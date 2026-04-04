    Virat Kohli: ఆర్సీబీలో ఐదుగురు ఓవర్సీస్ ప్లేయర్స్ అంటూ కోహ్లిపై ట్రోలింగ్.. అతని రియాక్షన్ ఇలా..

    Virat Kohli: ఐపీఎల్ 2026లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) తరపున మెరుపులు మెరిపిస్తున్న విరాట్ కోహ్లి.. తన వ్యక్తిగత జీవితంపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ట్రోల్స్‌కు తనదైన శైలిలో సమాధానమిచ్చాడు. లండన్‌లో నివాసం ఉంటున్నారనే వార్తలపై అతడు స్పందించాడు.

    Published on: Apr 04, 2026 11:10 AM IST
    Written by Hari Prasad S, Hyderabad
    రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ మళ్ళీ ఐపీఎల్ మైదానంలో అడుగుపెట్టి సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌తో జరిగిన మొదటి మ్యాచ్‌లోనే అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. గత సీజన్‌లో ఆర్‌సీబీ తొలిసారిగా టైటిల్ గెలుచుకోగా.. ఈ ఏడాది కూడా కప్‌ను కాపాడుకోవాలనే పట్టుదలతో కోహ్లీ కనిపిస్తున్నాడు. అయితే గత జనవరిలో టీమిండియా వన్డే సిరీస్ తర్వాత సుదీర్ఘ విరామం తీసుకున్న కోహ్లీ.. తన కుటుంబంతో కలిసి లండన్‌లో ఎక్కువ సమయం గడపడంపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

    Virat Kohli: ఆర్సీబీలో ఐదుగురు ఓవర్సీస్ ప్లేయర్స్ అంటూ కోహ్లిపై ట్రోలింగ్.. అతని రియాక్షన్ ఇలా.. (ANI Photo)

    "నేను విదేశీ ఆటగాడిని కాదే.."

    విరాట్ కోహ్లీ తన మకాంను లండన్‌కు మార్చేశారని, కేవలం మ్యాచ్‌ల కోసమే భారత్ వస్తున్నారని నెటిజన్లు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఆర్‌సీబీ విడుదల చేసిన తాజా వీడియోలో.. పాపులర్ హోస్ట్ డానిష్ సైత్ (మిస్టర్ నాగ్స్ అవతారంలో) ఈ విషయాన్ని కోహ్లీ వద్ద ప్రస్తావించాడు. "ఆర్‌సీబీ ఈసారి ఐదుగురు ఓవర్సీస్ (విదేశీ) ప్లేయర్లతో ఆడుతోందని అందరూ అంటున్నారు.. నాకైతే అర్థం కావడం లేదు" అంటూ కోహ్లీని ఆటపట్టించాడు.

    దీనికి కోహ్లీ నవ్వుతూ.. "నన్నెందుకు అడుగుతున్నావు? ఆ విదేశీ ఆటగాళ్లనే అడుగు. నేనేమైనా ఓవర్సీస్ ప్లేయర్‌నా? కాదే!" అంటూ చమత్కారంగా కౌంటర్ ఇచ్చాడు. దీని ద్వారా తన ఇల్లు ఎక్కడ ఉన్నా, మైదానంలో తన నిబద్ధత మారదని పరోక్షంగా స్పష్టం చేశాడు.

    18 ఏళ్ల నిరీక్షణకు ఫలితం.. ఆ రాత్రి అంతా తేలికైపోయింది

    గతేడాది ఆర్‌సీబీ ఛాంపియన్‌గా నిలవడంపై కోహ్లీ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. తన 18వ సీజన్‌లో టైటిల్ గెలవడంపై స్పందిస్తూ.. "నాలుగేళ్ల కష్టం.. భుజాలపై ఉన్న పెద్ద భారం దిగిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది అంటారు కదా.. ఆ మాటలోని అసలు అర్థం నాకు ఆ రాత్రి తెలిసింది. అంతా తేలికైపోయినట్లు అనిపించింది" అని చెప్పాడు.

    విజయం గురించి తన అభిప్రాయాన్ని చెబుతూ.. "విజయం అనేది మనం చేసే కష్టం, త్యాగాలు, నిబద్ధతకు దక్కిన ప్రతిఫలం. ఓటముల నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు, కానీ విజయం వస్తేనే మనం చేసే పనికి ఒక న్యాయం జరిగిందని, మన సమయం వృధా కాలేదని ఒక భరోసా లభిస్తుంది. అదే మనల్ని ఇంకా కష్టపడేలా ప్రోత్సహిస్తుంది" అని విరాట్ కోహ్లీ పేర్కొన్నాడు.

    ప్రస్తుతం కోహ్లీ ఫామ్ చూస్తుంటే లండన్ బ్రేక్ అతని ఆటపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేదని, మరింత ఫ్రెష్ గా బరిలోకి దిగాడని స్పష్టమవుతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. విరాట్ కోహ్లీ లండన్ వార్తలపై ఏమని స్పందించారు?

    తను విదేశీ ఆటగాడిని కాదని, తన నివాసం గురించి వస్తున్న విమర్శలను సరదాగా కొట్టిపారేశారు.

    2. ఆర్‌సీబీ టైటిల్ గెలిచినప్పుడు కోహ్లీ భావన ఏమిటి?

    18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత టైటిల్ గెలవడం తనపై ఉన్న పెద్ద బరువును దించేసినట్లు అనిపించిందని ఆయన తెలిపారు.

    3. ఐపీఎల్ 2026లో ఆర్‌సీబీ మొదటి మ్యాచ్ ఎవరితో ఆడింది?

    సీజన్ ఓపెనర్‌లో ఆర్‌సీబీ జట్టు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌తో తలపడింది.

    Home/News/Virat Kohli: ఆర్సీబీలో ఐదుగురు ఓవర్సీస్ ప్లేయర్స్ అంటూ కోహ్లిపై ట్రోలింగ్.. అతని రియాక్షన్ ఇలా..
