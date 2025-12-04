Edit Profile
    కాలిఫోర్నియాలో దట్టమైన పొగమంచు హెచ్చరికలు: ప్రయాణం అత్యంత ప్రమాదకరం, బీ అలెర్ట్

    కాలిఫోర్నియాలోని సెంట్రల్ ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేయడంతో, నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ (NWS) అధికారులు ప్రయాణీకులకు అత్యవసర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పొగమంచు తగ్గే వరకు ప్రయాణాలను నిలిపివేయాలని సూచించారు. శాన్ జోక్విన్ లోయలో ప్రధాన రవాణా మార్గాలైన I-5, SR-99పై ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర ఆటంకం కలిగింది.

    Published on: Dec 04, 2025 6:06 AM IST
    By HT Telugu Desk
    కాలిఫోర్నియాలోని సెంట్రల్ ప్రాంతంలో వాతావరణం అనూహ్యంగా మారిపోయింది. దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేయడంతో.. నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ (NWS) వాతావరణ నిపుణులు ప్రజలు ప్రయాణాలను పూర్తిగా మానుకోవాలని అత్యవసరంగా కోరారు. ముఖ్యంగా పొగమంచు తగ్గే వరకు వేచి ఉండడం శ్రేయస్కరమని తెలిపారు.

    కాలిఫోర్నియాలో దట్టమైన పొగమంచు హెచ్చరికలు: ప్రయాణం అత్యంత ప్రమాదకరం, బీ అలెర్ట్ (Unsplash)
    కాలిఫోర్నియాలో దట్టమైన పొగమంచు హెచ్చరికలు: ప్రయాణం అత్యంత ప్రమాదకరం, బీ అలెర్ట్ (Unsplash)

    డిసెంబర్ 4, బుధవారం నాటికి, సెంట్రల్ కాలిఫోర్నియాలో దాదాపు 20 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలకు "అధిక రవాణా ప్రమాదం" (High Transportation Risk) ఉందని హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.

    కాలిఫోర్నియాలోని శాన్ జోక్విన్ వ్యాలీలోని చాలా ప్రాంతాలకు దట్టమైన పొగమంచు హెచ్చరికలు (Dense Fog Advisories) విస్తరించాయి. దీని వల్ల రెండు మిలియన్ల మంది నివాసితులు, ప్రయాణీకుల రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ప్రయాణికులు, సరుకు రవాణా వాహనాలతో నిత్యం రద్దీగా ఉండే కీలక రహదారులు... ఇంటర్‌స్టేట్ 5 (I-5), స్టేట్ రూట్ 99 (SR-99), స్టేట్ రూట్ 198 (SR-198) వంటివి తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి.

    డ్రైవింగ్ ప్రమాదకరం: నిపుణుల హెచ్చరికలు

    శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియాలోని ఈ ప్రాంతంలో పొగమంచు సాధారణమేనని NWS వాతావరణ నిపుణుడు బ్రియాన్ ఓచ్స్ న్యూస్‌వీక్‌కు తెలిపారు.

    దట్టమైన పొగమంచు హెచ్చరికల్లో భాగంగా హాన్ఫోర్డ్‌లోని NWS కార్యాలయం ఒక కీలక విషయాన్ని పేర్కొంది. "తక్కువ దృశ్యమానత (Low Visibility) కారణంగా డ్రైవింగ్ పరిస్థితులు అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు" అని స్పష్టం చేసింది.

    బుధవారం ఉదయం జారీ చేసిన ఈ పొగమంచు హెచ్చరికలు ఫ్రెస్నో కౌంటీ నుంచి దక్షిణ దిశగా శాన్ జోక్విన్ వ్యాలీ అంతటా వర్తిస్తాయి. పసిఫిక్ సమయం ప్రకారం ఉదయం 11 గంటల వరకు ఇవి అమల్లో ఉంటాయి.

    ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఇవే

    ముఖ్యంగా బాకర్‌ఫీల్డ్, బటన్‌విల్, లాస్ట్ హిల్స్, డెలానో, వాస్కో, షాఫ్టర్, ఆల్పాగ్, రిచ్‌గ్రోవ్, సెల్మా, ఫ్రెస్నో, హాన్ఫోర్డ్, కోర్కోరాన్, లీమూర్, విసాలియా, పోర్టర్‌విల్, వాటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను ప్రమాదకర ప్రాంతాలుగా గుర్తించారు.

    ఈ హెచ్చరికల ప్రకారం, దట్టమైన పొగమంచు వల్ల దృష్టి గోచరత పావు మైలు లేదా అంతకంటే తక్కువకు పడిపోవచ్చు. "మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే, వేగాన్ని తగ్గించండి, మీ హెడ్‌లైట్‌లను ఉపయోగించండి, ముందున్న వాహనానికి దూరంగా ఉండండి" అని ఈ అడ్వైజరీ స్పష్టం చేసింది.

    ప్రభావిత ప్రాంతాలలో ప్రయాణించే వాహనదారులు, ముఖ్యంగా I-5, SR-99, SR-152, SR-198 మార్గాలలో వెళ్లేవారు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలని ఏజెన్సీ హెచ్చరించింది.

    పొగమంచులో సురక్షిత డ్రైవింగ్ చిట్కాలు

    నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ (NWS) అందించిన సురక్షిత డ్రైవింగ్ చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    • వేగం తగ్గించండి: మీ గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి అదనపు సమయాన్ని కేటాయించుకోండి. వేగాన్ని తగ్గించి, నెమ్మదిగా వెళ్లండి.
    • లైట్లు ముఖ్యం: మీ వాహనం ఇతరులకు కనిపించేలా చేయడానికి లో-బీమ్ హెడ్‌లైట్‌లను తప్పకుండా ఉపయోగించండి. దీనివల్ల మీ టెయిల్‌లైట్లు కూడా వెలుగుతాయి. ఫాగ్ లైట్లు ఉంటే వాటిని కూడా వాడండి.
    • హై-బీమ్ వద్దు: హై-బీమ్ లైట్లను అస్సలు ఉపయోగించవద్దు. అవి ప్రకాశాన్ని పెంచి, రోడ్డుపై ముందున్నది చూడడం మరింత కష్టతరం చేస్తాయి.
    • దూరం పాటించండి: ముందున్న వాహనం అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయినా లేదా ట్రాఫిక్ విధానంలో మార్పులు వచ్చినా ప్రమాదాలు జరగకుండా, ఆ వాహనానికి తగినంత దూరం పాటించండి.
    • లేన్ ఫాలో అవ్వండి: మీరు సరైన లేన్‌లో ఉన్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి రోడ్డుపై గీసిన గీతలను (లేన్ మార్కింగ్స్) అనుసరించండి.
    • ఆపడం శ్రేయస్కరం: దృశ్యమానత దాదాపు సున్నా ఉన్న అత్యంత దట్టమైన పొగమంచులో.. హజార్డ్ లైట్లను ఆన్ చేసి, స్థానిక వ్యాపార సంస్థల పార్కింగ్ లాట్ వంటి సురక్షిత ప్రదేశంలోకి వెళ్లి ఆగిపోవడం ఉత్తమం.
    • రోడ్డు పక్కకు తీయండి: ఒకవేళ ఆగేందుకు పార్కింగ్ స్థలం లేదా డ్రైవ్‌వే లేకపోతే, మీ వాహనాన్ని రోడ్డు పక్కకు వీలైనంత దూరంగా తీసి ఆపండి.
    • జాగ్రత్తలు: వాహనాన్ని ఆపిన తర్వాత, హజార్డ్ లైట్లు తప్ప మిగతా అన్ని లైట్లను ఆఫ్ చేయండి. ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్‌ను వేయండి. బ్రేక్ పెడల్‌పై నుంచి మీ కాలును తీసివేయండి, తద్వారా టెయిల్ లైట్లు వెలుగవు. వెనుక నుంచి వచ్చే ఇతర డ్రైవర్లు వాటిని చూసి పొరపాటున మీ వాహనాన్ని ఢీ కొట్టకుండా ఇది సహాయపడుతుంది.
