Vivo S70 Pro : 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వివో పవర్ఫుల్ స్మార్ట్ఫోన్! ఎస్70 ప్రో లీక్స్..
వివో తన పాపులర్ ఎస్-సిరీస్లో 'వివో ఎస్70 ప్రో' స్మార్ట్ఫోన్ను లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. లీకైన సమాచారం ప్రకారం ఈ ఫోన్ 7,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 8ఎస్ జెన్ 4 ప్రాసెసర్, 64ఎంపీ పెరిస్కోప్ కెమెరాతో రానుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ల్లో ‘వివో’ బ్రాండ్కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా కెమెరా, డిజైన్, బ్యాటరీ రెంటికీ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే యూజర్లను ఆకట్టుకోవడంలో వివో ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంపెనీ తన పాపులర్ 'ఎస్' సిరీస్ను విస్తరిస్తూ ‘వివో ఎస్70 ప్రో’ మోడల్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
అధికారిక లాంచ్కు ముందే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, డిజైన్, కెమెరా వివరాలు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్లతో పాటు భారత్లోకి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ‘వివో వీ90 ప్రో’ పేరుతో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
7,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, 90డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్..
సాధారణంగా ప్రీమియం మోడళ్లలో బ్యాటరీ సైజ్ కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ వివో ఈసారి వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఏకంగా 7,000ఎంఏహెచ్ కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని ఈ వివో ఎస్70 ప్రోలో అందించనున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
దీనికి తోడు 90డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండటం వల్ల, ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల పాటు నిర్భయంగా వాడుకోవచ్చు. తరచుగా ప్రయాణాలు చేసేవారికి, హెవీ గేమింగ్ ఆడేవారికి ఈ బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్గా మారనుంది.
స్నాప్డ్రాగన్ 8ఎస్ జెన్ 4 ప్రాసెసర్, ఐపీ69 రేటింగ్..
పనితీరు విషయానికి వస్తే, క్వాల్కమ్ నుంచి రాబోతున్న అధునాతన స్నాప్డ్రాగన్ 8ఎస్ జెన్ 4 చిప్సెట్ను వివో ఎస్70 ప్రోలో ఉపయోగించనున్నారు.
డిస్ప్లే: 6.59 అంగుళాల 1.5కే రెజల్యూషన్ కలిగిన ఫ్లాట్ ఎల్టీపీఓ ఎస్ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లేను అమర్చారు.
డిజైన్ అండ్ డ్యూరబిలిటీ: ప్రీమియం మెటల్ ఫ్రేమ్తో రూపుదిద్దుకున్న ఈ ఫోన్కు ఐపీ69 రేటింగ్ లభించింది. అంటే ధూళి, విపరీతమైన నీటి ఒత్తిడిని కూడా తట్టుకోగలదు. స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో హారిజాంటల్ లార్జ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆకారంలో కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంటుంది.
కెమెరా సెటప్, 200ఎంఎం టెలికన్వర్టర్ ప్రత్యేకత..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం వివో ఎస్70 ప్రో వెనుక వైపు ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను అందించనుంది.
ప్రైమరీ కెమెరా: 50ఎంపీ లేదా 200ఎంపీ సెన్సార్ (ఇంకా అధికారిక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది).
టెలిఫోటో కెమెరా: ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (ఓఐఎస్) సపోర్ట్తో 64ఎంపీ సోనీ ఎల్వైటీ-610 పెరిస్కోప్ లెన్స్.
అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా: 8ఎంపీ సెన్సార్.
సెల్ఫీ కెమెరా: ముందు భాగంలో 50ఎంపీ హై-రెజల్యూషన్ కెమెరా.
200ఎంఎం బయటి టెలికన్వర్టర్ సపోర్ట్:
గతంలో తమ ప్రీమియం 'ఎక్స్' సిరీస్లో మాత్రమే అందించిన ఎక్స్టర్నల్ 200ఎంఎం టెలికన్వర్టర్ యాక్సెసరీ సపోర్ట్ను ఈ ఎస్70 ప్రోకి కూడా ఇస్తున్నట్లు సమాచారం. వైల్డ్లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ, గేమ్స్ లేదా దూరంగా ఉన్న భవనాలను స్పష్టంగా జూమ్ చేసి ఫోటోలు తీయడానికి ఈ టెలికన్వర్టర్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
వివో ఎస్70 ప్రో లాంచ్ ఎప్పుడు? ధర ఎంత ఉండవచ్చు?
వివో ఎస్70 సిరీస్ (సాధారణ మోడల్, ప్రో వేరియంట్) 2026 నవంబర్ నెలలోనే చైనాలో అధికారికంగా ఆవిష్కృతమయ్యే అవకాశముంది. చైనా లాంచ్ అనంతరం మిగిలిన దేశాల్లో 'వివో వీ90 ప్రో' మోనికర్ కింద విడుదల కానుంది.
భారత మార్కెట్లో వివో వీ-సిరీస్, ఒప్పో రెనో సిరీస్ ప్రో మోడళ్ల లీక్డ్ ధరలను బట్టి చూస్తే, ఈ ఫోన్ ప్రీమియం విభాగానికి చెందిన రూ. 80,000 బడ్జెట్ రేంజ్ను దాటే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. వివో అధికారికంగా సమాచారం వెల్లడించిన తర్వాతే తుది ఫీచర్లు, ధరపై స్పష్టత రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More