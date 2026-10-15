iPhone Duo : రూ. 4.4లక్షల ఐఫోన్ డ్యుయో- ఇండియాలోబుకింగ్స్ రేపటి నుంచే! ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ హైలైట్స్..
యాపిల్ ఐఫోన్ డ్యుయోపై బిగ్ అప్డేట్! ఈ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రీ-ఆర్డర్లు రేపు ఇండియాలో ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్ డివైజ్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ ‘ఐఫోన్ డ్యుయో’పై బిగ్ అప్డేట్! ఈ మోడల్ ఇండియాలో రేపటి నుంచి, అంటే అక్టోబర్ 16 నుంచి ప్రీ-ఆర్డర్లకు అందుబాటులోకి రానుంది. వినూత్నమైన డిజైన్, అద్భుతమైన డిస్ప్లే సాంకేతికతతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ యాపిల్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన హ్యాండ్సెట్గా నిలిచింది.
ప్రీ-బుకింగ్స్ నేపథ్యంలో ఈ ఐఫోన్ డ్యుయో ధరలు, ఫీచర్లు సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
ఐఫోన్ డ్యుయో- వేరియంట్ల వారీగా ధరలు..
iPhone Duo (256 GB)- రూ. 2,99,900
iPhone Duo (512 GB)- రూ. 3,24,900
iPhone Duo (1 TB)- రూ. 3,74,900
iPhone Duo (2 TB)- రూ. 4,49,900
ఐఫోన్ డ్యుయో ప్రీ ఆర్డర్ తేదీ, కలర్ ఆప్షన్స్..
ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ డ్యుయో కొనుగోలు చేయాలనుకునే వినియోగదారులు అక్టోబర్ 16వ తేదీ శుక్రవారం సాయంత్రం 5:30 గంటల (ఐఎస్టీ) నుంచి యాపిల్ ఇండియా ఆఫీషియల్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా ప్రీ-ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎంపిక చేసిన అధికారిక రీటైల్ స్టోర్లలో కూడా బుకింగ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఇక ఈ ఐఫోన్ డ్యుయో సేల్స్.. అక్టోబర్ 23వ తేదీ నుంచి నేరుగా స్టోర్లలో ప్రారంభమవుతాయి.
కలర్ ఆప్షన్ల విషయానికొస్తే.. ఈ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ 'స్టార్ వైట్', ‘నైట్ స్కై’ అనే రెండు అత్యంత ప్రీమియం షేడ్స్లో లభిస్తుంది.
ఐఫోన్ డ్యుయో- ఆన్లైన్లో ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి?
యాపిల్ ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా సులువుగా బుకింగ్ పూర్తి చేయడానికి ఈ క్రింది సోపానాలు పాటించవచ్చు:
- యాపిల్ ఇండియా ఆఫీషియల్ ఆన్లైన్ స్టోర్ను సందర్శించాలి.
- మీకు కావాల్సిన స్టోరేజ్ వేరియంట్, కలర్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
- అందుబాటులో ఉన్న బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ ఆప్షన్లను పరిశీలించాలి.
- డెలివరీ అడ్రస్ నమోదు చేసి, పిక్-అప్ లేదా హోమ్ డెలివరీ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
- క్రెడిట్/డెలివరీ కార్డ్, యూపీఐ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చెల్లింపు పూర్తి చేయాలి.
ఐఫోన్ డ్యుయో- బ్యాంక్ ఆఫర్లు..
పండుగ సీజన్ను పురస్కరించుకుని కొనుగోలుదారులను ఆకట్టుకునేలా యాపిల్ ఆకర్షణీయమైన బ్యాంక్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ కార్డులతో ఐఫోన్ డ్యూయో కొనుగోలు చేసే వారికి రూ. 7,000 వరకు తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. దీనికి తోడు 6 నెలల వరకు వడ్డీ లేని ఈఎంఐ సదుపాయాన్ని పొందే వెసులుబాటు ఉంది.
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ తమ పండుగ ఆఫర్లలో భాగంగా ఐఫోన్ డ్యుయోతో పాటు ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ మోడళ్లపై కూడా రూ. 7,000 ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఐఫోన్ డ్యుయో ఫీచర్లు..
ఫోల్డబుల్ విభాగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చేలా యాపిల్ ఈ ఫోన్ను తీర్చిదిద్దింది. ఇందులో 7.6 ఇంచుల ప్రధాన ఫోల్డబుల్ ఇన్నర్ డిస్ప్లే, సాధారణ వినియోగం కోసం 5.4 ఇంచుల ఔటర్ డిస్ప్లే అందించారు.
బాడీ, హింజ్: దృఢమైన టైటానియం ఫ్రేమ్తో పాటు ప్రత్యేకమైన హింజ్ కవర్ను ఉపయోగించారు.
ప్రాసెసర్: అత్యంత వేగవంతమైన పనితీరు కోసం సరికొత్త ‘ఏ20 ప్రో’ చిప్సెట్ను అమర్చారు.
కెమెరా: ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం 48 మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ ఫ్యూజన్ కెమెరా సిస్టమ్ను పొందుపరిచారు.
బ్యాటరీ: ఎక్కువ సమయం ఛార్జింగ్ నిలిచేలా ప్రత్యేకమైన డ్యూయల్-బ్యాటరీ వ్యవస్థను డిజైన్ చేశారు.
హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లకు ఉన్న ఆదరణ దృష్ట్యా యాపిల్ నుంచి వచ్చిన ఈ మొదటి ఫోల్డబుల్ మోడల్, ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న శాంసంగ్ గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ సిరీస్కు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More