Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఢిల్లీలో 'ఇండియా' కూటమి భేటీ: విజయ్ 'టీవీకే' హాజరుకాకపోవడానికి 3 కారణాలు ఇవే

    న్యూఢిల్లీలో నేడు జరుగుతున్న ప్రతిపక్ష 'ఇండియా' కూటమి కీలక సమావేశానికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని 'టీవీకే' పార్టీ దూరంగా ఉండటం రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. కాంగ్రెస్‌తో పొత్తు ఉన్నప్పటికీ విజయ్ ఈ భేటీకి రాకపోవడం వెనుక ఉన్న మూడు ముఖ్యమైన కారణాలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.

    Published on: Jun 08, 2026 11:34 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలో నేడు (జూన్ 8) ప్రతిపక్ష 'ఇండియా' (INDIA) కూటమికి చెందిన 23 పార్టీల అగ్రనేతలు ఒకచోట చేరారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వ వ్యూహాలను ఎదుర్కోవడం, పార్లమెంట్‌లో అనుసరించాల్సిన ఉమ్మడి పోరాటంపై చర్చించడమే ఈ భేటీ ప్రధాన ఉద్దేశం. అయితే, ఈ కీలక సమావేశంలో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ సారథ్యంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) హాజరుకాకపోవడం రాజకీయంగా పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.

    తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ (PTI)
    తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ (PTI)

    తమిళనాడులో ఇటీవల జరిగిన 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ, విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా చేరింది. రాష్ట్రంలో మిత్రపక్షంగా ఉన్నప్పటికీ, జాతీయ స్థాయిలో జరుగుతున్న ఈ సమావేశానికి విజయ్‌కు ఆహ్వానం అందకపోవడం వెనుక బలమైన రాజకీయ సమీకరణాలు ఉన్నాయి. రాజకీయ విశ్లేషకుల ప్రకారం, టీవీకే ఈ భేటీలో భాగం కాకపోవడానికి మూడు ప్రధాన కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    పార్లమెంట్‌లో ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం

    ఈ సమావేశానికి టీవీకే దూరం కావడానికి అత్యంత ప్రాథమిక కారణం.. ఆ పార్టీకి పార్లమెంట్‌లో ఎలాంటి ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడమే. ప్రస్తుతానికి లోక్‌సభలో కానీ, రాజ్యసభలో కానీ టీవీకేకు ఒక్క ఎంపీ కూడా లేరు.

    నేటి 'ఇండియా' కూటమి సమావేశం పూర్తిగా జాతీయ స్థాయి సమన్వయం, పార్లమెంటరీ వ్యూహాల చుట్టూనే సాగనుంది. ఈ భేటీకి హాజరవుతున్న మిగిలిన పార్టీలన్నింటికీ పార్లమెంట్‌లో స్పష్టమైన ప్రాతినిధ్యం ఉంది. విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు. అందువల్ల, పార్లమెంటరీ సమన్వయానికి సంబంధించిన కోర్ గ్రూప్‌లో ఆ పార్టీకి చోటు దక్కలేదు.

    'ఇండియా' కూటమిలో అధికారిక సభ్యత్వం లేదు

    పార్లమెంటు సీట్ల విషయం పక్కన పెడితే, టీవీకే పార్టీ ఇంకా అధికారికంగా 'ఇండియా' కూటమిలో భాగస్వామిగా మారలేదు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత డీఎంకేను వీడిన కాంగ్రెస్, విజయ్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చింది. అయితే, ఈ పొత్తు కేవలం తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజకీయాలకే పరిమితం.

    జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీని ఢీకొట్టేందుకు ఏర్పాటైన 'ఇండియా' కూటమి అధికారిక నిర్మాణంలో విజయ్ పార్టీ ఇంకా చేరలేదు. నేటి సమావేశం కేవలం కూటమిలోని అధికారిక భాగస్వామ్య పక్షాల కోసమే ఏర్పాటు చేశారు. తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షంగా ఉన్నంత మాత్రాన, జాతీయ స్థాయిలో టీవీకే ఆటోమేటిక్‌గా 'ఇండియా' కూటమి సభ్యురాలిగా మారిపోదని రాజకీయ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    డీఎంకే - కాంగ్రెస్ మధ్య చిచ్చు

    తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ పాత మిత్రపక్షమైన డీఎంకేతో బంధాన్ని తెంచుకుని, విజయ్ వైపు నిలిచింది. కాంగ్రెస్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని డీఎంకే తీవ్రంగా పరిగణించింది, తమకు జరిగిన ద్రోహంగా అభివర్ణించింది. ఈ వివాదం ఎంతవరకు వెళ్లిందంటే, తాము ఇకపై 'ఇండియా' కూటమిలో భాగం కాబోమని డీఎంకే ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా నేటి ఢిల్లీ భేటీని కూడా డీఎంకే బహిష్కరించింది. ఇలాంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నడుమ విజయ్ టీవీకే పార్టీని ఢీల్లీ సమావేశానికి ఆహ్వానిస్తే, విపక్షాల మధ్య విభేదాలు మరింత తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం ఉందని కూటమి పెద్దలు భావించారు. ఇప్పటికే పలు అంతర్గత సమస్యలతో సతమతమవుతున్న 'ఇండియా' కూటమికి, కాంగ్రెస్-డీఎంకే చీలిక పెద్ద సవాలుగా మారింది.

    టీవీకే భవిష్యత్తు వ్యూహం ఏంటి?

    ఈ సమావేశానికి హాజరుకాకపోవడం వల్ల విజయ్ పార్టీకి, ఇండియా కూటమికి మధ్య శత్రుత్వం ఉందని భావించలేం. ఇది కేవలం విజయ్ అనుసరిస్తున్న వ్యూహాత్మక రాజకీయ వైఖరిని సూచిస్తోంది. కాంగ్రెస్ మద్దతుతో రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నప్పటికీ, జాతీయ కూటములకు దూరంగా ఉంటూ తన పార్టీని ఒక స్వతంత్ర రాజకీయ శక్తిగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలని విజయ్ ఆశిస్తున్నారు. రాజకీయ గమనాన్ని గమనిస్తూ ఆయన తన అడుగులు వేస్తున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/ఢిల్లీలో 'ఇండియా' కూటమి భేటీ: విజయ్ 'టీవీకే' హాజరుకాకపోవడానికి 3 కారణాలు ఇవే
    Home/News/ఢిల్లీలో 'ఇండియా' కూటమి భేటీ: విజయ్ 'టీవీకే' హాజరుకాకపోవడానికి 3 కారణాలు ఇవే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes