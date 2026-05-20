    Vaibhav Sooryavanshi: వైభవ్ సూర్యవంశీ సంచలనం.. రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు రూ.60 కోట్ల రిటర్న్ తెచ్చిన ఇన్నింగ్స్!

    Vaibhav Sooryavanshi: లక్నోపై వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆడిన 38 బంతుల్లో 93 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఐపీఎల్ 2026లోనే అత్యంత భారీ ఆర్ఓఐ (ROI) సృష్టించింది. కేవలం రూ. 7.86 లక్షల వ్యయంతో బరిలోకి దిగిన అతను, ఏకంగా రూ. 4.75 కోట్ల విలువైన ప్రదర్శన ఇచ్చాడు.

    Published on: May 20, 2026 9:32 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Vaibhav Sooryavanshi: లక్నో సూపర్ జాయింట్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ సృష్టించిన విధ్వంసం ఐపీఎల్ 2026 చరిత్రలోనే ఒక అరుదైన రికార్డును నమోదు చేసింది. కేవలం 38 బంతుల్లో 93 పరుగులు చేసిన అతని ఇన్నింగ్స్, మైదానంలో పరుగుల వరద పారించడమే కాకుండా అపారమైన ఆర్థిక విలువను కూడా తెచ్చిపెట్టింది.

    వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్ 2026 (HT_PRINT)
    వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇన్నింగ్స్

    రాజస్థాన్ రాయల్స్ యాజమాన్యం ఈ మ్యాచ్ కోసం వైభవ్ సూర్యవంశీపై పెట్టిన పెట్టుబడి రూ. 7.86 లక్షలు మాత్రమే. కానీ, ఆ ఒక్క ఇన్నింగ్స్ ద్వారా అతను జట్టుకు తిరిగి ఇచ్చిన ప్రదర్శన విలువ అక్షరాలా రూ. 4.75 కోట్లు.

    మార్కెట్ లెక్కల్లో చూస్తే ఇది ఒక అద్భుతం. ఈ వేగంతో గనుక లెక్కిస్తే, అతనిపై రూ. 1 కోటి పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే, అది దాదాపు రూ. 60.4 కోట్ల విలువైన ప్రదర్శనను రాబట్టి ఉండేది. ఖర్చులు పోను ఈ ఇన్నింగ్స్ ద్వారా లభించిన నికర లాభం రూ. 4.67 కోట్లు కాగా, పెట్టిన పెట్టుబడిపై ఏకంగా 59.4 రెట్ల లాభం వచ్చింది.

    రూ. 60 కోట్ల రాత్రి

    ఐపీఎల్ 2026లో లక్నో జట్టుపై సూర్యవంశీ అదరగొట్టాడు. 244.73 స్ట్రైక్ రేట్‌తో అతను చేసిన 93 పరుగులు రాజస్థాన్ రాయల్స్ టాప్ ఆర్డర్‌కు ఊహించని వేగాన్ని అందించాయి. స్కోర్‌బోర్డుపై అతని పరుగులు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటే, వాల్యుయేషన్ లెడ్జర్‌లో మాత్రం ఆ పరుగులు జట్టుకు ఎంత భారీ లాభాన్ని తెచ్చాయో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

    కేవలం రూ. 8 లక్షల కంటే తక్కువ మ్యాచ్ కాస్ట్ ఉన్న ఒక ఆటగాడు, సాధారణంగా ప్రీమియం మ్యాచ్ విన్నర్లు మాత్రమే ప్రదర్శించే ఆటను మైదానంలో చూపించాడు. చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో రాజస్థాన్ జట్టుకు టాప్ ఆర్డర్‌లో భారీ విధ్వంసం లభించింది. ఈ వ్యత్యాసమే అతని ఇన్నింగ్స్‌ను 60 రెట్ల లాభాన్ని ఇచ్చిన అద్భుతంగా మార్చింది.

