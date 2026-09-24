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యూఎస్ వీసా అపాయింట్‌మెంట్స్: హైదరాబాద్ సహా వివిధ నగరాల్లో వెయిటింగ్ టైమ్ ఇదీ

అమెరికా వీసాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే భారతీయ పౌరులకు ఆయా నగరాల కాన్సులేట్లలో వెయిటింగ్ పీరియడ్ వేర్వేరుగా ఉంది. హైదరాబాద్, ముంబై, న్యూఢిల్లీ, చెన్నై, కోల్‌కతా నగరాల్లో పర్యాటక, విద్యార్థి, ఉద్యోగ వీసాలకు పడుతున్న సమయంపై ప్రత్యేక కథనం.

Published on: Sep 24, 2026, 16:28:20 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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అమెరికా వెళ్లాలనుకునే భారతీయులకు వీసా అపాయింట్‌మెంట్ దొరకడం ఇప్పటికీ పెద్ద ప్రయాసగానే మారింది. అమెరికా విదేశాంగ శాఖ (US State Department) నవీకరించిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. కాన్సులేట్ ఉన్న నగరం, దరఖాస్తు చేసుకునే వీసా కేటగిరీని బట్టి వెయిటింగ్ టైమ్‌లో తీవ్ర వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి. భారత్‌లోని చెన్నై, హైదరాబాద్, కోల్‌కతా, ముంబై, న్యూఢిల్లీల్లో ఉన్న యూఎస్ కాన్సులేట్లలో వివిధ రకాల వీసాలకు ఎంత సమయం పడుతుందో స్పష్టం చేశారు.

యూఎస్ వీసా అపాయింట్‌మెంట్స్: హైదరాబాద్ సహా వివిధ నగరాల్లో వెయిటింగ్ టైమ్ ఇదీ
యూఎస్ వీసా అపాయింట్‌మెంట్స్: హైదరాబాద్ సహా వివిధ నగరాల్లో వెయిటింగ్ టైమ్ ఇదీ

బి1/బి2 వీసాలకు భారీగా జాప్యం

వ్యాపార, పర్యాటక పర్యటనల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే బి1/బి2 (B1/B2) వీసాలకు అత్యధికంగా వేచి చూడాల్సి వస్తోంది. మూడేళ్లకు పైగా అపాయింట్‌మెంట్ దొరకని పరిస్థితి నుంచి కొంత మెరుగుపడినప్పటికీ, ఇప్పటికీ కొన్ని నగరాల్లో సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తప్పడం లేదు.

మూడు నెలల కంటే ఎక్కువ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉన్న నగరాల వివరాలు:

  • హైదరాబాద్: 11.5 నెలలు
  • ముంబై: 11 నెలలు
  • న్యూఢిల్లీ: 7.5 నెలలు
  • చెన్నై: 7 నెలలు
  • కోల్‌కతా: 6 నెలలు

అంటే హైదరాబాద్, ముంబై కాన్సులేట్లలో పర్యాటక వీసా అపాయింట్‌మెంట్ దొరకాలంటే దాదాపు ఏడాది పాటు వేచి చూడాల్సిందే.

విద్యార్థి వీసాలకు పెద్ద ఊరట

అమెరికాలో ఉన్నత విద్యనభ్యసించేందుకు, ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రోగ్రామ్‌ల కోసం వెళ్లే అభ్యర్థులకు (F, M, J కేటగిరీలు) వెయిటింగ్ టైమ్ చాలా తక్కువగా ఉండటం ఊరటనిచ్చే అంశం.

  • చెన్నై: 15 రోజుల లోపు
  • హైదరాబాద్: 1.5 నెలలు
  • కోల్‌కతా: 2 నెలలు
  • న్యూఢిల్లీ: 2 నెలలు
  • ముంబై: 2.5 నెలలు

ఒకే కాన్సులేట్‌లో దరఖాస్తు చేసుకున్నా వీసా కేటగిరీని బట్టి ఈ వెయిటింగ్ టైమ్‌లో ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంటుందని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

హెచ్-1బీ, ఉద్యోగ వీసాల పరిస్థితి

హెచ్-1బీ, ఎల్-1 సహా ఇతర పిటిషన్ ఆధారిత ఉద్యోగ వీసాలకు (H, L, O, P, Q) సంబంధించి కాన్సులేట్ల వారీగా అపాయింట్‌మెంట్ సమయాలు ఇలా ఉన్నాయి.

  • హైదరాబాద్: 5.5 నెలలు (భారత్‌లోనే అత్యధికం)
  • న్యూఢిల్లీ: 3 నెలలు
  • చెన్నై: 1.5 నెలలు
  • ముంబై: 1.5 నెలలు
  • కోల్‌కతా: 1 నెల

ముందస్తుగా స్లాట్ పొందే అవకాశం ఉందా?

యూఎస్ విదేశాంగ శాఖ ప్రచురించే ఈ వెయిటింగ్ వివరాలు ప్రతి నెలా మారుతుంటాయి. ఇక్కడ పేర్కొన్న సమయంలోనే ఖచ్చితంగా అపాయింట్‌మెంట్ లభిస్తుందని గ్యారెంటీ ఉండదు. కాన్సులేట్లు ఎప్పటికప్పుడు అదనపు స్లాట్లను అందుబాటులోకి తెస్తుంటాయి. ఇప్పటికే అపాయింట్‌మెంట్ బుక్ చేసుకున్న అభ్యర్థులు అధికారిక పోర్టల్‌లో లాగిన్ అయి, స్లాట్ల లభ్యతను బట్టి తమ అపాయింట్‌మెంట్‌ను ముందస్తు తేదీకి మార్చుకోవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/యూఎస్ వీసా అపాయింట్‌మెంట్స్: హైదరాబాద్ సహా వివిధ నగరాల్లో వెయిటింగ్ టైమ్ ఇదీ
Home/News/యూఎస్ వీసా అపాయింట్‌మెంట్స్: హైదరాబాద్ సహా వివిధ నగరాల్లో వెయిటింగ్ టైమ్ ఇదీ
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