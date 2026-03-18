    ఎదురుగా పోలీసులు- హెల్మెట్​ లేదు! వెంటనే బ్లింకిట్​లో ఆర్డర్​ చేసి, చలాన్​ నుంచి తప్పించుకున్నాడు..

    హెల్మెట్ లేదని ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆపగానే, అక్కడికక్కడే ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్ ఇచ్చి నిమిషాల్లో డెలివరీ తెప్పించుకున్నాడు ఒక యువకుడు. ఈ దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది.

    Published on: Mar 18, 2026 6:01 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    హెల్మెట్​ లేని వాహనదారులను రోడ్డు మీదే ఆపేసి, పోలీసులు చలాన్లు కట్టించుకోవడం మనం చూస్తూనే ఉంటాము. సాధారణంగా ట్రాఫిక్​ పోలీసులు ఆపితే.. పొరపాటు అయ్యిందనో, హెల్మెట్​ని ఇంట్లో మర్చిపోయామనో చెబుతుంటారు. అయితే ఇది ఒకప్పటి మాట! ఇప్పుడు ట్రెండ్​ మారింది! ఎదురుగా పోలీసులు పట్టుకుంటున్నారని తెలిసి, 'క్లిక్​ కామర్స్'లో అప్పటికప్పుడు హెల్మెట్​లు ఆర్డర్లు ఇచ్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే మధ్యప్రదేశ్​లో ఒకటి ఇటీవలే జరిగింది. ఓ వ్యక్తి, బ్లింకిట్​ ద్వారా హెల్మెట్​ ఆర్డర్​ పెట్టుకుని, చలాన్ల నుంచి తప్పించుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

    బ్లింకిట్​లో హెల్మెట్​ ఆర్డర్​ ఇచ్చాడు- పోలీసుల నుంచి తప్పించుకున్నాడు!
    అసలేం జరిగిందంటే?

    ఇందోర్‌లోని ఒక బిజీ రోడ్డుపై పోలీసులు హెల్మెట్ తనిఖీలు చేపట్టారు. ఆ సమయంలో హెల్మెట్ లేకుండా వస్తున్న ఒక యువకుడిని పోలీసులు ఆపారు. అయితే ఆ యువకుడు పోలీసులతో వాదించకుండా, తన ఫోన్ తీసి వెంటనే 'బ్లింకిట్' యాప్‌లో ఒక హెల్మెట్ ఆర్డర్ చేశాడు.

    ఆశ్చర్యకరంగా, కేవలం కొద్ది నిమిషాల్లోనే డెలివరీ బాయ్ నేరుగా తనిఖీలు జరుగుతున్న చోటికే వచ్చి హెల్మెట్ బాక్స్‌ను ఆ యువకుడికి అందజేశాడు. పోలీసుల ముందే ఆ బాక్స్ విప్పి, హెల్మెట్ ధరించి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడంతో అక్కడున్న వారంతా అవాక్కయ్యారు.

    సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు..

    ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు:

    ప్రశంసలు: "ఇది కదా అసలైన ఇండియన్ మైండ్ అంటే!" అంటూ కొందరు చలోక్తులు విసురుతున్నారు. క్విక్ డెలివరీ సర్వీసులు ఎంత వేగంగా పని చేస్తున్నాయో చెప్పడానికి ఇదొక నిదర్శనమని మరికొందరు కొనియాడారు.

    విమర్శలు: మరోవైపు, ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటించాల్సింది జరిమానాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి కాదు, ప్రాణ రక్షణ కోసమని పలువురు హితవు పలుకుతున్నారు. "ఇది తెలివితేటలు కాదు, బాధ్యతారాహిత్యం" అని కొందరు నెటిజన్లు సీరియస్ అవుతున్నారు.

    సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారిన వీడియోని ఇక్కడ చూడండి :

    భద్రత ముఖ్యం, చలాన్ కాదు!

    ఈ ఘటన సరదాగా అనిపించినప్పటికీ, దీని వెనుక ఒక లోతైన సామాజిక అంశం దాగి ఉంది. హెల్మెట్ ధరించడం అనేది కేవలం పోలీసులకు భయపడి చేసే పని కాకూడదు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో తలకు తగిలే గాయాల తీవ్రతను హెల్మెట్ గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. చలాన్ కట్టడం వల్ల పోయేది కేవలం డబ్బు మాత్రమే, కానీ హెల్మెట్ లేకపోతే పోయేది ప్రాణం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిబంధనలను పాటించడం అనేది మన బాధ్యతగా గుర్తించినప్పుడే ఇలాంటి 'లాస్ట్ మినిట్' ట్రిక్కుల అవసరం ఉండదు.