    ప్రతి బంతికి రూ. 12.29 లక్షల లాభం!

    ఈ ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రతి బంతి పరంగా విశ్లేషిస్తే సూర్యవంశీ సృష్టించిన ఇంపాక్ట్ మరింత స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. సూర్యవంశీ ఎదుర్కొన్న 38 బంతుల్లో రూ. 4.67 కోట్ల నికర లాభం వచ్చింది. అంటే అతను ఎదుర్కొన్న ప్రతి ఒక్క బంతికి దాదాపు రూ. 12.29 లక్షల లాభం చేకూరింది. ఒక ఓవర్ (6 బంతులు) లెక్కన చూస్తే, ఆ ఆరు బంతుల విలువ దాదాపు రూ. 73.7 లక్షలు. అలాగే అతను చేసిన ప్రతి ఒక్క పరుగు విలువ దాదాపు రూ. 5.02 లక్షల లాభాన్ని అందించింది.

    ఈ ఘనాపాటి గణాంకాలు చూశాక, దీనిని కేవలం ఒక మామూలు మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌గా చూడలేం. టీ20 క్రికెట్‌లో 38 బంతుల్లో 93 పరుగులు చేయడం జట్టుకు పూర్తి ఆధిక్యాన్ని ఇస్తే, వాల్యుయేషన్ పరంగా అది జట్టుకు అపారమైన మిగులు విలువను ఇస్తుంది. సూర్యవంశీ పెంచిన రన్ రేట్ వేగానికి లక్నో బౌలర్లు పూర్తిగా ఒత్తిడిలోకి వెళ్ళిపోయారు.

    మైదానంలో వ్యూహాత్మక విజయం

    244.73 స్ట్రైక్ రేట్‌తో ఒక బ్యాటర్ ఆడుతున్నప్పుడు ప్రత్యర్థి బౌలర్లు తమ వ్యూహాలను అమలు చేయడం చాలా కష్టం. ఫీల్డింగ్ మార్పులు ముందే చేయాల్సి వస్తుంది, బౌలర్లు రక్షణాత్మక శైలిలోకి మారిపోతారు. లక్నో కెప్టెన్ కూడా తమకు అనుకూలమైన బౌలింగ్ కాంబినేషన్లను ఉపయోగించే అవకాశం లేకుండా పోయింది. సూర్యవంశీ లక్నో చేతుల్లోంచి మ్యాచ్‌ను లాగేసుకోవడంతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ పూర్తి ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

    ఐపీఎల్ జట్లు టాప్ ఆర్డర్‌లో ఇలాంటి మెరుపులు మెరిపించే ఆటగాళ్ల కోసమే వేలంలో కోట్ల రూపాయలు కుమ్మరిస్తాయి. పవర్‌ప్లేలో ఒత్తిడి తేవడం, బౌండరీలు బాదడం, స్పిన్, పేస్ బౌలింగ్‌లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడం వంటి అన్ని నైపుణ్యాలను సూర్యవంశీ కేవలం 38 బంతుల్లోనే చూపించాడు. అదీ కేవలం రూ. 7.86 లక్షల మ్యాచ్ కాస్ట్‌తోనే కావడం ఇక్కడ విశేషం.

    నంబర్లు

    రాజస్థాన్ రాయల్స్ లెడ్జర్ లెక్కల ప్రకారం.. ఖర్చు రూ. 7.86 లక్షలు, జనరేట్ చేసిన విలువ రూ. 4.75 కోట్లు, నికర లాభం రూ. 4.67 కోట్లు. ఈ మూడు నంబర్లే వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇన్నింగ్స్ సృష్టించిన ప్రభావాన్ని చెబుతున్నాయి. 12.29 లక్షల ప్రతి బంతి లాభంతో, సూర్యవంశీ విలువ మొదటి బంతికే అతని మ్యాచ్ కాస్ట్‌ను దాటేసింది. మిగిలిన ఇన్నింగ్స్ అంతా జట్టుకు అదనపు లాభంగా మారింది.

