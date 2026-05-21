    Quote of the Day: విమర్శలనే రాళ్లను విజయ శిఖరాలుగా మార్చుకోండి.. సచిన్ టెండూల్కర్ సక్సెస్ మంత్రం

    Quote of the Day: క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండూల్కర్ జీవిత పాఠం ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. తనపై విమర్శలు కురిపించిన వారికే తన ఆటతో సమాధానం చెప్పిన మాస్టర్ బ్లాస్టర్.. పరాజయాలను మైలురాళ్లుగా ఎలా మార్చుకోవాలో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

    Published on: May 21, 2026 7:23 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో సచిన్ టెండూల్కర్ పేరు ఒక సంచలనం. మైదానంలో అడుగుపెడితే చాలు 'సచిన్.. సచిన్..' అనే నినాదాలతో స్టేడియం మారుమోగిపోయేది. అయితే, ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం సచిన్‌కు అంత సులువుగా ఏమీ సాధ్యపడలేదు. 24 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఆయన ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, విమర్శలు, గాయాలను ఎదుర్కొన్నారు. ఆ సందర్భంలో ఆయన చెప్పిన ఒక మాట ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమందికి 'సక్సెస్ మంత్రం'లా పనిచేస్తోంది.

    సచిన్ టెండూల్కర్ (PTI)
    ఆ నిప్పుకణిక లాంటి మాట ఎక్కడ పుట్టింది?

    సచిన్ టెండూల్కర్ తన ఆత్మకథ 'ప్లేయింగ్ ఇట్ మై వే' (Playing It My Way) లో ఒక అద్భుతమైన కోట్‌ను పంచుకున్నారు. అదే..

    "జనం మీపై రాళ్లు విసురుతుంటారు.. మీరు మాత్రం ఆ రాళ్లను మైలురాళ్లుగా (Milestones) మార్చుకోండి."

    భారత్ లాంటి క్రికెట్ పిచ్చి ఉన్న దేశంలో సచిన్ ప్రతి మ్యాచ్‌లోనూ సెంచరీ చేయాలని కోట్లాది మంది ఆశించేవారు. ఒక్కసారి విఫలమైనా విమర్శకులు విరుచుకుపడేవారు. 2000వ దశకం మధ్యలో ఆయన ఫామ్ కోల్పోయినప్పుడు, టెన్నిస్ ఎల్బో గాయంతో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు "సచిన్ పని అయిపోయింది" అన్నవారే ఎక్కువ. కానీ, ఆయన ఎవరికీ మాటలతో సమాధానం చెప్పలేదు. ఆ విమర్శలనే ఇంధనంగా మార్చుకుని, మళ్లీ ఫామ్‌లోకి వచ్చి 2011 ప్రపంచకప్‌ను ముద్దాడారు.

    విమర్శలను విజయానికి ఇంధనంగా ఎలా మార్చుకోవాలి?

    సచిన్ ఫిలాసఫీ ప్రకారం.. మనపై వచ్చే విమర్శలు లేదా మనకు ఎదురయ్యే అడ్డంకులు కేవలం రాళ్లు మాత్రమే. వాటిని చూసి భయపడి అక్కడే ఆగిపోవడం ఒక పద్ధతి అయితే, ఆ రాళ్లన్నింటినీ ఒకదానిపై ఒకటి పేర్చి ఒక పెద్ద గోపురాన్ని నిర్మించడం మరొక పద్ధతి.

    విమర్శలను పట్టించుకోవద్దు, పాఠాలు నేర్చుకోండి: మీ బాస్ లేదా తోటివారు మిమ్మల్ని విమర్శించినప్పుడు కుంగిపోవద్దు. అందులో నిజమెంతో విశ్లేషించుకుని, మీ పనితీరును మెరుగుపరుచుకోండి. మీ సక్సెస్ చూసి వారే నోరు మూసుకునేలా చేయండి.

    వైఫల్యం అంతం కాదు, అది ఒక డేటా: ఏదైనా పరీక్షలో ఫెయిల్ అయినా లేదా ఇంటర్వ్యూలో రిజెక్ట్ అయినా అది ముగింపు కాదు. ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో తెలుసుకుని, తదుపరి ప్రయత్నానికి అది ఒక పునాదిగా వాడుకోండి.

    నిరంతర క్రమశిక్షణ: సచిన్ నెట్స్ లో గంటల తరబడి ప్రాక్టీస్ చేసేవారు. ఎంతటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనా ఆయన తన క్రమశిక్షణను వీడలేదు. రోజువారీ అలవాట్లే రేపటి విజయానికి బాటలు వేస్తాయి.

    రికార్డుల రారాజు.. భారత రత్న

    1973లో జన్మించిన సచిన్ రమేష్ టెండూల్కర్, 16 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అడుగుపెట్టారు. టెస్టుల్లో 15,921 పరుగులు, వన్డేల్లో 18,426 పరుగులతో ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో నిలిచారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 100 సెంచరీలు చేసిన ఏకైక ఆటగాడు ఆయనే. 2014లో భారత ప్రభుత్వం ఆయనను అత్యున్నత పౌర పురస్కారం 'భారత రత్న'తో గౌరవించింది.

    నేటి పోటీ ప్రపంచంలో సోషల్ మీడియా నెగిటివిటీ పెరిగిపోతున్న తరుణంలో, సచిన్ చెప్పిన ఈ మాటలు యువతకు ఒక దిశానిర్దేశం. ఎదురుదెబ్బలే మన విజయానికి మెట్లు కావాలని ఆయన జీవితం నిరూపిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సచిన్ టెండూల్కర్ ఆత్మకథ పేరు ఏమిటి?

    సచిన్ టెండూల్కర్ తన జీవిత విశేషాలతో రాసిన ఆత్మకథ పేరు 'ప్లేయింగ్ ఇట్ మై వే' (Playing It My Way). ఇది 2014లో విడుదలైంది.

    2. "విమర్శల రాళ్లను మైలురాళ్లుగా మార్చుకోండి" అని సచిన్ ఎందుకు అన్నారు?

    తన సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఎదురైన విమర్శలు, గాయాలు, పరాజయాల వల్ల కుంగిపోకుండా, వాటినే స్ఫూర్తిగా తీసుకుని పట్టుదలతో పోరాడి రికార్డులు సృష్టించిన తన అనుభవాన్ని ఈ మాట ద్వారా ఆయన వ్యక్తపరిచారు.

    3. సచిన్ టెండూల్కర్ సాధించిన ప్రధాన రికార్డులు ఏమిటి?

    సచిన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 100 సెంచరీలు చేసిన ఏకైక ప్లేయర్. అత్యధిక టెస్ట్ మరియు వన్డే పరుగులు సాధించిన రికార్డు కూడా ఆయన పేరిటే ఉంది. అలాగే భారత రత్న అవార్డు పొందిన తొలి క్రీడాకారుడు సచిన్.

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: విమర్శలనే రాళ్లను విజయ శిఖరాలుగా మార్చుకోండి.. సచిన్ టెండూల్కర్ సక్సెస్ మంత్రం
