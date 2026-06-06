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    Vaibhav Sooryavanshi Team India: సచిన్ 36 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలు.. 15 ఏళ్ల వైభవ్‌ను టీమిండియాలోకి తీసుకోవడం వెనుక అసలు కథ!

    Vaibhav Suryavanshi Team India: భారత క్రికెట్లో సంచలనం. 36 ఏళ్ల సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్రేక్ చేశాడు. టీమిండియాకు ఎంపికైన అతి పిన్న వయస్సు ఆటగాడిగా ఈ 15 ఏళ్ల కుర్రాడు నిలిచాడు. టీమిండియాలోకి ఈ కుర్రాడి ఎంపిక వెనుక ఉన్న కారణాలను ఇక్కడ చూసేయండి.

    Published on: Jun 06, 2026 2:39 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Vaibhav Sooryavanshi Team India: భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఎవరూ ఊహించని ఒక సంచలనం నమోదైంది. ఐపీఎల్ 2026లో తన బ్యాటింగ్ విధ్వంసంతో దేశాన్ని ఊపేసిన 15 ఏళ్ల బీహార్ కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ అధికారికంగా భారత సీనియర్ టి20 జట్టులోకి ఎంపికయ్యాడు. ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలతో పాటు రానున్న ఏషియన్ గేమ్స్ స్క్వాడ్‌లో సెలక్టర్లు అతనికి చోటు కల్పించారు.

    సచిన్ 36 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలు.. 15 ఏళ్ల వైభవ్‌ను టీమిండియాలోకి తీసుకోవడం వెనుక అసలు కథ!
    సచిన్ 36 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలు.. 15 ఏళ్ల వైభవ్‌ను టీమిండియాలోకి తీసుకోవడం వెనుక అసలు కథ!

    సచిన్ రికార్డు

    1989లో గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ సచిన్ టెండూల్కర్ (16 ఏళ్ల వయసులో) నెలకొల్పిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన భారత క్రికెటర్ రికార్డును వైభవ్ సూర్యవంశీ తుడిచిపెట్టాడు. ఇండియా టీమ్ కు సెలెక్ట్ అయిన యంగెస్ట్ ప్లేయర్ గా నిలిచాడు.

    అయితే, కేవలం ఐపీఎల్ ఫామ్ చూసే సెలక్టర్లు ఇంత చిన్న వయసులోనే అతడిని సీనియర్ జట్టులోకి తీసుకున్నారా? ఈ సంచలన నిర్ణయం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు, టెక్నికల్ లెక్కలు ఏంటో ఇక్కడ విశ్లేషిద్దాం.

    ఐపీఎల్ 2026లో పరుగుల విధ్వంసం

    రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున బరిలోకి దిగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. ఐపీఎల్ 2026లో సృష్టించిన రికార్డులు కింద చూడవచ్చు:

    • మొత్తం పరుగులు- (Total Runs) 776 పరుగులు (ఆరెంజ్ క్యాప్ విజేత)
    • ప్రధాన అవార్డులు- మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ (MVP), సూపర్ స్ట్రైకర్, ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్, అత్యధిక సిక్సర్లు
    • సిక్సర్ల రికార్డు-ఒకే సీజన్‌లో అత్యధిక సిక్సర్లు (క్రిస్ గేల్ రికార్డు బ్రేక్)
    • కీలక ఇన్నింగ్స్‌లు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌పై సెంచరీ, ప్లేఆఫ్స్‌లో రెండు 90+ స్కోర్లు

    టెక్నికల్ మెచ్యూరిటీ

    గతేడాది అండర్-19 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్‌పై 175 పరుగులు చేసినప్పుడే వైభవ్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అయితే, ఐపీఎల్ రెండో సీజన్‌కు వచ్చేసరికి ప్రత్యర్థి జట్లు అతడి బలహీనతలను (Short Ball Vulnerability) టార్గెట్ చేస్తాయని విశ్లేషకులు భావించారు.

    కానీ, వైభవ్ తన టెక్నిక్‌ను ఊహించని విధంగా మార్చుకున్నాడు. ప్రపంచ స్థాయి బౌలర్లు జస్ప్రీత్ బుమ్రా, జోష్ హేజిల్‌వుడ్, పాట్ కమిన్స్, కాగిసో రబడాల ఎక్స్‌ట్రా బౌన్స్‌ను ఎంతో చాకచక్యంగా ఎదుర్కొన్నాడు. ముఖ్యంగా పవర్‌ప్లేలో అతడి స్ట్రైక్ రేట్ 165+ దాటడం, లెగ్-సైడ్ లెంత్ బాల్స్‌ను సిక్సర్లుగా మలచడం సెలక్టర్లను కట్టిపడేసింది.

    తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే

    టీ20 ప్రపంచకప్ తర్వాత భారత జట్టులో పవర్‌ప్లేలో భయం లేకుండా ఆడే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఓపెనర్ కోసం అన్వేషణ సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో వైభవ్ రూపంలో పక్కా ప్రత్యామ్నాయం దొరికిందని మేనేజ్‌మెంట్ భావిస్తోంది. జట్టు ఎంపికపై చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ మాట్లాడుతూ ప్రెస్ మీట్‌లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

    "వైభవ్ సూర్యవంశీ కనబరిచిన అసాధారణ ప్రదర్శనే అతడిని జట్టులోకి ఎంపిక చేసేలా మమ్మల్ని ఫోర్స్ చేసింది. ప్రస్తుతం భారత టీ20 క్రికెట్‌లో ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులు ఉన్నప్పటికీ, వైభవ్ తన అద్భుత క్లాస్, కన్సిస్టెన్సీతో జట్టులో స్థానాన్ని తానే స్వయంగా సంపాదించుకున్నాడు" అని అగార్కర్ చెప్పాడు.

    తదుపరి సవాళ్లు ఏంటి?

    శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలో టీమిండియా.. ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలకు వెళ్లనుంది. అయితే, నేరుగా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో ఒత్తిడికి లోనవకుండా ఉండేందుకు వైభవ్ కోసం బీసీసీఐ ఒక పక్కా ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది.

    సీనియర్ జట్టుతో కలిసి వెళ్లడానికి ముందు, వైభవ్ ఇండియా-ఎ జట్టు తరఫున శ్రీలంక, ఆఫ్ఘనిస్తాన్-ఎ జట్లతో జరిగే సిరీస్‌లలో బరిలోకి దిగుతాడు. ఈ మ్యాచ్‌ల ద్వారా లభించే అనుభవంతో అప్ కమింగ్ సిరీస్ లకు అతను అలవాటు పడే అవకాశం ఉంటుంది.

    ఆ ట్యాగ్ తో

    15 ఏళ్ల వయసులోనే 'నెక్స్ట్ సచిన్' అనే ట్యాగ్ రావడం వైభవ్‌కు ఒక రకంగా మానసిక ఒత్తిడిని కలిగించవచ్చు. పృథ్వీ షా వంటి ప్రతిభావంతులు ప్రారంభంలో మెరిసి ఆ తర్వాత పక్కకు వెళ్లిన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, టీమిండియా మేనేజ్‌మెంట్ ఈ యువ సంచలనాన్ని కేవలం ఒక సీజన్ ఫామ్ ప్రాతిపదికన కాకుండా, లాంగ్ రన్ అసెట్‌గా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    People Also Ask (FAQ)

    1. వైభవ్ సూర్యవంశీ సొంత రాష్ట్రం ఏది? అతడి బ్యాటింగ్ శైలి ఏంటి?

    వైభవ్ సూర్యవంశీ బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఆటగాడు. అతడు ఎడమచేతి వాటం (Left-handed) ఓపెనింగ్ బ్యాటర్, పార్ట్-టైమ్ స్పిన్నర్.

    2. వైభవ్ సూర్యవంశీ వయసు ఎంత? సచిన్ రికార్డు ఎలా బద్దలైంది?

    వైభవ్ ప్రస్తుత వయసు 15 సంవత్సరాలు. 1989లో సచిన్ టెండూల్కర్ తన 16వ ఏట భారత జట్టుకు ఎంపికై అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సృష్టించగా, ఇప్పుడు వైభవ్ 15 ఏళ్లకే ఎంపికై ఆ 36 ఏళ్ల రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.

    3. వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్‌లో ఏ జట్టుకు ఆడుతున్నాడు?

    వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ (Rajasthan Royals) జట్టు తరఫున ఆడాడు. ఈ సీజన్‌లో 776 పరుగులు చేసి ఆరెంజ్ క్యాప్ సాధించాడు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/News/Vaibhav Sooryavanshi Team India: సచిన్ 36 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలు.. 15 ఏళ్ల వైభవ్‌ను టీమిండియాలోకి తీసుకోవడం వెనుక అసలు కథ!
    Home/News/Vaibhav Sooryavanshi Team India: సచిన్ 36 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలు.. 15 ఏళ్ల వైభవ్‌ను టీమిండియాలోకి తీసుకోవడం వెనుక అసలు కథ!
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