ్చు. అలాగే, తొలి ఉద్యోగం, కొనసాగుతున్న ఉద్యోగం కేటగిరీల ఆమోదాలు కలిపి చూస్తే నియామకాల సంఖ్యపై స్పష్టత తప్పుతుంది అని NFAP నివేదిక పేర్కొంది.
భారతీయ కంపెనీలకు భారీ ఎదురుదెబ్బ
యూఎస్ టెక్ దిగ్గజాలు రికార్డు స్థాయిలో వీసాలు పొందినప్పటికీ, భారతీయ కంపెనీల పరిస్థితి మాత్రం అందుకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లో టాప్ 25 హెచ్-1బీ ఆమోదాలు పొందిన కంపెనీలలో కేవలం మూడు భారతీయ సంస్థలు మాత్రమే చోటు దక్కించుకోగలిగాయి.
తొలి ఉద్యోగానికి సంబంధించి టాప్ ఏడు భారతీయ కంపెనీలు కేవలం 4,573 హెచ్-1బీ పిటిషన్ ఆమోదాలను మాత్రమే పొందాయి. ఇది 2015 ఆర్థిక సంవత్సరం (FY15) తో పోలిస్తే ఏకంగా 70% పతనం కావడం గమనార్హం.
అంతేకాక, గత ఆర్థిక సంవత్సరం 2024 (FY24) తో పోలిస్తే కూడా 37% తక్కువ ఆమోదాలు నమోదయ్యాయి.
నిపుణుల అభిప్రాయంలో.. హెచ్-1బీ పరిమితి 'చాలా తక్కువ'
హెచ్-1బీ పిటిషన్లు 'తొలి ఉద్యోగం' కోసం ఎక్కువగా కొత్త నియామకాలకు ఉపయోగిస్తారు. వీటిని ఏటా 65,000 పరిమితి కింద లెక్కిస్తారు. యూఎస్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మాస్టర్స్ డిగ్రీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చదివిన వారికి అదనంగా 20,000 వీసాలు కేటాయిస్తారు. అంటే, మొత్తం వార్షిక పరిమితి 85,000 మాత్రమే.
ప్రస్తుతం అమెరికాలో దాదాపు 7,00,000 మంది హెచ్-1బీ హోదాతో నివసిస్తూ, పనిచేస్తున్నారు. అయితే, 85,000 పరిమితి చాలా తక్కువని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇది యూఎస్ మొత్తం కార్మిక శక్తిలో కేవలం 0.05% మాత్రమే. FY25 డేటా ప్రకారం, 4,42,000 మంది అభ్యర్థులు రిజిస్ట్రేషన్ (లాటరీ పద్ధతి) చేసుకున్నప్పటికీ, పరిమితి కారణంగా 3 లక్షల కంటే ఎక్కువ దరఖాస్తులు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి.
హెచ్-1బీ హోల్డర్లు చవకైన శ్రామికులు కారు
కొందరు చేసే ఆరోపణలకు విరుద్ధంగా, హెచ్-1బీ ప్రొఫెషనల్స్ 'చవకైన శ్రామికులు' కారు అని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. యూఎస్సీఐఎస్ గణాంకాల ప్రకారం, FY24లో కంప్యూటర్ సంబంధిత వృత్తుల్లో హెచ్-1బీ వీసా హోల్డర్ల సగటు వార్షిక జీతం $1,36,000, మధ్యస్థ జీతం (Median Salary) $1,25,000 గా ఉంది. అంతేకాక, FY24లో ఆమోదం పొందిన హెచ్-1బీ లబ్ధిదారులలో 63% మంది మాస్టర్స్ డిగ్రీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విద్యార్హతలు కలిగి ఉన్నారు.
ఇతర ముఖ్యమైన అంశాలు
నియామకాలు విస్తృతం: FY25లో కనీసం ఒక్క హెచ్-1బీ వీసా హోల్డర్ను నియమించుకోవడానికి 28,277 వేర్వేరు యజమానులు ఆమోదం పొందారు.
చిన్న సంస్థలకు ప్రాధాన్యం: తొలి ఉద్యోగానికి సంబంధించిన కొత్త హెచ్-1బీ పిటిషన్లలో సగానికి పైగా 15 లేదా అంతకంటే తక్కువ ఆమోదాలు పొందిన యజమానులకే దక్కాయి.
ఉద్యోగ మార్పిడి ఎక్కువ: మొత్తం 68,167 హెచ్-1బీ పిటిషన్లు కొత్త యజమానికి మారడానికి ఆమోదం పొందాయి. ఇది 'హెచ్-1బీ హోల్డర్లు బానిసల వంటివారు' అనే ఆరోపణలకు సమాధానం చెబుతోంది.
తిరస్కరణ రేటు: తొలి ఉద్యోగానికి సంబంధించిన తిరస్కరణ రేటు (Denial Rate) FY24లో 2.5% నుంచి FY25లో 2.8%కి స్వల్పంగా పెరిగింది. అయితే, డొనాల్డ్ ట్రంప్ తొలి పదవీకాలంలో ఇది FY18లో ఏకంగా 24%కి చేరింది.
యునైటెడ్ స్టేట్స్కు నష్టం: హెచ్-1బీ వీసాలపై ఆంక్షలు పెట్టడం వలన ఉద్యోగాలు, ఆవిష్కరణలు అమెరికా వెలుపలకు తరలిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియాలోని వార్టన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ బ్రిట్టా గ్లెన్నోన్ “హెచ్-1బీ వీసా దరఖాస్తు తిరస్కరణకు గురైనప్పుడు, యూఎస్ సంస్థలు విదేశాలకు వెళ్లి, అక్కడ కొత్త అనుబంధ సంస్థలను ఏర్పాటు చేసి, నైపుణ్యం కలిగిన వారిని నియమించుకుంటున్నాయి” అని పేర్కొన్నారు.