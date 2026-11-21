శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Vivo V80 FE : 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో వివో వీ80 ఎఫ్ఈ! ఇండియాలో లాంచ్ ఎప్పుడు?
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ వివో తన వీ80 సిరీస్లో 'వివో వీ80 ఎఫ్ఈ' మోడల్ను త్వరలో విడుదల చేయనుంది. భారతీయ వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఎరుపు రంగు వేరియంట్తో పాటు 7,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ జైస్ కెమెరాలతో ఈ ఫోన్ రానుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులను ఆకట్టుకోవడానికి ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ వివో మరో కొత్త మోడల్ని రెడీ చేస్తోంది. తమ పాపులర్ వీ80 లైనప్లో సరికొత్తగా ‘వివో వీ80 ఎఫ్ఈ’ ఫోన్ను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తోంది. భారత్లో ఈ ఫోన్ అందుబాటుపై వివో ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, పలు సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లలో ఈ హ్యాండ్సెట్ దర్శనమిచ్చింది. దీన్నిబట్టి మన దేశంలోనూ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలోనే అడుగుపెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. విడుదలకు ముందే భారత వేరియంట్ రంగులకు సంబంధించిన ఆసక్తికర సమాచారం ఆన్లైన్లో లీక్ అయింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ వివో వీ80 ఎఫ్ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
వివో వీ80 ఎఫ్ఈ- భారత్ కోసమే ప్రత్యేక కలర్!
ప్యాషనేట్గీక్స్ (PassionateGeekz) బ్లాగ్లో టిప్స్టర్ పరాస్ గుగ్లానీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. వివో వీ80 ఎఫ్ఈ త్వరలోనే భారత్లో రెడ్ (ఎరుపు), గ్రీన్ (ఆకుపచ్చ) రంగుల్లో విడుదల కానుంది. ఇందులో ఎరుపు రంగు ఫినిష్ను కేవలం భారతీయ మార్కెట్ కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఎంపిక చేసిన అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఈ హ్యాండ్సెట్ చిల్ గ్రీన్, స్పార్క్లింగ్ గోల్డ్ షేడ్స్లో లిస్ట్ అయింది.
భారత్లో విడుదల తేదీని గానీ, రంగుల ఆప్షన్లను గానీ వివో ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. అయితే బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (బీఐఎస్) సర్టిఫికేషన్ డేటాబేస్లో 'V2624' మోడల్ నంబర్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కనిపించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇతర దేశాల సర్టిఫికేషన్ ప్లాట్ఫామ్లతో పాటు వివో అధికారిక వెబ్సైట్లోనూ వీ80 ఎఫ్ఈ వివరాలు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. దీనివల్ల ఈ ఫోన్లో ఉండబోయే కీలక స్పెసిఫికేషన్లు బయటకు వచ్చాయి.
వివో వీ80 ఎఫ్ఈ- డిస్ప్లే, ఆపరేటింగ్ సిస్టెమ్..
గ్లోబల్ లిస్టింగ్ ప్రకారం, వివో వీ80 ఎఫ్ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.59 అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో రానుంది. ఇది ఫుల్-హెచ్డీ+ రిజల్యూషన్, 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ సాఫీగా సాగేందుకు ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో చిప్సెట్ను అమర్చారు. దీనికి 8జీబీ ర్యామ్, గరిష్టంగా 256జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ జతచేస్తున్నారు. సాఫ్ట్వేర్ విషయానికొస్తే, లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారిత ఆరిజిన్ఓఎస్ 7తో ఈ వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ పనిచేయనుంది.
వివో వీ80 ఎఫ్ఈ- కెమెరా, బ్యాటరీ..
కెమెరా విభాగంలో వివో తన మార్క్ చూపించబోతోంది. వివో వీ80 ఎఫ్ఈ వెనుక భాగంలో, ముందు భాగంలో కలిపి మూడు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా సెటప్ ఇవ్వనున్నారు. ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (ఓఐఎస్) సపోర్ట్ ఉన్న 50-మెగాపిక్సెల్ జైస్-బ్రాండెడ్ ప్రధాన సెన్సార్తో పాటు 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఇందులో ఉంటాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందువైపు కూడా 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందిస్తున్నారు.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం విషయంలో ఈ ఫోన్ సరికొత్త బెంచ్మార్క్ సృష్టించనుంది. సన్నని డిజైన్లోనే ఏకంగా 7,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీని ఇందులో పొందుపరిచారు; దీన్ని వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి 90డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. నీరు, ధూళి నుంచి అత్యున్నత రక్షణ కోసం ఐపీ68 + ఐపీ69 రేటింగ్ బిల్డ్తో పాటు ఫోన్ వేడెక్కకుండా వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఈ వివో వీ80 ఎఫ్ఈ అంతర్జాతీయ- ఇండియా లాంచ్ డేట్, ధర వంటి వివరాలపై త్వరలోనే ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.