    యువ ఆటగాళ్లతోనే భారీ లాభాలు (ROI)

    వాల్యుయేషన్ మోడల్ ఈ ఇన్నింగ్స్‌కు 15 మ్యాన్యువల్ రేటింగ్‌ను కేటాయించగా, ఆర్థిక లెక్కల కోసం 95 ఇంపాక్ట్ స్కోరును ఉపయోగించింది. ఇది అతని తుది విలువను రూ. 4.75 కోట్లకు పెంచింది. తక్కువ ధరకు వచ్చే యువ ఆటగాళ్లు ఒక సీజన్‌లో ఎంతటి అద్భుతాలు సృష్టించగలరో ఈ ఇన్నింగ్స్ నిరూపించింది. సూపర్ స్టార్ ఆటగాళ్లు ఇచ్చే ప్రదర్శనను ఇలాంటి యువ ఆటగాళ్లు తక్కువ ధరకే అందించినప్పుడు ఫ్రాంచైజీల అదృష్టం మారిపోతుంది. వేలంలో ఎంత డబ్బు పెట్టినా కొనలేని లాభాన్ని సూర్యవంశీ రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు అందించాడు.

    చివరగా చెప్పాలంటే, సూర్యవంశీ కేవలం ఒక మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడలేదు, ఐపీఎల్ 2026 లోనే అత్యంత అద్భుతమైన వాల్యూ ఎక్స్‌ప్లోజన్‌ను సృష్టించాడు. రూ. 1 కోటి పెట్టుబడి పెడితే రూ. 60 కోట్ల ఔట్‌పుట్ వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ మ్యాజిక్‌ను కళ్లకు కట్టాడు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: లక్నోపై మ్యాచ్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ సాధించిన స్కోరు ఎంత?

    జవాబు: వైభవ్ సూర్యవంశీ లక్నో సూపర్ జాయింట్స్‌పై 244.73 స్ట్రైక్ రేట్‌తో కేవలం 38 బంతుల్లోనే 93 పరుగులు చేశారు.

    ప్రశ్న: వాల్యుయేషన్ మోడల్ ప్రకారం ఈ మ్యాచ్‌లో సూర్యవంశీ ఆర్థిక విలువ ఎంత?

    జవాబు: ఈ మ్యాచ్‌లో సూర్యవంశీ మ్యాచ్ కాస్ట్ రూ. 7.86 లక్షలు కాగా, అతని ప్రదర్శన ద్వారా జనరేట్ అయిన విలువ అక్షరాలా రూ. 4.75 కోట్లు. అంటే పెట్టిన పెట్టుబడిపై 60.4 రెట్ల మొత్తం విలువ లభించింది.

    ప్రశ్న: సూర్యవంశీ ఇన్నింగ్స్ ద్వారా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు ప్రతి బంతికి ఎంత లాభం వచ్చింది?

    జవాబు: వాల్యుయేషన్ మోడల్ లెక్కల ప్రకారం, సూర్యవంశీ ఎదుర్కొన్న ప్రతి ఒక్క బంతికి దాదాపు రూ. 12.29 లక్షల నికర లాభం రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు చేకూరింది.

    గమనిక (Method Note): ఈ వాల్యుయేషన్ మోడల్ అనేది ఆటగాడి బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ ప్రదర్శనలను వారి మ్యాచ్ కాస్ట్‌తో పోల్చి రూపాయిల్లో అంచనా వేస్తుంది. ఇది కేవలం క్రికెటింగ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ (ROI) మోడల్ ఆధారిత అంచనా మాత్రమే. దీనికి ఐపీఎల్ అధికారిక జీతాల లెక్కలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

    Home/News/Vaibhav Sooryavanshi: వైభవ్ సూర్యవంశీ సంచలనం.. రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు రూ.60 కోట్ల రిటర్న్ తెచ్చిన ఇన్నింగ్స్!
