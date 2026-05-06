    విజయ్ దెబ్బకు 'ఇండియా' కూటమిలో చిచ్చు: డీఎంకే-కాంగ్రెస్ వార్!

    2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దళపతి విజయ్ పార్టీ 'టీవీకే' సృష్టించిన సంచలనం జాతీయ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు రేపుతోంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం విజయ్‌కు కాంగ్రెస్ మద్దతు ప్రకటించడంతో, ఇండియా కూటమిలో తమకు వెన్నుపోటు పొడిచారంటూ డీఎంకే తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతోంది.

    Published on: May 06, 2026 1:38 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    తమిళనాడు రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని దళపతి విజయ్ పూర్తిగా మార్చేశారు. ఆయన స్థాపించిన 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (టీవీకే) పార్టీ 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏకంగా 108 స్థానాలు సాధించి అతిపెద్ద పక్షంగా అవతరించింది. అయితే, ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు జాతీయ స్థాయిలో 'ఇండియా కూటమి'లో తీవ్ర చిచ్చు రేపాయి. నిన్నటి వరకు ఎన్నికల్లో డీఎంకేతో కలిసి నడిచిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, అనూహ్యంగా ఇప్పుడు విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మద్దతు ప్రకటించింది. దశాబ్దాలుగా రాజకీయ మిత్రులుగా ఉన్న డీఎంకే-కాంగ్రెస్ మధ్య ఇప్పుడు మాటల యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరింది.

    డీఎంకే అధ్యక్షుడు స్టాలిన్ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం తన నియోజకవర్గంలో రోడ్ షోలో పాల్గొన్నప్పుడు పార్టీ మద్దతుదారుల్లో ఒకరు కన్నీరు మున్నీరైన దృశ్యం (PTI)
    'సెక్యులర్' ప్రభుత్వం కోసమే కాంగ్రెస్ మద్దతు

    తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మొత్తం 234 స్థానాలు ఉండగా, మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118 కి టీవీకే కేవలం 10 సీట్ల దూరంలో నిలిచింది. ఈ లోటును భర్తీ చేసేందుకు టీవీకే లాంఛనంగా కాంగ్రెస్ మద్దతు కోరింది. రాష్ట్ర ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారని, ఆ మార్పు లౌకిక (Secular) పునాదుల మీద జరగాలన్న ఉద్దేశంతోనే విజయ్‌కు మద్దతివ్వాలని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నిర్ణయించింది.

    "టీవీకే అధినేత విజయ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించింది. తమిళనాడు ప్రజలు మార్పును, స్థిరమైన లౌకిక ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారు. ఆ దిశగా మేం వారికి సహకరిస్తున్నాం" అని కాంగ్రెస్ ఎంపీ కార్తీ చిదంబరం స్పష్టం చేశారు.

    కాంగ్రెస్ వెన్నుపోటు పొడిచింది: డీఎంకే ఫైర్

    ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన ఒక్కరోజులోనే కాంగ్రెస్ ప్లేట్ మార్చడాన్ని అధికార డీఎంకే జీర్ణించుకోలేకపోతోంది. ఇండియా కూటమిలో ఉంటూ తమను కాదని, విజయ్‌కు ఎలా మద్దతు ఇస్తారని డీఎంకే నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇది కూటమి ధర్మాన్ని ఉల్లంఘించడమేనని ఆరోపిస్తున్నారు.

    "మే 7న ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్న విజయ్‌కు శుభాకాంక్షలు. కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ టీవీకేకు మద్దతు ఇవ్వడం ముమ్మాటికీ వెన్నుపోటు పొడవడమే. ఫలితాలు వచ్చిన ఒక్క రోజులోనే కాంగ్రెస్ ఇంత నమ్మకద్రోహానికి పాల్పడితే, రేపు అఖిలేష్ యాదవ్, తేజస్వి యాదవ్, ఉద్ధవ్ థాకరే లాంటి ఇతర మిత్రపక్షాల నాయకులు ఆ పార్టీని ఎలా నమ్ముతారు? మేం కాంగ్రెస్‌ను ఎప్పుడూ మోసం చేయలేదు" అని డీఎంకే అధికార ప్రతినిధి శరవణన్ అన్నాదురై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

    బీజేపీకి విజయ్ దగ్గరవుతున్నారా?

    విజయ్ పార్టీ బీజేపీకి చాలా దగ్గరగా ఉందనేది డీఎంకే ప్రధాన ఆరోపణ. ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత విజయ్ తన పార్టీ కార్యకర్తలకు, ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు చెప్పే కంటే ముందు, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ధన్యవాదాలు చెప్పడాన్ని డీఎంకే తప్పుబడుతోంది. "విజయ్ ఇప్పటివరకు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. తన మొదటి థాంక్స్ మోదీకే చెప్పారు. అలాంటి వ్యక్తికి రాహుల్ గాంధీ ఎలా మద్దతు ఇస్తారు?" అని శరవణన్ నిలదీశారు. ఇండియా కూటమి అనేది కేవలం సీట్ల సర్దుబాటు కాదని, అది ఒక సైద్ధాంతిక బంధం అని ఆయన గుర్తుచేశారు.

    కాంగ్రెస్ పెట్టిన కీలక షరతు

    విజయ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే విషయంలో కాంగ్రెస్ ఒక పక్కా వ్యూహంతో అడుగు ముందుకేసింది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు అధికారిక లేఖ విడుదల చేసిన కాంగ్రెస్.. అందులో ఒక కీలక షరతును పొందుపరిచింది. భారత రాజ్యాంగంపై నమ్మకం లేని మతతత్వ శక్తులను (పరోక్షంగా బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్) ఈ కూటమికి, ప్రభుత్వానికి దూరంగా ఉంచాలనే కండిషన్‌తోనే టీవీకేకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు పార్టీ స్పష్టం చేసింది. రాజ్యాంగ సూత్రాలను నమ్మే ప్రగతిశీల, లౌకిక ప్రభుత్వానికి అండగా నిలవడం తమ బాధ్యత అని కాంగ్రెస్ ఆ లేఖలో పేర్కొంది.

    మొత్తానికి మే 7న విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్న వేళ, ఆయన రాజకీయ ప్రవేశం తమిళనాడులోనే కాకుండా, జాతీయ రాజకీయాల్లోనూ కొత్త సమీకరణాలకు తెరతీసిందని చెప్పవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ పార్టీ (TVK) ఎన్ని సీట్లు గెలుచుకుంది?

    2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ స్థాపించిన 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (టీవీకే) పార్టీ 108 స్థానాలు సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది.

    2. కాంగ్రెస్ పార్టీని డీఎంకే ఎందుకు విమర్శిస్తోంది?

    ఇండియా కూటమిలో డీఎంకే, కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాలుగా ఉన్నాయి. కానీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత కాంగ్రెస్ డీఎంకేను కాదని, ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం టీవీకే (విజయ్) పార్టీకి మద్దతు ప్రకటించింది. అందుకే కాంగ్రెస్ తమకు వెన్నుపోటు పొడిచిందని డీఎంకే ఆరోపిస్తోంది.

    3. విజయ్‌కు మద్దతు ఇచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ పెట్టిన షరతు ఏమిటి?

    మతతత్వ శక్తులను (బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ వంటివి) కూటమికి, ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉంచాలనే షరతుతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ టీవీకేకు తమ మద్దతును ప్రకటించింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

