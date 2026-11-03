Samsung Galaxy S27 Ultra : 200ఎంపీ కెమెరా, ప్రైవసీ డిస్ప్లేతో గెలాక్సీ ఎస్27 అల్ట్రా!
శాంసంగ్ నుంచి 2027 ప్రారంభంలో రాబోతున్న ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ 'గెలాక్సీ ఎస్27 ఆల్ట్రా' డిజైన్, కెమెరా, డిస్ప్లే ఫీచర్లు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి. 200ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా, ప్రైవసీ డిస్ప్లే, 5,700ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ వంటి కీలక వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
శాంసంగ్ తమ ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్-సిరీస్లో తీసుకురానున్న తదుపరి మోడల్ ‘గెలాక్సీ ఎస్27 ఆల్ట్రా’పై స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అధికారిక ప్రకటనకు ముందే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్, కెమెరా మాడ్యూల్, ప్రైవసీ డిస్ప్లే, బ్యాటరీ సామర్థ్యానికి సంబంధించిన కీలక లీకులు బయటకు వచ్చాయి.
లీకైన ఆన్లైన్ క్యాడ్ ఫైళ్లు, డమ్మీ యూనిట్ల ఆధారంగా ఆండ్రాయిడ్ హెడ్లైన్స్, శాంమొబైల్ సంస్థలు ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. 2027 ప్రారంభంలో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనున్న ఈ కొత్త మోడల్ విశేషాలు, తెలుగు వినియోగదారులకు ఉపయోగపడే సమగ్ర విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.
మ్యాగ్నెటిక్ యాక్సెసరీలకు అనువుగా సరికొత్త కెమెరా డిజైన్..
గెలాక్సీ ఎస్26 ఆల్ట్రాలో ఉన్న ప్రధాన సమస్యలలో కెమెరా బంప్ ఒకటి. మ్యాగ్నెటిక్ వైర్లెస్ ఛార్జర్లు, పవర్ బ్యాంకులు వాడేటప్పుడు ఈ కెమెరా మాడ్యూల్ అడ్డుగా మారేది. అయితే కొత్త గెలాక్సీ ఎస్27 ఆల్ట్రాలో ఈ సమస్యను శాంసంగ్ పరిష్కరిస్తున్నట్లు డమ్మీ యూనిట్ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
వెనుక వైపు ఉండే కెమెరా బార్ను కాస్త పైకి జరిపి పునరుద్ధరించారు. దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ యాక్సెసరీలను అమర్చుకోవడానికి తగినంత స్థలం లభిస్తుంది. అయితే శాంసంగ్ నేరుగా క్యూఐ2 మ్యాగ్నెట్లను ఫోన్ లోపలే అమరుస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి.
ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్27 అల్ట్రా ఫోన్ కొలతలు 163.76 x 78.25 x 7.97 ఎంఎంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది గెలాక్సీ ఎస్26 ఆల్ట్రా కంటే చాలా స్వల్పంగా పెద్దది. ఎప్పటిలాగే శాంసంగ్ అభిమానులకు ఇష్టమైన ఎస్-పెన్ (స్టైలస్) స్లాట్ను ఇందులోనూ కొనసాగిస్తున్నారు.
ప్రీమియం డిస్ప్లే: పక్కన ఉన్నవారికి స్క్రీన్ కనిపించదు!
గెలాక్సీ ఎస్27 ఆల్ట్రా, ఎస్27 ప్రో మోడళ్లలో అధునాతన ‘ప్రైవసీ డిస్ప్లే’ టెక్నాలజీని అందించనున్నారు. బస్సుల్లో, మెట్రోల్లో లేదా పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో ఫోన్ చూస్తున్నప్పుడు పక్కన ఉన్నవారు స్క్రీన్ వంక చూడకుండా ప్రైవసీని కాపాడటం దీని ప్రత్యేకత. సైడ్ యాంగిల్ నుంచి చూస్తే స్క్రీన్ బ్లర్ లేదా డార్క్గా కనిపిస్తుంది. గతేడాది మోడల్ కంటే మెరుగైన బ్రైట్నెస్తో ఈ సదుపాయాన్ని డిజైన్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల సూర్యకాంతిలో కూడా స్క్రీన్ విజిబిలిటీ స్పష్టంగా ఉంటుంది. సాధారణ ఎస్27, ఎస్27+ మోడళ్లకు ఈ ఫీచర్ లభించకపోవచ్చు.
కెమెరా, ప్రాసెసర్, జంబో బ్యాటరీ..
ఫోటోగ్రఫీ విభాగంలో శాంసంగ్ కొన్ని కీలక మార్పులు చేస్తోంది. 3x టెలిఫోటో కెమెరాను తొలగించి మరింత పవర్ఫుల్ సెన్సార్లను ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్27 అల్ట్రాకు జోడిస్తోంది.
ప్రైమరీ కెమెరా: 200 ఎంపీ అత్యంత స్పష్టమైన సెన్సార్.
అల్ట్రావైడ్ & టెలిఫోటో: 50 ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో పాటు 5x ఆప్టికల్ జూమ్ సపోర్ట్ చేసే 50 ఎంపీ టెలిఫోటో సెన్సార్.
ప్రాసెసర్ అండ్ డిస్ప్లే: 6.89-అంగుళాల భారీ స్క్రీన్తో పాటు క్వాల్కమ్ నుంచి రాబోయే శక్తివంతమైన ‘స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ఎక్స్ట్రీమ్’ చిప్సెట్ ఉపయోగించనున్నారు.
బ్యాటరీ అండ్ ఛార్జింగ్: 5,700ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 60డబ్ల్యూ వేగవంతమైన వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఇందులో రానుంది.
మరొకవైపు గెలాక్సీ ఎస్27 ప్రో మోడల్ 6.47-అంగుళాల డిస్ప్లే, 5,200 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 60డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ప్రీమియం ఫోన్లకు ఆదరణ పెరిగింది. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం ఐటీ వర్గాల్లో శాంసంగ్ ఆల్ట్రా సిరీస్ స్టేటస్ సింబల్గా మారిన నేపథ్యంలో 2027లో రాబోతున్న ఈ పవర్ఫుల్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్27 అల్ట్రా.. యాపిల్ ఐఫోన్కు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More