వైభవ్ సూర్యవంశీ వేచి చూడాల్సిందే.. సంజూ శాంసన్కే తొలి ప్రాధాన్యం: గంభీర్
15 ఏళ్ల యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి టీమిండియా తుది జట్టులో అవకాశం దక్కాలంటే మరికొంత కాలం వేచి చూడక తప్పదని హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ స్పష్టం చేశారు. సీనియర్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ వైపే జట్టు యాజమాన్యం మొగ్గు చూపుతోందని వెల్లడించారు.
జింబాబ్వే పర్యటనలో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్'గా నిలిచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన 15 ఏళ్ల కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీకి భారత తుది జట్టులో చోటు దక్కడానికి మరికొంత సమయం పట్టనుంది. సీనియర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ ప్రస్తుతం తుది జట్టు రేసులో ముందంజలో ఉన్నారని, అందుకే సూర్యవంశీ తన అవకాశం వచ్చే వరకు వేచి చూడక తప్పదని భారత జట్టు ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తేల్చి చెప్పారు. ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో ఇటీవల ముగిసిన టీ20 సిరీస్ను భారత్ 3-0తో క్లీన్స్వీప్ చేసినప్పటికీ, వైభవ్కు ఒక్క మ్యాచ్లోనూ ఆడే అవకాశం లభించలేదు. శ్రేయాస్ అయ్యర్ నాయకత్వంలో, వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ కోచింగ్లో ఆడబోయే ఆసియా క్రీడల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
పాత ప్రదర్శనలకే ప్రాధాన్యం
ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో గంభీర్ మాట్లాడుతూ వైభవ్ ప్రతిభపై జట్టు యాజమాన్యానికి పూర్తి నమ్మకం ఉందన్నారు. అయితే గతంలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలు చేసిన సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ వంటి ఆటగాళ్లకు తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వక తప్పదని స్పష్టం చేశారు.
"వైభవ్ విషయంలో మా దృక్పథం చాలా స్పష్టంగా ఉంది. అతడు తన అవకాశం కోసం వేచి చూడాలి. అతడిలో ఎంతటి అద్భుతమైన ప్రతిభ ఉందో, మైదానంలో ఏం చేయగలడో మాకు తెలుసు. అయితే ఏళ్ల తరబడి జట్టు కోసం రాణించిన ఆటగాళ్లు ఎప్పుడైనా కొత్తగా వచ్చిన వారి కంటే ముందే ఉంటారు. వైభవ్కు అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా సుదీర్ఘ కాలం ఆడే వెసులుబాటు కల్పిస్తాం" అని గంభీర్ వివరించారు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా 15 ఏళ్ల ఆటగాడైనా, 30 ఏళ్ల క్రికేటరైనా పోటీని ఎదుర్కొని అవకాశం కోసం వేచి చూడాల్సిందేనని వ్యాఖ్యానించారు.
యూకే పర్యటన నుంచి మారిన సమీకరణాలు
గతంలో యూకే పర్యటన సందర్భంగా సంజూ శాంసన్, వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇద్దరికీ చెరో మూడు మ్యాచుల్లో ఆడే అవకాశం లభించింది. అయితే ఇద్దరూ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయారు. ఇంగ్లండ్, ఐర్లాండ్ మ్యాచ్లలో వరుసగా విఫలం కావడంతో శాంసన్ను తుది జట్టు నుంచి పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత శాంసన్కు జింబాబ్వే పర్యటన నుంచి విశ్రాంతి ఇవ్వగా, అభిషేక్ శర్మతో కలిసి వైభవ్ ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగాడు. అక్కడ 151 పరుగులు చేసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డు సాధించాడు.
తీరా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సిరీస్ వచ్చేసరికి సంజూ శాంసన్ తిరిగి జట్టులోకి రావడంతో వైభవ్ మళ్లీ బెంచ్కే పరిమితమయ్యాడు.
కోచింగ్ కెరీర్లోనే అత్యంత కఠిన నిర్ణయం
ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో జరిగిన సిరీస్లో సంజూ శాంసన్ లయ అందుకొని రెండు అర్థశతకాలతో చెలరేగాడు. గంభీర్ స్పందిస్తూ.. సంజూ సామర్థ్యం ఏంటో ప్రపంచకప్లోనే నిరూపితమైందని గుర్తుచేశారు.
"ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో సంజూ శాంసన్ను పక్కన పెట్టడం నా కోచింగ్ కెరీర్లోనే అత్యంత కఠినమైన నిర్ణయం. ప్రపంచకప్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన ఆటగాడు రెండు మూడు మ్యాచ్ల్లో విఫలమైనంత మాత్రాన చెడు ఆటగాడిగా మారిపోడు. జట్టు కలయికను మళ్లీ ప్రపంచకప్ స్థాయిలో కొనసాగించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం" అని గంభీర్ స్పష్టం చేశారు.
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