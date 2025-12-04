Winter storm: అమెరికాలో భీకర హిమ తుఫాను హెచ్చరికలు: ఏయే రాష్ట్రాల్లో ప్రమాదకరం?
Winter storm: యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని పలు ప్రాంతాల్లో శీతాకాలపు తుఫాను హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 12 అంగుళాల కంటే ఎక్కువ మంచు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ భారీ మంచు, బలమైన గాలుల కారణంగా ప్రయాణాలు అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారాయి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
యునైటెడ్ స్టేట్స్ (US) అంతటా శీతాకాలపు తుఫాను హెచ్చరికలు అమల్లో ఉన్నాయి. లక్షలాది మంది ప్రజలు ఒక అడుగుకు మించి మంచు కురుస్తుందని సిద్ధమవుతున్నారు. ది మిర్రర్ నివేదిక ప్రకారం, మంగళవారం నుంచి గురువారం మధ్య కొన్ని రాష్ట్రాలలో 17 అంగుళాల వరకు మంచు కురిసే అవకాశం ఉంది. నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ (NWS) ఈమేరకు అనేక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రజలు జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయాలని లేదా విమాన ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని కోరింది.
శీతాకాలపు తుఫానులు భారీ మంచు, మంచు గడ్డలు (Ice buildup), బలమైన గాలులను ఉత్పత్తి చేస్తాయని న్యూస్వీక్ తెలిపింది. ఈ ప్రమాదకర వాతావరణం దృశ్యమానతను (Visibility) తగ్గించి, రహదారులను ప్రమాదకరంగా జారేలా లేదా పూర్తిగా మూసివేసేలా చేస్తుందని హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ పరిస్థితులు మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతాయి.
ఏ రాష్ట్రాలలో అత్యధిక హిమపాతం ముప్పు?
అత్యధిక హిమపాతం ప్రమాదం ఉన్న రాష్ట్రాలుగా అలాస్కా, కొలరాడో, మైనే, మోంటానా, న్యూ హాంప్షైర్, న్యూ మెక్సికో, సౌత్ డకోటా, వ్యోమింగ్ ఉన్నాయి.
ఈ జాబితాలో కొలరాడో రాష్ట్రానికి అత్యంత ఎక్కువ హిమపాతం ముప్పు ఉంది. ది మిర్రర్ నివేదిక ప్రకారం, బుధవారం ఉదయం నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు సంగ్రే డి క్రిస్టో పర్వతాలలో (Sangre de Cristo Mountains) 17 అంగుళాల వరకు మంచు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో నివసించే వారికి ప్రయాణం "చాలా కష్టంగా లేదా అసాధ్యంగా" మారే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
కొలరాడో వివరాలు:
కొలరాడోలోని సంగ్రే డి క్రిస్టో పర్వతాలలో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 8 నుంచి 20 అంగుళాల వరకు మంచు కురిసే అవకాశం ఉంది.
లారిమర్ కౌంటీలో, ముఖ్యంగా ఫోర్ట్ కాలిన్స్ ప్రాంతంలో, బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు 2 నుంచి 4 అంగుళాల మంచు అంచనా వేశారు.
బౌల్డర్, డెన్వర్ మెట్రో ప్రాంతాలు, కాజిల్ రాక్, పాల్మర్ డివైడ్ ప్రాంతాలలో 6 అంగుళాల వరకు, పర్వతాల దిగువ ప్రాంతాలలో బుధవారం సాయంత్రం నాటికి 8 అంగుళాల వరకు మంచు కురవవచ్చని అంచనా.
శీతాకాలపు తుఫాను హెచ్చరిక ఉన్న ఇతర ప్రాంతాలలో 4 నుంచి 11 అంగుళాల మంచు కురిసే అవకాశం ఉంది.
న్యూ మెక్సికోలో హెచ్చరికలు:
న్యూ మెక్సికోలోని ఈస్ట్ స్లోప్స్, ఉత్తర సంగ్రే డి క్రిస్టో పర్వతాలు, జాన్సన్, బార్ట్లెట్ మెసాస్ (రటన్ పాస్తో సహా) ప్రాంతాలకు NWS హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇక్కడ హిమపాతం 2 నుంచి 13 అంగుళాల వరకు ఉండవచ్చని NWS తెలిపింది.
వాతావరణ నిపుణుడు బ్రియాన్ హర్లీ బుధవారం న్యూస్వీక్తో మాట్లాడుతూ, "ఐ-25 హైవేకి పశ్చిమాన ఎక్కువ మంచు పేరుకుపోతుందని మేము భావిస్తున్నాము. డెన్వర్ ప్రాంతంలో ఇంకా తేలికపాటి మంచు కురుస్తోంది. దక్షిణాన ప్యూబ్లో దగ్గర మరింత మందంగా కనిపించవచ్చు" అని వివరించారు.
"ఎక్కువ హిమపాతం న్యూ మెక్సికోలోని పర్వత ప్రాంతాలలో ఉంటుంది. వారం చివరిలో వాయువ్య కొలరాడోలో కూడా మరింత మంచు కురిసే అవకాశం ఉంది, కానీ అది ఫ్రంట్ రేంజ్లోకి అంతగా రాదు" అని హర్లీ వివరించారు.