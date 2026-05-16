Uppal IPL Match SRH vs RCB : క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు అలెర్ట్ - ఫేక్ యాప్స్తో జాగ్రత్త..! హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసుల హెచ్చరికలు
Fake IPL Ticket Apps : హైదరాబాద్లో ఈనెల 22న జరగనున్న ఎస్ఆర్హెచ్ వర్సెస్ ఆర్సీబీ మ్యాచ్ టికెట్ల కోసం సైబర్ కేటుగాళ్లు నకిలీ యాప్లు, లింకులతో వల విసిరే పనిలో పడ్డారు. టికెట్లు బుక్ చేసుకునే ముందు క్రికెట్ అభిమానులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నగర పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Fake IPL Ticket Apps : హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా ఈనెల 22న జరగనున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH), రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) జట్ల మధ్య మ్యాచ్కు నగరంలో విపరీతమైన క్రేజ్ నెలకొంది. విరాట్ కోహ్లీ, ప్యాట్ కమిన్స్ వంటి స్టార్ క్రికెటర్ల పోరును ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు అభిమానులు ఎగబడుతున్నారు. అయితే…… టికెట్ల కోసం అభిమానుల్లో ఉన్న ఈ విపరీతమైన డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుని సొమ్ముచేసుకోవడానికి సైబర్ కేటుగాళ్లు రంగంలోకి దిగారు. నకిలీ యాప్లు, వెబ్సైట్ల ద్వారా టికెట్ల దోపిడీకి తెరలేపారు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా వేదికగా ఐపీఎల్ టికెట్ల బుకింగ్కు సంబంధించి అనేక ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఐపీఎల్ అధికారిక టికెటింగ్ భాగస్వామి అయిన 'డిస్ట్రిక్ట్' (District) యాప్ను పోలిన రంగులు, లోగోలతోనే ఈ నకిలీ యాప్లను, వెబ్సైట్లను సృష్టించడం గమనార్హం. అసలు యాప్కు, నకిలీ దానికి తేడా తెలియకుండా భ్రమింపజేస్తూ.. చాలా తక్కువ ధరకే టికెట్లు ఇస్తామంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటనలతో ఊరిస్తున్నారు.
అచ్చం అసలు యాప్ను తలపించేలా ఉన్న ఈ నకిలీ లింకులను క్లిక్ చేసి టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే మీ సొమ్ము గల్లంతవ్వడం ఖాయమని హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇటువంటి సైబర్ వలలో చిక్కుకుంటే, పేమెంట్ చేసిన తర్వాత టికెట్లు రాకపోగా.. మీ వ్యక్తిగత బ్యాంకింగ్ వివరాలు, యూపీఐ పిన్లు కూడా సైబర్ నేరగాళ్ల పరమయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. దీనివల్ల మీ బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
మ్యాచ్ చూడాలనే ఉత్సాహంలో సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అనధికారిక లింకులను నమ్మి మోసపోవద్దని నగర సీపీ సజ్జనార్ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఇలాంటి ఫేక్ యాప్ లు, వెబ్ సైట్ల కదలికలపై నిఘా ఉంచినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎవరైనా ఇటువంటి ఫేక్ యాప్స్ లేదా వెబ్సైట్ల గురించి సమాచారం గుర్తిస్తే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. మీ కష్టార్జితాన్ని కేటుగాళ్ల పాలు చేయకుండా కేవలం అధికారిక యాప్ ద్వారానే టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాలని క్రికెట్ ప్రియులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.