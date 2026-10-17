Samsung Galaxy F70 : శాంసంగ్ కొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్- రేపే లాంచ్! గెలాక్సీ ఎఫ్70 హైలైట్స్..
భారత మార్కెట్లో తమ ప్రజాదరణ పొందిన ఎఫ్ సిరీస్ను విస్తరిస్తూ శాంసంగ్ సంస్థ సరికొత్త 'గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ' స్మార్ట్ఫోన్ను అక్టోబర్ 18న ఆవిష్కరించనుంది. 50ఎంపీ కెమెరా, 120హెచ్జెడ్ సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే, 4 ఏళ్ల ఓఎస్ అప్డేట్లతో రానున్న ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలించండి..
భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ విపణిలో బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత బలపరచుకోవడానికి ప్రముఖ దక్షిణ కొరియన్ టెక్ దిగ్గజం ‘శాంసంగ్’ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. గత ఆగస్టు నెలలో మార్కెట్లోకి తెచ్చిన గెలాక్సీ ఎఫ్70 ప్రొ 5జీకి వినియోగదారుల నుంచి లభించిన విశేష ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అదే సిరీస్లో మరొక కొత్త ఫోన్ 'గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ' ని లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు పూర్తి చేసింది. అక్టోబర్ 18న ఈ హ్యాండ్సెట్ ఫ్లిప్కార్ట్, శాంసంగ్ అధికారిక ఈ-స్టోర్ వేదికగా విడుదల కానుంది. రూ. 20,000 లోపు ధర పరిధిలో లభించే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన డిజైన్, కెమెరా, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ ఫీచర్లను కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు..
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ- డిజైన్, ప్రొటెక్షన్..
ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్ పరంగా వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా రూపుదిద్దుకుంది. కేవలం 7.5 ఎంఎం మందంతో ఎంతో తేలికగా, ప్రీమియం లుక్తో దీనిని డిజైన్ చేశారు. వెనుక భాగంలో శాంసంగ్ సిగ్నేచర్ వర్టికల్ కెమెరా మోడ్యూల్తో వస్తున్న ఈ ఫోన్ ‘లైలాక్ బ్లిస్’, ‘బ్లిస్ బ్లాక్’ అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది.
ముందు భాగంలో ప్రకాశవంతమైన ఫుల్ హెచ్డీ+ సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేను అమర్చారు. 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్, గేమింగ్, వీడియో వీక్షణ ఎంతో సులువుగా సాగుతుంది. ఫోన్ కిందపడినా లేదా గీతలు పడకుండా రక్షణగా డిస్ప్లేపై అత్యంత బలమైన ‘కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్’ ప్రొటెక్షన్ను అందించడం ఈ విభాగంలో ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ- 50ఎంపీ ఓఐఎస్ కెమెరా సిస్టమ్..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీలో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను పొందుపరిచింది. ఇందులో ప్రధానంగా ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (ఓఐఎస్) సదుపాయం కలిగిన 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. ఇది ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు లేదా తక్కువ వెలుతురులో కూడా ఫోటోలు, వీడియోలు బ్లర్ కాకుండా స్పష్టంగా తీయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనితో పాటు వైడ్-యాంగిల్ షాట్ల కోసం 5 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, చిన్న వస్తువుల ఫోటోల కోసం 2 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో సెన్సార్లను అమర్చారు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో వాటర్డ్రాప్ నాచ్లో 13 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను పొందుపరిచారు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ- ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ!
ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ అంతర్గతంగా శాంసంగ్ స్వదేశీ ‘ఎక్సినోస్ 1330’ ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది. భారతదేశంలోని ప్రధాన 5జీ నెట్వర్క్ బ్యాండ్లన్నింటికీ ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. రోజంతా నిరాటంకంగా పనిచేసేందుకు 5,000 ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీని అందించారు. దీనికి తోడు వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ కోసం 25డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది.
సాధారణంగా బడ్జెట్ ఫోన్లకు రెండేళ్లకు మించి ఓఎస్ అప్డేట్లు లభించని తరుణంలో, శాంసంగ్ ఈ ఫోన్కు ఏకంగా 4 ఏళ్ల ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్డేట్లు, 5 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ ఇస్తామని ధృవీకరించింది. అంటే రాబోయే నాలుగేళ్ల పాటు వినియోగదారులు కొత్త ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్లను ఉచితంగా పొందే అవకాశం ఉంది.
రక్షణ పరంగా హార్డ్వేర్ ఆధారిత ‘శాంసంగ్ నాక్స్’ ప్లాట్ఫామ్, సులభతర డిజిటల్ చెల్లింపుల కోసం ‘శాంసంగ్ వాలెట్’ సదుపాయాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు గూగుల్ ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్ అయిన ‘సర్కిల్ టు సెర్చ్’, క్విక్ షేర్, వాయిస్ ఫోకస్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లను కూడా ఈ ఫోన్లో కంపెనీ అనుసంధానించింది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ- లాంచ్ డేట్ ధర..
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ అక్టోబర్ 18న ఫ్లిప్కార్ట్, శాంసంగ్ ఇండియా ఈ-స్టోర్లలో ఆన్లైన్ ద్వారా అధికారికంగా లాంచ్ కానుంది. లాంచ్ ఆఫర్లు, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లతో కలిపి ఈ ఫోన్ 'రూ. 1X,XXX' (అంటే రూ. 20,000 లోపు) ఆకర్షణీయమైన ప్రారంభ ధరకు లభిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఇక భారత మార్కెట్లో లభించే రియల్మీ, రెడ్మీ, మోటోరోలా బ్రాండ్ల బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ 5జీ ఫోన్లకు ఈ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More