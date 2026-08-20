ఒప్పో రెనో 5 ఫోన్ల తయారీ లోపాలపై కేంద్రం దర్యాప్తు.. డిస్ప్లే సమస్యలపై సీరియస్
ఒప్పో రెనో 5 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లలో స్క్రీన్పై గీతలు రావడం సహా పలు తయారీ లోపాలపై కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ సమగ్ర విచారణ ప్రారంభించింది. నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్కు వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా బాధితులకు పరిహారం ఇప్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.
చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పోకు భారత ప్రభుత్వం గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. కంపెనీకి చెందిన 'ఒప్పో రెనో 5' సిరీస్ మోడళ్లలో స్క్రీన్పై నిలువు గీతలు (గ్రీన్ లైన్స్) ప్రత్యక్షమవుతున్నాయంటూ పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. దీనిపై స్పందించిన కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ, ఆ స్మార్ట్ఫోన్ల తయారీ లోపాలపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించింది. నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్ (NCH) ద్వారా నమోదైన దరఖాస్తులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన కేంద్రం, ఒప్పో గ్వాంగ్డాంగ్ మొబైల్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ తయారు చేసిన హ్యాండ్సెట్లలోని సమస్యలపై దృష్టి సారించింది.
ఉన్నతాధికారులకు పిలుపు.. పరిహారంపై కసరత్తు
ఈ విచారణలో భాగంగా ఒప్పో ఇండియా సీనియర్ అధికారులను, సాంకేతిక బృందాన్ని కేంద్రం విచారించనుంది. కస్టమర్ల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదులు, వాటి పరిష్కారానికి కంపెనీ ఇప్పటివరకు తీసుకున్న చర్యలపై పూర్తి వివరాలను అందించాలని ఆదేశించింది.
ఇప్పటికే సర్వీస్ సెంటర్లను ఆశ్రయించిన కొందరు వినియోగదారులకు ఫోన్లలో అంతర్గత లోపాలు ఉన్నాయని అంగీకరిస్తూ కొత్త హ్యాండ్సెట్లను అందించారు. "ఎంతమంది వినియోగదారులు ఈ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఇంకా ఎంతమంది వద్ద ఈ లోపభూయిష్ట ఫోన్లు ఉన్నాయనేది తేల్చడమే ఈ విచారణ ప్రాథమిక లక్ష్యం. లోపం కంపెనీ వైపే ఉందని తేలితే, ప్రభావితమైన ప్రతి వినియోగదారుడికి తగిన నష్టపరిహారం అందుతుంది" అని ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారి ఒకరు స్పష్టం చేశారు.
చైనా కంపెనీలపై పెరుగుతున్న నిఘా
కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్ లెక్కల ప్రకారం, భారత స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో 14 శాతం వాటాతో ఒప్పో మూడో స్థానంలో ఉంది. మొదటి రెండు స్థానాల్లో వివో, శాంసంగ్ కొనసాగుతున్నాయి. అయితే, ఇటీవల చైనా ఆధారిత స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నిఘా పెంచింది. జులై 2023లో రాజ్యసభలో ఇచ్చిన సమాధానం ప్రకారం.. ఒప్పో, వివో, షియోమీ, రియల్మీ, వన్ప్లస్ సంస్థలు కస్టమ్స్ డ్యూటీ, జీఎస్టీ ఎగవేత ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నాయి. బీబీకే ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే మాతృ సంస్థ పరిధిలోనే ఒప్పో, వివో, వన్ప్లస్, రియల్మీ బ్రాండ్లు పనిచేస్తున్నాయి.
దేశంలో స్మార్ట్ఫోన్ షిప్మెంట్లు ఏడాది క్రితంతో పోలిస్తే 10 శాతం తగ్గిన సమయంలో, ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో చైనా బ్రాండ్ల మార్కెట్ వాటా 2020 తర్వాత కనిష్ట స్థాయికి పడిపోవడం గమనార్హం.
విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారు?
ఈ పరిణామంపై జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ (జేఎన్యూ) స్పెషల్ సెంటర్ ఫర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అమిత్ సింగ్ విశ్లేషించారు. "ఇది కేవలం ఒక్క ఫోన్ మోడల్ సమస్య కాదు. తయారీలో వ్యవస్థాగత లోపం ఉందని రుజువైతే, అది వినియోగదారుల పరిహారంతో పాటు ప్రొడక్ట్ నాణ్యతా ప్రమాణాలు, ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీస్, అలాగే చైనా బ్రాండ్లపై భారతీయులకు ఉన్న నమ్మకంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వారంటీ ముగిసిన తర్వాత వచ్చే డిస్ప్లే వైఫల్యాలను గతంలో సాధారణ సర్వీస్ అంశంగా చూసేవారని, కానీ ఇప్పుడు నిబంధనల పరిధిలోకి తేవడం కీలక మార్పని సైబర్ మీడియా రీసెర్చ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రభు రామ్ వ్యాఖ్యానించారు. "ఫోన్ లాంచ్ అయిన ఐదేళ్ల తర్వాత, అందునా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ల వల్ల డిస్ప్లేలు పాడవ్వడం నాణ్యతా నియంత్రణపై అనుమానాలు రేకెత్తిస్తోంది. వన్ప్లస్ ఇస్తున్న జీవితకాల గ్రీన్-లైన్ కవరేజ్, శాంసంగ్ అందిస్తున్న మల్టీ-ఇయర్ రిప్లేస్మెంట్ తరహా ఉచిత విధానాలను ఒప్పో కూడా పాటిస్తేనే వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోగలదు" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ విచారణాంశంపై వివరణ కోరుతూ ఒప్పో ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఆర్ అండ్ డీ హెడ్ తస్లీమ్ ఆరిఫ్తో పాటు, ఐటీ, వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖలకు పంపిన ప్రశ్నలకు ఇంకా సమాధానం రావాల్సి ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More